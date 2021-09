Przykra prawda o znakach zodiaku. Na czarnej liście jest ich pięć

Baran

Osoby spod znaku Barana są dynamiczne, szybkie i odważne. Za dnia jest to ich wielki atut, który przyczynia się do tego, że są lubiane wśród współpracowników i odnoszą liczne sukcesy zawodowe. W nocy jednak niekoniecznie.



Barany zazwyczaj z entuzjazmem reagują nawet na najbardziej szalone pomysły swoich znajomych. Szybko podejmują decyzje odnośnie swoich planów na wieczór, najczęściej wybierając najciekawszą, jednak niekoniecznie do końca rozsądną i bezpieczną opcję.



Szkodzi im to zwłaszcza na imprezach, gdzie nie stronią od alkoholu. Po nim mają skłonność do gwałtownych lub nawet agresywnych zachowań. Bywa, że są złośliwe lub szorstkie, a czasami nawet wdają się w bójki.



Zodiakalne Barany z reguły mają słabą głowę, co oznacza, że muszą uważać na alkohol, bo po nim po prostu nie są sobą i później przez długi czas jest im wstyd za własne zachowanie.



Bliźnięta

Bliźnięta to chyba najbardziej nieobliczalny spośród wszystkich 12 znaków zodiaku. W życiu kieruje nimi dualizm, co oznacza, że raz zachowują się rozsądnie, a innym razem bywają szalone i nieprzewidywalne.



Są ciekawe świata, żądne zabawy i komunikatywne, co znacznie ułatwia im nawiązywanie znajomości, a kiedy dodatkowo podczas imprezy sięgną po alkohol, z miejsca stają się królami i królowymi parkietu, chętnie plotkują, flirtują i wdają się w różnego rodzaju potyczki słowne.



Trudno jest przewidzieć, jak zachowają się danego wieczoru, bo raz same stwierdzą, że "już im wystarczy" i grzecznie wrócą do domu, a innym razem będą balować do świtu, później nie pamiętając, co właściwie robiły poprzedniej nocy.



Urwany film to dla osób spod znaku Bliźniąt smutna norma.



Zdjęcie Astrolodzy twierdzą, że data urodzenia może rzutować na całe nasze życie / 123RF/PICSEL

Skorpion

Zodiakalne Skorpiony najczęściej piją wtedy, kiedy tłumiony przez dłuższy czas gniew lub inne negatywne emocje nie dają już im spokoju. Nie zdarza im się to często, ale jeśli już, to z tzw. wielką pompą.



Osoby spod tego znaku mogą być wtedy bardzo nierozsądne, bo chcą pozbyć się nagromadzonego wewnątrz siebie żalu do innych. Wtedy są gotowe nawet wziąć taksówkę i pojechać w środku nocy do osoby, do której od dawna mają pretensje. Tylko po to, by w końcu "wyłożyć kawę na ławę".



Jeśli dużo wypiją, chętnie sięgają też po telefon... Dla ich własnego dobra lepiej, jeśli jest wtedy przy nich ktoś, kto powstrzyma je od ośmieszających rozmów z byłymi partnerami, do których wciąż mają pretensje.



To niestety Skorpionom zdarza się nagminnie.



Strzelec

Strzelce zwyczajnie już tak mają, że wiele osób spod tego znaku zodiaku bardzo przejmuje się opinią na swój temat, dlatego chcą za wszelką cenę dogodzić wszystkim swoim znajomym.

Lubią być podziwiane i boją się stracić uznanie w oczach innych, przez co często podejmują lekkomyślne decyzje.

Zodiakalne Strzelce chcą czerpać pełnymi garściami z życia, a z każdego momentu chcą wycisnąć jak najwięcej, więc kiedy wpadną już w wir imprez, trudno jest im się zatrzymać i nie znają umiaru. Trudno jest im wtedy wytłumaczyć, że postępują nieodpowiednio, bo wydaje im się, że krytykanci po prostu nie potrafią się bawić.

Ani się obejrzą, a mogą wpaść w pułapkę i uzależnienie, które doprowadzi ich życie do ruiny. Muszą więc bardzo uważać, aby nie posunąć się o jeden krok za daleko...

Zdjęcie Nigdy nie należy pić tylko po to, by się komuś przypodobać / 123RF/PICSEL

Ryby

Osoby spod znaku Ryb, łatwo ulegają wpływom.



Mają dobre serce, ale słaby charakter, więc nie potrafią odmawiać, przez co często wpadają w tarapaty. Jeśli ktoś nie powstrzyma ich przed impulsywnym zachowaniem, lub same jakimś cudem w porę nie opamiętają się, mogą wpaść w złe towarzystwo i uzależnić się od alkoholu.



Najbardziej narażone są na to osoby młode, które szukają odskoczni, idealizują świat i nie wiedzą jeszcze, co im grozi, lub zawiedzone własnym życiem. Często mają za sobą trudne doświadczenia, przez co uważają, że nie mają już nic do stracenia...

Ryby są wrażliwe, co jest ich wielką zaletą, ale niestety często nie potrafią sobie poradzić z własną emocjonalnością. Najgorzej jest wtedy, kiedy zaczynają pić w samotności.



