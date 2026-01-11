Co przyniesie poniedziałek, 12 stycznia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana

Karta 8 Kielichów

W kontaktach prywatnych unikaj powtarzania tych samych kwestii i wzorców. Wyrwij się ze szponów przyzwyczajenia, znajdź nowe ulubione miejsca, zaryzykuj randkę z kimś, kto skrajnie różni się od dotychczasowych partnerów. W finansach obecna sytuacja oferuje coraz mniej możliwości. Warto szybko rozejrzeć się za czymś innym.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka

Karta 9 Denarów

W życiu prywatnym ktoś może łechtać twoją próżność. Trafisz w otoczenie, dla którego pozory, forma i konwenanse są niezwykle ważne. Nie pytaj kogoś, czy wolno ci coś zrobić. Zwróć się do podręcznika dobrych manier i wiedz, że lepiej przesadzić z kurtuazją niż zachować się zbyt swobodnie. W finansach możesz odnieść sukces ze względu na dobrą prezencję.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt

Karta As Denarów

W życiu prywatnym możesz przekonać się teraz, że szczęście oraz sukces to dwie totalnie różne jakości. Dobrze, gdy się pokrywają, ale obecność jednego nie gwarantuje drugiego. Powodzenie nie cieszy, jeżeli adoratorzy nie są na najwyższym poziomie. W finansach zdecyduj, czy wolisz być grubą rybą w małym stawie, czy raczej płotką w oceanie możliwości.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka

Karta 4 Denarów

W życiu prywatnym przemyśl, jakie emocje rządzą twoimi kontaktami. Czy jest to strach? Zazdrość? Potrzeba samoobrony? Nieżyczliwe środowisko powinno stanowić impuls do zmian, a nawet odejścia, a nie do okopywania się na swoich pozycjach. W finansach pamiętaj, że nie masz kuli u nogi, możesz wybrać sobie życzliwe, przyjazne otoczenie.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa

Karta 8 Mieczy

W życiu prywatnym trzeba będzie wykazać się skromnością i pokorą. Nie lubimy czuć się statystami we własnym życiu, jednak czasem trzeba przejść na dalszy plan i pozwolić komuś błyszczeć lub… zrobić z siebie totalnego głupca. Skup się na tym, co możesz zdziałać dla własnej korzyści. W finansach warunki są trudne i nie pozwalają na ryzykowne transakcje.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny

Karta Giermek Denarów

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który miłość okazuje poprzez pracę. Ten ktoś nie wychodzi z inicjatywą, bo nie chce popełnić nietaktu, ale pragnie się uczyć relacji międzyludzkich. Jeśli zgodzisz się je objaśniać, przyjmie to z wdzięcznością. W finansach możesz związać się z uczelnią, firmą obsługującą szkoły, księgarnią, organizatorem kursu.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi

Karta Gwiazda

W życiu prywatnym może dojść do szczęśliwego zdarzenia. Pojawi się zapewne ktoś, kto wniesie do twojej codzienności promień nadziei, optymizm. Czas wyjść z mrocznej jaskini, przebudzić się z zimowego snu. Dobre rzeczy zmierzają w twoim kierunku! W finansach możliwy będzie prezent, rekompensata, wyróżnienie, czy nawet odznaczenie o wysokiej randze.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona

Karta 2 Kielichów

W życiu osobistym możesz się kimś zauroczyć lub zainspirować. Czasem trudno oddzielić zakochanie od podziwu. Możemy chcieć być z kimś albo chcieć być… tym kimś! Rozeznaj się w uczuciach. W finansach możesz nawiązać współpracę z kimś kreatywnym, kogo zdarzyło ci się niegdyś obdarzyć miłością. Przyjaźń bywa lepsza od romansu.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca

Karta 6 Denarów

W życiu osobistym możesz zetknąć się z kimś, z kim los nie obszedł się łaskawie. Być może tamta osoba zasłużyła sobie na "karę" z nieba, ale szydzenie czy fałszywe współczucie nie będą odpowiednią reakcją. Zrób dla kogoś tyle, na ile pozwala ci poczucie bezpieczeństwa i godność osobista, a resztą się nie przejmuj. W finansach możesz wziąć udział w akcji charytatywnej.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca

Karta 9 Kielichów

W życiu osobistym trudno jest skusić kogoś, kto jest syty i sądzi, że ma wszystko. Nie warto wmawiać sobie, że każdy ma swoją cenę. Nie trać czasu na obleganie dobrze ufortyfikowanej twierdzy. W finansach nie wkraczaj tam, gdzie rynek jest już nasycony, a konkurencja - silna. Twoim znakiem jakości powinny być innowacje lub przystępność tam, gdzie brak innych ofert.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika

Karta Kochankowie

W życiu prywatnym otwiera się przed tobą ogród miłości. Możesz penetrować całą jego przestrzeń lub skupić się na jednej ścieżce. Czy widzisz w oddali jakąś postać? Zdecyduj, czy podejść do niej, czy ominąć ją z daleka. W finansach ktoś nakreśli ogólne ramy twojej działalności, ale oprócz tego pozostawi dużo wolności. Wykorzystaj ją mądrze.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Karta Król Kielichów

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który wiele miał i wiele wypuścił z rąk. Nic nie jest stałe ani wieczne. Poczucie szczęścia są jak przypływ i odpływ. Trzeba na nie poczekać w odpowiednim miejscu i cieszyć się nim, dopóki trwa. W finansach możesz zrobić na kimś dobre wrażenie, przyjmując postawę pełną luzu, ale też empatii.

