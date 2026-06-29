Co przyniesie wtorek, 30 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb

Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana

Karta Śmierć

W relacjach prywatnych miej świadomość, że prawdziwe jest tylko to, co kompletne. Na całość składają się zaś dobre i złe cechy, zdarzenia oraz myśli. Ktoś lub coś postawi cię przed faktem dokonanym. Nie ma innego wyjścia, jak tylko zaakceptować rzeczywistość. W finansach coś się nieodwołalnie kończy i nie ma sensu przeciągać tego procesu. Nastaw się na nowe.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka

Karta 6 Buław

W relacjach prywatnych trzymaj głowę wysoko, znaj swoją wartość. Wiesz, kim jesteś i nie potrzebujesz pytać innych o twoje zalety ani tym bardziej o przyzwolenie na odnoszenie sukcesu. Jeśli ktoś ci się podoba, zrób pierwszy ruch. W finansach jest bardzo możliwe, że inni docenią twój wysiłek, obdarzą zaufaniem. W grę wchodzi więc awans lub ważna nagroda.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt

Karta 7 Kielichów

W życiu prywatnym możesz marzyć i analizować, ale w którymś momencie trzeba zacząć robić. Podejmij ryzyko lub całkowicie odrzuć daną możliwość. Stanie w rozkroku nadwyręży twoje siły, zniechęci do ciebie zniecierpliwione otoczenie. Niezdecydowani ludzie padają ofiarą "świętego" gniewu. W finansach im dłużej coś rozważasz, tym mniej to jest ekscytujące.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka

Karta 3 Kielichów

W relacjach prywatnych możliwe będzie świętowanie z rodziną i przyjaciółmi. Szykuje się dobry, beztroski moment. Smutki i problemy zostaw za drzwiami. Teraz czas się bawić, robić dobre wrażenie i pozwolić komuś błyszczeć. Twój takt i dobre chęci zostaną zauważone, docenione. W finansach dla kogoś ważne będzie, czy odnajdujesz się w zespole, potrafisz współpracować.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa

Karta Wisielec

W życiu prywatnym możesz mieć teraz o wiele więcej pytań niż odpowiedzi. Czyjeś wyjaśnienia okażą się niezadowalające. Być może w ogóle ich nie dostaniesz. Czasem ludzie robią głupstwa i nie wiedzą dlaczego. Może kierować nimi kaprys, podświadomość lub zamroczenie wynikające z nadużycia pewnych środków. W finansach trzeba długo krążyć w miejscu, nim pojawi się okazja.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny

Karta 3 Denarów

W życiu prywatnym są spore szanse, że ktoś cię zauważy. Nie stanie się to jednak samoistnie. Ludzi przyciąga do ciebie pracowitość, śmiałość, umiejętność planowania i chęć siłowania się z rzeczywistością. Ci, co leżą i pachną, zwracają uwagę tylko na moment. W finansach możesz zaprezentować otoczeniu intrygujący projekt, ukończyć pracę, otrzymać awans.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi

Karta Rycerz Denarów

W relacjach prywatnych doceniaj ludzi, którzy może nie są szczególnie dowcipni ani wygadani, ale za to ważą słowa i potrafią ich dotrzymywać. Podejście "zawsze do usług" powinno ustąpić dewizie "możesz na mnie liczyć". W finansach coś zdaje się być na wyciągnięcie ręki, ale wciąż się z niej wymyka. Może to pech, a może w jakiś sposób sabotujesz swoje osiągnięcia?

Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona

Karta 5 Kielichów

W życiu prywatnym opłacz stratę, ale nie popadaj w desperację. Nic nie trwa wiecznie - nawet smutek i strach. Po uczuciowej zimie przyjdzie wiosna miłości, a gleba twojego serca została właśnie zbronowana cierpieniem i użyźniona łzami. Z takiego połączenia wyrośnie coś dobrego. W finansach lepiej szybko pogodzić się ze stratami niż bez końca próbować coś naprawiać.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca

Karta 4 Buław

W życiu prywatnym uważaj, by nie przesadzić z dobrą zabawą. Należy Ci się chwila przyjemności w otoczeniu najbliższych. Niech to będzie jednak miło spędzony czas, najlepiej na łonie przyrody. Buduj wspólnotę poprzez szacunek i sympatię. W finansach możesz sprawdzić się tam, gdzie trzeba pomóc komuś zapuścić korzenie, ustatkować się, znaleźć swoje miejsce.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca

Karta 5 Buław

W życiu prywatnym trzeba wykazać się teraz determinacją i walczyć o swoje. Nikt nie ustąpi ci dobrowolnie pola, nie pochyli się nad twoimi potrzebami, nie uzna pierwszeństwa. Nie musisz litować się nad ludźmi, którzy prą do przodu, rozdeptując innych po drodze. W finansach warto dołączyć do rozgrywki, przetargu, konkursu. Przypuść atak, pokaż, że zależy ci na wygranej.

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Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika

Karta Kapłanka

W życiu prywatnym warto przemyśleć swój stosunek do… prawdomówności. Czy ostatnio zdarzało ci się często zatajać prawdę? Odpowiadać półsłówkami? A może ktoś próbował cię oszukać i teraz trzymasz ludzi na dystans? W finansach zaufanie i słowo honoru wciąż mają podstawowe znaczenie. Nie możesz długo trzymać z ludźmi, którzy nie traktują poważnie własnych obietnic.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb

Karta Eremita

W relacjach prywatnych oświetl swój umysł od środka. Upewnij się, które poglądy są naprawdę twoje, a jakie zostały w pewnym sensie narzucone lub bezrefleksyjnie przyjęte. Każdy z nas musi czasem zrobić porządki w głowie: otrzepać z kurzu stare koncepty i wymieść te całkiem niepotrzebne. W finansach możesz otrzymać comiesięczne wsparcie: rentę, emeryturę.

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