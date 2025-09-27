Co przyniesie niedziela, 28 września? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana

Karta Cesarz

W życiu prywatnym trzeba będzie zająć się przyziemnymi, wręcz nudnymi sprawami. Wyniesienie śmieci i naprawa płotu bywają najpiękniejszym dowodem miłości. Ktoś ocenia, czy potrafisz wziąć odpowiedzialność za słabszych i uczyć ludzi samodzielności. W finansach możesz mieć dobre układy z niezależnymi mężczyznami, założyć lub przejąć firmę.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka

Karta Cesarzowa

W relacjach prywatnych trzeba będzie znaleźć balans między naturalnością i sztucznością. Tak, ludzie kochają bezpretensjonalność, prostotę. Z drugiej strony domagają się taktu, nieskazitelnych manier i dbania o wygląd. Największy sukces osiągają ci, co potrafią iść na kompromis. W finansach podejdź do wyzwań z delikatnością, pozwól dojrzeć w sobie człowieka.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt

Karta 3 Buław

W relacjach prywatnych musisz zwrócić baczną uwagę, czy otaczający cię ludzie są zaangażowani. Mierz odpowiednio swoje siły i nie poświęcaj ich na tych, co potrafią jedynie brać. Niektóre inwestycje po prostu się nie opłacają. Szybko weryfikuj przyjaźnie oraz miłości. W finansach pamiętaj, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Nie dawaj wciągnąć się w grę.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka

Karta 2 Kielichów

W życiu osobistym możliwa będzie randka, pamiętne spotkanie, romantyczna unia lub ciepła przyjaźń. Jeśli nawet nie zakończy się to trwałym związkiem, to osoba, którą się interesujesz, może odegrać doniosłą - choć przelotną - rolę w twoim życiu. Nie widać łez ani żalu. W finansach możliwa będzie spółka, której podwalinami są wzajemna sympatia i wielki talent.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa

Karta 4 Denarów

W życiu prywatnych szukaj ludzi o nieposzlakowanej opinii. Unikaj "rebeliantów", buntowników funkcjonujących na marginesie społeczeństwa. Oni też mają swoje miejsce w świecie, ale tobie być może najbardziej trzeba teraz stabilizacji, jasnych zasad oraz… dbałości o reputację. W finansach stawiaj na kontrakty z mocną marką, firmą o wyrobionej renomie.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny

Karta Sąd Ostateczny

W relacjach prywatnych nie ma co się na kogoś oglądać ani sprawdzać, czy jest gotowy na twoje oświadczenie, czy dojrzał do zmian. Zrób, co musisz zrobić, powiedz, co masz powiedzieć, a potem obserwuj bacznie i wyciągaj konsekwencje. Twoje wielkie życzenie może się spełnić. W finansach trzeba będzie zrobić audyt, ocenić swoje oraz czyjeś kompetencje.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi

Karta Król Buław

W relacjach prywatnych potrzebny będzie dokładny namysł, nim przystąpisz do działania. Nie zdawaj się wyłącznie na intuicję. Możesz udawać spontaniczność, ale decyzjom musi towarzyszyć baczna obserwacja. Druga Strona może zdawać sobie sprawę, że masz ją na oku. W finansach należy wykorzystać dotychczasowe zasoby, odnawialne źródła energii.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona

Karta Koło Fortuny

W życiu miłosnym grawitacja działa tak samo jak w fizycznej przestrzeni. Co się wzniosło, musi spaść. Euforia ustępuje przyzwyczajeniu, a oprócz czyichś mocnych stron dostrzeżesz też jego słabości. Nie musi to być wcale koniec zachwytu, ale początek głębokiej fascynacji. W finansach możesz zarobić, śledząc szybkie zmiany i przerzucając pieniądze.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca

Karta 8 Buław

W relacjach prywatnych łatwo będzie teraz o zawrót głowy, poczucie zagubienia. Los skrzyżuje twoje ścieżki z osobami, które zechcą popchnąć cię na inne tory. Jeśli czujesz, że coś wymyka ci się z rąk, to masz sposobność, by to uchwycić, ale za cenę radykalnej metamorfozy. W finansach wybór pozostaje ograniczony. Jeśli chcesz większej swobody, szukaj gdzie indziej.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca

Karta 10 Mieczy

W życiu prywatnym ktoś może nie grać uczciwie i mieć złe intencje. Układanie się z tą osobą nic nie da, chyba że po to, aby się bezpiecznie i szybko wycofać. Nie szukaj winy w sobie. Zadbaj o najważniejszy związek w swoim życiu - z tobą. Chroń dzieci, zwierzęta, ludzi niesamodzielnych. W finansach istnieje groźba wymuszenia, brutalnej gry, bezwzględności.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika

Karta Słońce

W relacjach prywatnych warto przyjrzeć się teraz własnemu dzieciństwu, swoim kontaktom z dziećmi, a także z własnym… wewnętrznym dzieckiem. Każdy z nas posiada taki fragment osobowości, w którym jest lęk przed wielkim światem, ale też niespożyta fascynacja otoczeniem. W finansach jest dobry moment, by budować pozycję w firmie, rozwijać swój biznes.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Karta Rycerz Kielichów

W życiu osobistym możesz trafić na romantyka, który ma słabość do pompatycznych gestów. Nie waha się wyśpiewać miłości na środku skrzyżowania, obsypać cię płatkami róż i zapewnić gorąco, że "zawsze i wszędzie wyłącznie ty…". Co najważniejsze, ten ktoś święcie w to wierzy! W finansach pewna okazja wydaje się intrygująca, ale daje zaskakująco mało możliwości.

