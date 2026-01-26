3 składniki i gotowe. Najlepszy fit krem toffi w zdrowszej wersji
Słodkie kremy do smarowania to jeden z tych produktów, które znikają z kuchni najszybciej - niezależnie od wieku domowników. Smarujemy nimi naleśniki, pankejki, chleb, dokładamy do deserów. Problem? Większość gotowych kremów to cukrowo-tłuszczowa bomba. Ten domowy krem toffee z trzech składników doskonale zastąpi niezdrowe smarowidła bez "oszczędności" na smaku. Koniecznie spróbujcie, a nie przestaniecie go podjadać. I to bez wyrzutów sumienia.
Ten krem zjesz bez wyrzutów sumienia
Zarówno dorośli, jak i dzieci kochają słodkie kremy czekoladowe i karmelowe. Problem pojawia się, gdy spojrzymy na skład popularnych kremów czekoladowych i karmelowych: cukier, olej palmowy, sztuczne aromaty. Na szczęście istnieje prostsza i znacznie zdrowsza alternatywa. Fit toffee na bazie daktyli i masła orzechowego to domowy krem, który smakuje jak deser, a jednocześnie dostarcza wartościowych składników odżywczych bez wyrzutów sumienia i bez kompromisów smakowych.
Bazą kremu są daktyle, które odpowiadają za naturalną słodycz. Dostarczają błonnika pokarmowego wspierającego trawienie i dającego uczucie sytości, a także potasu, magnezu i żelaza, ważnych dla pracy mięśni, układu nerwowego i utrzymania prawidłowego poziomu energii. W przeciwieństwie do rafinowanego cukru obecnego w gotowych kremach, cukry naturalnie występujące w daktylach są wchłaniane wolniej i nie powodują gwałtownych skoków glukozy we krwi.
Masło orzechowe 100% wzbogaca krem w białko roślinne oraz nienasycone kwasy tłuszczowe, które wspierają zdrowie serca i pomagają utrzymać uczucie sytości na dłużej. Zawiera również witaminę E oraz witaminy z grupy B, istotne dla kondycji skóry i prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego.
W porównaniu do standardowych kremów czekoladowych i karmelowych dostępnych w sklepach, ta domowa wersja zawiera nawet o 30-40 proc. mniej kalorii oraz około 50 proc. mniej tłuszczu. I co najważniejsze: jest równie pyszna jak kupne smarowidła. Koniecznie spróbuj, a zachwycisz się tym karmelowym smakiem.
Krem toffee z daktyli i masła orzechowego
Składniki
- 200 g daktyli suszonych bez pestek
- ok. 100 ml wody z moczenia daktyli
- 3-4 łyżki 100 proc. masła orzechowego (gładkie, bez cukru)
- 2-3 łyżki oleju kokosowego (rozpuszczonego)
- szczypta soli
- opcjonalnie: pół łyżeczki ekstraktu z wanilii
Przygotowanie:
- Daktyle zalej gorącą wodą i odstaw na 10-15 minut, aż będą bardzo miękkie.
- Przełóż daktyle do blendera, dodaj ok. 100 ml wody z moczenia.
- Dodaj masło orzechowe, sól, wanilię i olej kokosowy.
- Blenduj kilka minut, aż powstanie gładki, błyszczący krem. W razie potrzeby dolej odrobinę wody.
- Przełóż do słoika i przechowuj w lodówce do 5 dni.
Smacznego!
