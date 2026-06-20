Spis treści: Baran Byk Bliźnięta Rak Lew Panna Waga Skorpion Strzelec Koziorożec Wodnik Ryby

Baran

Koleżanka spod znaku Barana to ta, która wpadnie z pomysłem na spontaniczny wypad i nie przyjmie odmowy. Energiczna, bezpośrednia i szczera do bólu - jeśli coś jej nie pasuje, powie to wprost, bez owijania w bawełnę. Jest lojalna i odważna, ale gorzej z cierpliwością i słuchaniem - kiedy mówi, trudno jej się zatrzymać, a kiedy ty mówisz, myślami bywa już przy kolejnym pomyśle.

Byk

Koleżanka Byk to ta, przy której zawsze czujesz się jak u siebie. Zaprasza do domu, gotuje, dba o to, żeby nikomu niczego nie zabrakło. Nie jest typem przyjaciółki od spontanicznych przygód, ale gdy umówi się na spotkanie, możesz mieć pewność, że przyjdzie punktualnie. Byk jako koleżanka jest wyjątkowo lojalna i nie zdradza sekretów. Ma jednak jedną cechę, która bywa trudna - bardzo nie lubi zmian planów w ostatniej chwili i potrafi mieć o to długo żal.

Bliźnięta

Przy koleżance spod tego znaku nigdy nie wiesz, czego się spodziewać i to jest właśnie jej urok. Jedna rozmowa z nią potrafi przeskoczyć przez dziesięć tematów i skończyć się w zupełnie innym miejscu niż się zaczęła. Jest ciekawa, pyta, słucha, komentuje i zawsze ma jakiś nowy pomysł.

Rak

Koleżanka Rak to ta, która zapamięta twoją ulubioną kawę, datę rozmowy o pracę i imię twojej mamy. Opiekuńcza, ciepła i zawsze gotowa wysłuchać - przy niej można powiedzieć wszystko bez obawy, że zostanie to źle odebrane albo powtórzone dalej. Ma jednak skłonność do przejmowania się cudzymi problemami bardziej niż własnymi.

Jakim typem przyjaciółki jesteś? Ta od dawania rad Ta szalona od imprez Ta na każde zawołanie Ta co ogarnie wszystko Ta co zawsze pociesza Zagłosuj

Lew

Energiczna, towarzyska i hojna, lubi organizować, zapraszać oraz być w centrum wszystkiego. Przy niej czujesz się wyjątkowo, bo Lew potrafi sprawić, że każda osoba w jego towarzystwie czuje się dostrzeżona. Lubi jednak, gdy doceniasz jej starania - jeśli tego nie robisz, potrafi się obrazić.

Panna

Koleżanka Panna pomoże ci napisać CV, sprawdzi umowę przed podpisaniem i powie wprost, że ten chłopak nie jest dla ciebie dobry. Praktyczna, konkretna i zawsze z rozwiązaniem pod ręką. Jednak ma zwyczaj dzielić się radami, nawet gdy nikt o to nie prosi.

Waga

Koleżanka Waga to osoba, z którą można godzinami rozmawiać przy kawie i wyjść z poczuciem, że ktoś naprawdę cię rozumie. Słucha uważnie, nie ocenia i zawsze stara się spojrzeć na sytuację z różnych stron.

Jakim typem przyjaciółki jesteś? 123RF/PICSEL

Skorpion

Koleżanka Skorpion jest lojalna, dyskretna i oddana, jeśli uzna kogoś za prawdziwą przyjaciółkę, będzie przy niej niezależnie od okoliczności. Nie jest wylewna na co dzień, ale gdy zadzwonisz o drugiej w nocy z problemem, odbierze i przyjedzie. Zdrada albo plotkowanie za plecami to dla niej koniec relacji.

Strzelec

Koleżanka Strzelec namówi cię na wyjazd, na który sama nigdy byś się nie zdecydowała. Spontaniczna, optymistyczna i pełna energii - przy niej trudno siedzieć w miejscu i narzekać, bo ona zawsze znajdzie powód, żeby wyjść i coś zobaczyć.

Koziorożec

Koleżanka spod tego znaku to osoba, na której można polegać bez względu na okoliczności. Nie obiecuje czegoś, czego nie może dotrzymać i nie spóźnia się bez powodu. Niestety jej słabością jest skłonność do oceniania wyborów innych przez pryzmat własnych standardów - nie zawsze rozumie, że nie każda chce żyć tak poukładanie jak ona.

Wodnik

Koleżanka Wodnik ma zawsze jakiś nieoczekiwany pomysł i nigdy nie robi tego, czego się po niej spodziewasz. Oryginalna, niezależna i otwarta na każdy temat - przy niej można rozmawiać o rzeczach, o których z innymi się nie mówi. Wodnik jako koleżanka szanuje wolność - swoją i cudzą - więc nie będzie dzwonić codziennie ani oczekiwać, że ty to zrobisz.

Ryby

Koleżanka spod tego znaku poczuje, że coś jest nie tak, zanim zdążysz otworzyć usta. Empatyczna, ciepła i bardzo intuicyjna - przy niej można być sobą bez obawy, że zostaniesz niezrozumiana. Daje dużo serca i uwagi, ale ma też swoje granice wytrzymałości, o których rzadko mówi.

Każda z tych koleżanek wnosi do przyjaźni coś innego - jedna będzie przy tobie o północy, druga rozśmieszy cię w najgorszym momencie, a trzecia powie to, czego nikt inny nie odważy się powiedzieć.

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