Feng Shui to nie tylko ustawienie mebli

Feng shui, starożytna sztuka aranżacji przestrzeni wywodząca się z Chin, od wieków inspiruje do tworzenia domów, w których płynie dobra energia. Jej podstawowe założenie opiera się na harmonijnym rozmieszczeniu przedmiotów, kolorów i kształtów tak, by sprzyjały one przepływowi życiowej energii qi. Chodzi nie tylko o estetykę, lecz także o równowagę, zdrowie i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Zwierzęta w Feng Shui

Dla wielu zaskakującym może być także to, że sztuka ta mówi także o zwierzętach, które przecież nierzadko towarzyszą nam u naszego boku w domu.

Według mistrzów feng shui obecność zwierząt w domu nie jest przypadkowa. Koty, psy czy nawet ryby w akwarium pełnią rolę naturalnych "strażników energii".

W praktyce feng shui nie chodzi tylko o samą obecność pupili, ale też o ich komfort, o to, jak one czują się w naszym domu.

Sprawdź, gdzie najczęściej leży twój pies

Miejsce, w którym śpi pies czy kot, nie powinno znajdować się w ciemnym kącie ani tuż przy drzwiach wejściowych, gdzie energia bywa zbyt chaotyczna.

Dobrze, jeśli legowisko jest w części domu, w której gromadzi się spokojna i stabilna energia - zwykle tam, gdzie rodzina spędza wspólnie czas. Podobnie akwarium z rybami najlepiej ustawić w przestrzeni dziennej, np. w salonie, unikając sypialni, gdzie nadmiar ruchu i żywiołu wody mógłby zakłócić odpoczynek.

Warto też zdaniem Karoliny Kowejszy, specjalistki od Feng Shui i harmonii i energii wnętrz, przyjrzeć się temu, gdzie najczęściej leży nasz pies.

Co robi twój pies w domu? Energia krąży wokół zwierząt

Nasze babki, bez znajomości sztuki feng shui zwykły mówić, że czasem zwierzęta widzą i czują więcej, niż ludzie. Można uznać to za przesądy i wierzenia, ale jednak warto przyjrzeć się dokładnie temu, jak zachowuje się nasze zwierzę w domu.

Możliwe, że to, gdzie kładzie się pies, czy obok ciebie albo spogląda godzinami przez okno, leżąc na parapecie, czy przy drzwiach balkonowych, to nie przypadek.

Mówi o tym w swoich mediach społecznościowych Karolina Kowejsza, dyplomowana mistrzyni praktyk takich jak Feng Shui, Ba Zi oraz Date Selection (dobór korzystnych dat).

Obecnie jej porady w tym zakresie w mediach społecznościowych śledzi już 29 tysięcy internautów.

Pies a ochrona przed toksyczną energią

"Jeśli pies kładzie się obok Ciebie - chroni Cię przed toksyczną energią. Jeśli siada przy oknie - przyciąga do domu bogactwo i dobre wibracje. Jeśli często choruje - to może być sygnał, że energia w domu jest zaburzona" - wymienia w swoim materiale Karolina.

Specjalistka jest także zdania, że pies nie tylko kocha swojego opiekuna, ale też "energetycznie pracuje na bezpieczeństwo i dobrobyt".

Energetyczny trik na szczęście w domu

Specjalistka także podzieliła się energetycznym trikiem na przyciągnięcie do domu szczęścia. Wystarczy położyć lub zawiesić psią sierść w czerwonym woreczku nad drzwiami. Ma to działać niczym tarcza ochronna przed niekorzystną energią.

Feng shui podkreśla, że troska o zwierzęta w domu ma podwójny wymiar. Z jednej strony to dbałość o ich przestrzeń, ale z drugiej to ogólna świadomość, że obecność zwierząt w domu współtworzy atmosferę miejsca. Zwierzęta wnoszą radość, ruch i ciepło emocjonalne, a to wszystko bezpośrednio wpływa na przepływ energii qi.

