Co przyniesie czwartek, 22 stycznia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta Głupiec

W życiu prywatnym istnieje ryzyko nieprzemyślanej decyzji. Partnerów należy wybierać z pewną uwagą. Oczywiście zawsze istnieje ryzyko pomyłki, ale nie warto zdawać się totalnie na ślepy los. W finansach ktoś bardzo chce wierzyć, że jego plan jest dobry, ale czy na pewno wszystko zostało przemyślane? Należy pomyśleć o wyjściu awaryjnym.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

Karta Koło Fortuny

W życiu prywatnym możesz mieć teraz zwariowany moment, kiedy to konfiguracje miłosne będą się zmieniały w szybkim tempie. Czy znasz parę, która wciąż schodzi się i rozchodzi? Niektórzy więcej radości czerpią z niepewności, rozczarowań i przelotnej rozpaczy niż ze stałego, niekiedy nudnego obcowania na co dzień. W finansach możliwa będzie nagła zamiana ról.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta Księżyc

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z osobą zwodniczą, która często zmienia zdanie i za każdym razem święcie wierzy we własną opinię. Taka jest zresztą taktyka wszystkich dobrych oszustów - uwierzyć we własne kłamstwa… W finansach nie ma co odwlekać decyzji. Zrób coś natychmiast lub zamknij to całkowicie i nie zaprzątaj sobie głowy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta Wieża Boga

W życiu prywatnym możesz zmierzyć się z siłą wyższą, która wystawi na próbę twoją pewność siebie. Kto wie? Może ten grom z jasnego nieba będzie właśnie tym wyzwoleniem, co zdoła roztrzaskać złotą klatkę i obnaży twoje prawdziwe możliwości? W finansach może dojść do podziału, redystrybucji dóbr, likwidacji jakiegoś działu, przenosin.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta Kapłanka

W relacjach osobistych możesz czerpać dużo satysfakcji z rozmów z ludźmi. Cieszy cię zapewne, że oni tobie ufają, ale czy w drugą stronę też to działa? Czy masz jedną osobę, której możesz zwierzyć się z problemów, poprosić ją o pomoc? Pamiętaj, że swoim największym przyjacielem jesteś ty i musisz dbać o odpowiednie towarzystwo. W finansach możesz poznać ważny sekret.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta Wieża Boga

W życiu prywatnym może dojść do ważnego rozliczenia, które "chodzi" za tobą od dłuższego czasu, ale dopiero teraz zyskasz impuls do zmiany. Coś może być nagłe, ale nie musi zaskakiwać. W głębi serca wiesz, że nagła korekta kursu była konieczna. W finansach w grę wchodzi praca w branży murarskiej, na stanowisku architekta wnętrz lub krajobrazu.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

Karta 8 Mieczy

W życiu prywatnym nie poddawaj się uczuciu bezradności. Każdy z nas ma takie chwile, gdy opadają nam ręce, nie wiemy w co je najpierw włożyć, nie potrafimy zrobić kroku w żadną stronę. Świat jednak nie stoi w miejscu i naturalnie podpowiada nam kierunek. W finansach największą przeszkodą do działania nie jest brak wiedzy, tylko stres i kompleksy. Walcz z nimi.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta 5 Denarów

W życiu prywatnym widać "samotność wśród ludzi". Otaczają cię osoby, które nie zaoferują wsparcia, bo same potrzebują pomocy. Możesz mieć do czynienia z kimś chorym, w kryzysie psychicznym lub przytłoczonym problemami materialnymi. W finansach bliskość zasobów nic nie znaczy, jeśli nie masz do nich dostępu. Szukaj ludzi, którzy chcą się dzielić wiedzą i pieniędzmi.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

Karta As Kielichów

W kwestiach prywatnych możliwy będzie niestety miłosny zawód. Nie izoluj się od ludzi. Złamane serce potrzebuje dostępu świeżego powietrza, by się sprawnie goić. Wychodź do świata, organizuj sobie spotkania ze znajomymi. W finansach możesz odnieść sukces dzięki dobrej atmosferze. Nie wolno nie doceniać tego, jak ludzie się przy tobie czują.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta 6 Kielichów

W życiu prywatnym możesz odnowić z kimś znajomość lub po prostu dowiedzieć się, że u niego wszystko w porządku. Pielęgnuj wspomnienia i traktuj je jako zamkniętą całość. Coś nie przestało być wartościowe tylko dlatego, że przestało istnieć, zmieniło swoją formę. W finansach możesz budować biznes na przyjaźni, pozytywnych emocjach bliskiego otoczenia.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

Karta 7 Kielichów

W życiu prywatnym możesz mieć teraz tendencję do idealizowania ludzi. Pamiętaj, że nikt nie jest bez wad i nikt nie jest niezastąpiony. Pozwól komuś na chwilę słabości, a i do siebie miej większą cierpliwość. W finansach możesz odnieść sukces tam, gdzie wymagana jest wyobraźnia, kreatywność, np. pisząc scenariusze, tworząc reklamy, robiąc zdjęcia.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta Siła

W życiu osobistym pamiętaj, że wygrywają w tobie te emocje i popędy, które nasycasz uwagą. Niektóre myśli trzeba ignorować, z innymi rozprawić się raz na zawsze. Zajrzyj w paszczę lwa, przekonaj się, jaka zalękniona mysz tam się ukryła. W finansach możliwe będzie zdobycie stanowiska lub pieniędzy dzięki sile przebicia, pewności siebie, energii.

