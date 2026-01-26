Ten krem zjesz bez wyrzutów sumienia

Zarówno dorośli, jak i dzieci kochają słodkie kremy czekoladowe i karmelowe. Problem pojawia się, gdy spojrzymy na skład popularnych kremów czekoladowych i karmelowych: cukier, olej palmowy, sztuczne aromaty. Na szczęście istnieje prostsza i znacznie zdrowsza alternatywa. Fit toffee na bazie daktyli i masła orzechowego to domowy krem, który smakuje jak deser, a jednocześnie dostarcza wartościowych składników odżywczych bez wyrzutów sumienia i bez kompromisów smakowych.

Bazą kremu są daktyle, które odpowiadają za naturalną słodycz. Dostarczają błonnika pokarmowego wspierającego trawienie i dającego uczucie sytości, a także potasu, magnezu i żelaza, ważnych dla pracy mięśni, układu nerwowego i utrzymania prawidłowego poziomu energii. W przeciwieństwie do rafinowanego cukru obecnego w gotowych kremach, cukry naturalnie występujące w daktylach są wchłaniane wolniej i nie powodują gwałtownych skoków glukozy we krwi.

Masło orzechowe 100% wzbogaca krem w białko roślinne oraz nienasycone kwasy tłuszczowe, które wspierają zdrowie serca i pomagają utrzymać uczucie sytości na dłużej. Zawiera również witaminę E oraz witaminy z grupy B, istotne dla kondycji skóry i prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego.

W porównaniu do standardowych kremów czekoladowych i karmelowych dostępnych w sklepach, ta domowa wersja zawiera nawet o 30-40 proc. mniej kalorii oraz około 50 proc. mniej tłuszczu. I co najważniejsze: jest równie pyszna jak kupne smarowidła. Koniecznie spróbuj, a zachwycisz się tym karmelowym smakiem.

Krem toffee z daktyli i masła orzechowego

Składniki 200 g daktyli suszonych bez pestek

ok. 100 ml wody z moczenia daktyli

3-4 łyżki 100 proc. masła orzechowego (gładkie, bez cukru)

2-3 łyżki oleju kokosowego (rozpuszczonego)

szczypta soli

opcjonalnie: pół łyżeczki ekstraktu z wanilii 10 min 1-2

Przygotowanie:

Daktyle zalej gorącą wodą i odstaw na 10-15 minut, aż będą bardzo miękkie. Przełóż daktyle do blendera, dodaj ok. 100 ml wody z moczenia. Dodaj masło orzechowe, sól, wanilię i olej kokosowy. Blenduj kilka minut, aż powstanie gładki, błyszczący krem. W razie potrzeby dolej odrobinę wody. Przełóż do słoika i przechowuj w lodówce do 5 dni.

Smacznego!

