3 składniki i gotowe. Najlepszy fit krem toffi w zdrowszej wersji

Karolina Woźniak

Słodkie kremy do smarowania to jeden z tych produktów, które znikają z kuchni najszybciej - niezależnie od wieku domowników. Smarujemy nimi naleśniki, pankejki, chleb, dokładamy do deserów. Problem? Większość gotowych kremów to cukrowo-tłuszczowa bomba. Ten domowy krem toffee z trzech składników doskonale zastąpi niezdrowe smarowidła bez "oszczędności" na smaku. Koniecznie spróbujcie, a nie przestaniecie go podjadać. I to bez wyrzutów sumienia.

Słoik z masłem orzechowym z zanurzoną łyżką ustawiony na ściereczce w kratę, w otoczeniu łupin oraz całych orzechów ziemnych, w tle miska wypełniona orzechami.
Ten krem smakuje jak toffi, ale jest o niebo zdrowszy. Zrobisz go w domu migiem123RF/PICSEL

Ten krem zjesz bez wyrzutów sumienia

Zarówno dorośli, jak i dzieci kochają słodkie kremy czekoladowe i karmelowe. Problem pojawia się, gdy spojrzymy na skład popularnych kremów czekoladowych i karmelowych: cukier, olej palmowy, sztuczne aromaty. Na szczęście istnieje prostsza i znacznie zdrowsza alternatywa. Fit toffee na bazie daktyli i masła orzechowego to domowy krem, który smakuje jak deser, a jednocześnie dostarcza wartościowych składników odżywczych bez wyrzutów sumienia i bez kompromisów smakowych.

Bazą kremu są daktyle, które odpowiadają za naturalną słodycz. Dostarczają błonnika pokarmowego wspierającego trawienie i dającego uczucie sytości, a także potasu, magnezu i żelaza, ważnych dla pracy mięśni, układu nerwowego i utrzymania prawidłowego poziomu energii. W przeciwieństwie do rafinowanego cukru obecnego w gotowych kremach, cukry naturalnie występujące w daktylach są wchłaniane wolniej i nie powodują gwałtownych skoków glukozy we krwi.

Masło orzechowe 100% wzbogaca krem w białko roślinne oraz nienasycone kwasy tłuszczowe, które wspierają zdrowie serca i pomagają utrzymać uczucie sytości na dłużej. Zawiera również witaminę E oraz witaminy z grupy B, istotne dla kondycji skóry i prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego.

W porównaniu do standardowych kremów czekoladowych i karmelowych dostępnych w sklepach, ta domowa wersja zawiera nawet o 30-40 proc. mniej kalorii oraz około 50 proc. mniej tłuszczu. I co najważniejsze: jest równie pyszna jak kupne smarowidła. Koniecznie spróbuj, a zachwycisz się tym karmelowym smakiem.

Krem toffee z daktyli i masła orzechowego

Szklany słoik z masłem orzechowym, drewniana łyżka wbita w masło, na drewnianym talerzu leżą podłużne kromki białego pieczywa, jedna z kromek posmarowana masłem orzechowym, wokół rozsypane orzeszki ziemne, pastelowe tło utrzymane w jasnych odcieniach.
Ten krem można zajadać nawet na diecie. Smakuje obłędniepixel-shot.com (Leonid Yastremskiy)123RF/PICSEL

Składniki

  • 200 g daktyli suszonych bez pestek
  • ok. 100 ml wody z moczenia daktyli
  • 3-4 łyżki 100 proc. masła orzechowego (gładkie, bez cukru)
  • 2-3 łyżki oleju kokosowego (rozpuszczonego)
  • szczypta soli
  • opcjonalnie: pół łyżeczki ekstraktu z wanilii
10 min
1-2

Przygotowanie:

  1. Daktyle zalej gorącą wodą i odstaw na 10-15 minut, aż będą bardzo miękkie.
  2. Przełóż daktyle do blendera, dodaj ok. 100 ml wody z moczenia.
  3. Dodaj masło orzechowe, sól, wanilię i olej kokosowy.
  4. Blenduj kilka minut, aż powstanie gładki, błyszczący krem. W razie potrzeby dolej odrobinę wody.
  5. Przełóż do słoika i przechowuj w lodówce do 5 dni.

Smacznego!

