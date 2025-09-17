Znajdą się w środku astrologicznej burzy. Wróżka ostrzega cztery znaki zodiaku

To nie będą dla nich dobre dni

Chociaż komunikacyjny chaos dotknie nas wszystkich, najsilniej odczują go znaki zmienne (Bliźnięta, Panna, Strzelec, Ryby). Całe zjawisko rozegra się na osi Panna-Ryby, tworząc potężne napięcie właśnie dla tej grupy, która znajdzie się w samym środku astrologicznej burzy.

Panna i Ryby

Osoby spod tych znaków znajdą się w samym epicentrum wydarzeń. Panna, w której gości Merkury, odczuje to jako bezpośredni atak na plany i poczucie porządku. Słowa będą blokowane, a intencje krytykowane. Z kolei Ryby, z których terenu nadciągają Saturn i Neptun, poczują przytłaczający ciężar niezrozumienia i chaosu. Może to prowadzić do emocjonalnego wyczerpania i poczucia osamotnienia w trudnych rozmowach.

Bliźnięta i Strzelec

Planetarne napięcia mocno dotkną również Bliźnięta i Strzelca, wystawiając na próbę ich naturalne talenty. W przypadku Bliźniąt mogą pojawić się frustrujące problemy z dogadaniem się - urwane telefony czy zagubione maile to typowe objawy. U Strzelca natomiast ucierpi wrodzony optymizm, a wielkie idee napotkają wiele ograniczeń i niejasności.

Merkury kontra Saturn i Neptun. To będą dni, w których każde słowo może wywołać kłótnię sergey makarenko 123RF/PICSEL

Jak przetrwać serię opozycji do Merkurego?

Najważniejsza zasada na ten czas brzmi: zwolnij i nie reaguj pod wpływem impulsu. To absolutnie nie jest czas na ustne ustalenia i podejmowanie decyzji pod wpływem chwili. Wpływ Saturna (ok. 17.09) przyniesie opóźnienia i krytyczne spojrzenie przełożonych, dlatego wszystko, co ważne, potwierdzaj mailowo, by mieć dowód na piśmie.

Z kolei mgła Neptuna (ok. 19.09) sprzyja pomyłkom i oszustwom. Uważaj na oferty, które brzmią zbyt pięknie, by były prawdziwe, i dopytuj o każdy szczegół, zanim cokolwiek podpiszesz. Zarówno w domu, jak i w pracy unikaj poruszania ciężkich tematów. Jeśli poczujesz, że atmosfera gęstnieje, najlepsze, co możesz zrobić, to powiedzieć: "wróćmy do tego za kilka dni".

Pamiętaj, że to krótki, ale bardzo intensywny tranzyt. Po 20 września wszystko zacznie wracać do normy.

