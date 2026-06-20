Znaki zodiaku jako typy koleżanek. Ile z nich masz obok siebie?
Każdy ma w swoim otoczeniu różne typy przyjaciółek - tę, która zawsze odbiera telefon o północy, tę, która zapomni o urodzinach, ale przyjedzie natychmiast gdy będzie źle, i tę, która organizuje każde wyjście z miesięcznym wyprzedzeniem. Astrolodzy mają na to wytłumaczenie. Sprawdź, jaką koleżanką jest każdy znak zodiaku.
Spis treści:
- Baran
- Byk
- Bliźnięta
- Rak
- Lew
- Panna
- Waga
- Skorpion
- Strzelec
- Koziorożec
- Wodnik
- Ryby
Baran
Koleżanka spod znaku Barana to ta, która wpadnie z pomysłem na spontaniczny wypad i nie przyjmie odmowy. Energiczna, bezpośrednia i szczera do bólu - jeśli coś jej nie pasuje, powie to wprost, bez owijania w bawełnę. Jest lojalna i odważna, ale gorzej z cierpliwością i słuchaniem - kiedy mówi, trudno jej się zatrzymać, a kiedy ty mówisz, myślami bywa już przy kolejnym pomyśle.
Byk
Koleżanka Byk to ta, przy której zawsze czujesz się jak u siebie. Zaprasza do domu, gotuje, dba o to, żeby nikomu niczego nie zabrakło. Nie jest typem przyjaciółki od spontanicznych przygód, ale gdy umówi się na spotkanie, możesz mieć pewność, że przyjdzie punktualnie. Byk jako koleżanka jest wyjątkowo lojalna i nie zdradza sekretów. Ma jednak jedną cechę, która bywa trudna - bardzo nie lubi zmian planów w ostatniej chwili i potrafi mieć o to długo żal.
Bliźnięta
Przy koleżance spod tego znaku nigdy nie wiesz, czego się spodziewać i to jest właśnie jej urok. Jedna rozmowa z nią potrafi przeskoczyć przez dziesięć tematów i skończyć się w zupełnie innym miejscu niż się zaczęła. Jest ciekawa, pyta, słucha, komentuje i zawsze ma jakiś nowy pomysł.
Rak
Koleżanka Rak to ta, która zapamięta twoją ulubioną kawę, datę rozmowy o pracę i imię twojej mamy. Opiekuńcza, ciepła i zawsze gotowa wysłuchać - przy niej można powiedzieć wszystko bez obawy, że zostanie to źle odebrane albo powtórzone dalej. Ma jednak skłonność do przejmowania się cudzymi problemami bardziej niż własnymi.
Lew
Energiczna, towarzyska i hojna, lubi organizować, zapraszać oraz być w centrum wszystkiego. Przy niej czujesz się wyjątkowo, bo Lew potrafi sprawić, że każda osoba w jego towarzystwie czuje się dostrzeżona. Lubi jednak, gdy doceniasz jej starania - jeśli tego nie robisz, potrafi się obrazić.
Panna
Koleżanka Panna pomoże ci napisać CV, sprawdzi umowę przed podpisaniem i powie wprost, że ten chłopak nie jest dla ciebie dobry. Praktyczna, konkretna i zawsze z rozwiązaniem pod ręką. Jednak ma zwyczaj dzielić się radami, nawet gdy nikt o to nie prosi.
Waga
Koleżanka Waga to osoba, z którą można godzinami rozmawiać przy kawie i wyjść z poczuciem, że ktoś naprawdę cię rozumie. Słucha uważnie, nie ocenia i zawsze stara się spojrzeć na sytuację z różnych stron.
Skorpion
Koleżanka Skorpion jest lojalna, dyskretna i oddana, jeśli uzna kogoś za prawdziwą przyjaciółkę, będzie przy niej niezależnie od okoliczności. Nie jest wylewna na co dzień, ale gdy zadzwonisz o drugiej w nocy z problemem, odbierze i przyjedzie. Zdrada albo plotkowanie za plecami to dla niej koniec relacji.
Strzelec
Koleżanka Strzelec namówi cię na wyjazd, na który sama nigdy byś się nie zdecydowała. Spontaniczna, optymistyczna i pełna energii - przy niej trudno siedzieć w miejscu i narzekać, bo ona zawsze znajdzie powód, żeby wyjść i coś zobaczyć.
Koziorożec
Koleżanka spod tego znaku to osoba, na której można polegać bez względu na okoliczności. Nie obiecuje czegoś, czego nie może dotrzymać i nie spóźnia się bez powodu. Niestety jej słabością jest skłonność do oceniania wyborów innych przez pryzmat własnych standardów - nie zawsze rozumie, że nie każda chce żyć tak poukładanie jak ona.
Wodnik
Koleżanka Wodnik ma zawsze jakiś nieoczekiwany pomysł i nigdy nie robi tego, czego się po niej spodziewasz. Oryginalna, niezależna i otwarta na każdy temat - przy niej można rozmawiać o rzeczach, o których z innymi się nie mówi. Wodnik jako koleżanka szanuje wolność - swoją i cudzą - więc nie będzie dzwonić codziennie ani oczekiwać, że ty to zrobisz.
Ryby
Koleżanka spod tego znaku poczuje, że coś jest nie tak, zanim zdążysz otworzyć usta. Empatyczna, ciepła i bardzo intuicyjna - przy niej można być sobą bez obawy, że zostaniesz niezrozumiana. Daje dużo serca i uwagi, ale ma też swoje granice wytrzymałości, o których rzadko mówi.
Każda z tych koleżanek wnosi do przyjaźni coś innego - jedna będzie przy tobie o północy, druga rozśmieszy cię w najgorszym momencie, a trzecia powie to, czego nikt inny nie odważy się powiedzieć.