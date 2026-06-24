5 orzeźwiających koktajli idealnych na upały. Lekkie, smaczne i dobre na redukcji

Paulina Szymczak

Paulina Szymczak

Upał taki, że nie chce się jeść, a pić chce się ciągle? Każdy to zna. Zamiast jednak sięgać po kolorowe napoje z toną cukru albo kolejną mrożoną kawę z bitą śmietaną, mam dla ciebie coś lepszego. Te domowe koktajle to totalne wybawienie na redukcji. Są zimne, pyszne i robi się je ekspresowo!

Kobieta z blond włosami w koszuli w różową kratę trzyma szklankę różowego koktajlu na tle jasnego wnętrza.
Zdrowe i pyszne koktajle na upały123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Koktajl arbuzowo-miętowy
  2. Egzotyczne smoothie z ananasem
  3. Jagodowa mrożona eksplozja
  4. Zielony miks z ogórka, gruszki i selera
  5. Zielone orzeźwienie z ogórkiem
  6. Na płaski brzuch

Koktajl arbuzowo-miętowy

Arbuz to król lata i najlepszy przyjaciel każdej osoby na redukcji - składa się w ponad 90 proc. z wody, więc jest naturalnym izotonikiem. Aby przygotować to odświeżające smoothie, zblenduj dwie solidne szklanki schłodzonego miąższu arbuza (pamiętaj o usunięciu pestek!) z sokiem z połowy limonki i dużą garścią świeżej mięty. Jeśli chcesz uzyskać konsystencję przypominającą sorbet, dorzuć kilka kostek lodu. Taki napój jest lekki, ma niewiele kalorii i świetnie orzeźwia.

Dwie szklanki świeżego soku z arbuza z plasterkami owocu, duży kawałek arbuza oraz kilka mniejszych trójkątnych porcji ułożonych na drewnianym blacie.
Orzeźwiający koktajl z arbuzem na lato1123RF/PICSEL

Egzotyczne smoothie z ananasem

Jeśli tęsknisz za tropikami, ten koktajl przeniesie cię prosto pod palmy, jednocześnie dbając o twoje trawienie dzięki zawartej w ananasie bromelainie. Do blendera wrzuć dwa plastry świeżego ananasa, pół szklanki wody kokosowej (świetnie uzupełnia elektrolity!) oraz odrobinę świeżego imbiru, który podkręci termogenezę. To połączenie jest słodkie, lekko pikantne i niesamowicie lekkie. Idealnie sprawdzi się jako szybka przekąska po treningu w upalny dzień, dając ci kopa energii bez zbędnego cukru.

Jagodowa mrożona eksplozja

Owoce jagodowe od lat cieszą się popularnością wśród osób dbających o sylwetkę. Są stosunkowo mało kaloryczne, a jednocześnie bogate w antyoksydanty. Aby przygotować gęsty, kremowy koktajl, zmiksuj szklankę mrożonych borówek lub jagód z połową szklanki niesłodzonego mleka migdałowego i łyżeczką nasion chia. Chia sprawią, że napój będzie bardziej sycący i pomoże ograniczyć ochotę na podjadanie między posiłkami. To jeden z tych koktajli, które smakują jak deser, choć w rzeczywistości są znacznie lżejszą opcją.

Zielony miks z ogórka, gruszki i selera

To propozycja dla tych, którzy chcą czegoś super zdrowego, ale boją się smaku selera naciowego. Seler jest ceniony za niską kaloryczność, a w połączeniu ze słodką gruszką i orzeźwiającym ogórkiem tworzy zaskakująco smaczny koktajl. Zblenduj pół ogórka, jedną miękką gruszkę i dwie łodygi selera naciowego z odrobiną wody i soku z limonki. Ten koktajl genialnie usuwa zastoje wody w organizmie, dzięki czemu poczujesz się lżej, a twoja cera nabierze blasku.

Szklanka zielonego soku z selera z dodatkiem ogórka i gruszki, ozdobiona łodygą selera, obok świeże warzywa i owoce: cały oraz przekrojony ogórek, seler naciowy i gruszka.
Letni koktajl na zdrową skórę123RF/PICSEL

Zielone orzeźwienie z ogórkiem

Kiedy temperatura przekracza 30 stopni, często najbardziej mamy ochotę na coś lekkiego i maksymalnie odświeżającego. Właśnie wtedy warto sięgnąć po połączenie ogórka i zielonego jabłka. Zblenduj jednego długiego ogórka razem ze skórką, pół twardego jabłka, sok z cytryny i odrobinę natki pietruszki. Jeśli koktajl okaże się zbyt gęsty, dolej trochę schłodzonej wody gazowanej. To propozycja dla osób, które wolą mniej słodkie smaki. Taki napój daje przyjemne uczucie lekkości i świetnie sprawdza się podczas najbardziej upalnych dni.

Na płaski brzuch

Ostatnia propozycja szczególnie przypadnie do gustu osobom, które zmagają się z porannymi wzdęciami i uczuciem ciężkości. Bazą koktajlu jest grejpfrut - owoc od lat obecny w dietach osób aktywnych i dbających o sylwetkę. Wyciśnij sok z jednego dużego różowego grejpfruta, dodaj pół szklanki zaparzonej i schłodzonej zielonej herbaty oraz szczyptę cynamonu. Całość wymieszaj z kostkami lodu. Napój ma lekko gorzki, bardzo orzeźwiający smak i może być ciekawą alternatywą dla słodkich napojów. Wiele osób ceni go również za to, że po jego wypiciu brzuch wydaje się mniej obciążony i bardziej lekki.

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