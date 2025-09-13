Zwróć uwagę, gdzie kładzie się pies w domu. Specjalistka od energii uprzedza
Feng shui, starożytna chińska sztuka aranżacji przestrzeni, od wieków towarzyszy ludziom w poszukiwaniu równowagi, zdrowia i dobrobytu. Choć najczęściej mówi się o ustawianiu mebli, kolorach wnętrz czy symbolicznych przedmiotach, feng shui obejmuje także obecność zwierząt domowych.
Spis treści:
Feng Shui to nie tylko ustawienie mebli
Feng shui, starożytna sztuka aranżacji przestrzeni wywodząca się z Chin, od wieków inspiruje do tworzenia domów, w których płynie dobra energia. Jej podstawowe założenie opiera się na harmonijnym rozmieszczeniu przedmiotów, kolorów i kształtów tak, by sprzyjały one przepływowi życiowej energii qi. Chodzi nie tylko o estetykę, lecz także o równowagę, zdrowie i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
Zwierzęta w Feng Shui
Dla wielu zaskakującym może być także to, że sztuka ta mówi także o zwierzętach, które przecież nierzadko towarzyszą nam u naszego boku w domu.
Według mistrzów feng shui obecność zwierząt w domu nie jest przypadkowa. Koty, psy czy nawet ryby w akwarium pełnią rolę naturalnych "strażników energii".
W praktyce feng shui nie chodzi tylko o samą obecność pupili, ale też o ich komfort, o to, jak one czują się w naszym domu.
Sprawdź, gdzie najczęściej leży twój pies
Miejsce, w którym śpi pies czy kot, nie powinno znajdować się w ciemnym kącie ani tuż przy drzwiach wejściowych, gdzie energia bywa zbyt chaotyczna.
Dobrze, jeśli legowisko jest w części domu, w której gromadzi się spokojna i stabilna energia - zwykle tam, gdzie rodzina spędza wspólnie czas. Podobnie akwarium z rybami najlepiej ustawić w przestrzeni dziennej, np. w salonie, unikając sypialni, gdzie nadmiar ruchu i żywiołu wody mógłby zakłócić odpoczynek.
Warto też zdaniem Karoliny Kowejszy, specjalistki od Feng Shui i harmonii i energii wnętrz, przyjrzeć się temu, gdzie najczęściej leży nasz pies.
Co robi twój pies w domu? Energia krąży wokół zwierząt
Nasze babki, bez znajomości sztuki feng shui zwykły mówić, że czasem zwierzęta widzą i czują więcej, niż ludzie. Można uznać to za przesądy i wierzenia, ale jednak warto przyjrzeć się dokładnie temu, jak zachowuje się nasze zwierzę w domu.
Możliwe, że to, gdzie kładzie się pies, czy obok ciebie albo spogląda godzinami przez okno, leżąc na parapecie, czy przy drzwiach balkonowych, to nie przypadek.
Mówi o tym w swoich mediach społecznościowych Karolina Kowejsza, dyplomowana mistrzyni praktyk takich jak Feng Shui, Ba Zi oraz Date Selection (dobór korzystnych dat).
Obecnie jej porady w tym zakresie w mediach społecznościowych śledzi już 29 tysięcy internautów.
Pies a ochrona przed toksyczną energią
"Jeśli pies kładzie się obok Ciebie - chroni Cię przed toksyczną energią. Jeśli siada przy oknie - przyciąga do domu bogactwo i dobre wibracje. Jeśli często choruje - to może być sygnał, że energia w domu jest zaburzona" - wymienia w swoim materiale Karolina.
Specjalistka jest także zdania, że pies nie tylko kocha swojego opiekuna, ale też "energetycznie pracuje na bezpieczeństwo i dobrobyt".
Energetyczny trik na szczęście w domu
Specjalistka także podzieliła się energetycznym trikiem na przyciągnięcie do domu szczęścia. Wystarczy położyć lub zawiesić psią sierść w czerwonym woreczku nad drzwiami. Ma to działać niczym tarcza ochronna przed niekorzystną energią.
Feng shui podkreśla, że troska o zwierzęta w domu ma podwójny wymiar. Z jednej strony to dbałość o ich przestrzeń, ale z drugiej to ogólna świadomość, że obecność zwierząt w domu współtworzy atmosferę miejsca. Zwierzęta wnoszą radość, ruch i ciepło emocjonalne, a to wszystko bezpośrednio wpływa na przepływ energii qi.