Gęsta, kremowa baza z mrożonych owoców i warzyw, wzbogacona o jogurt, mleko roślinne czy białko, a do tego ulubione dodatki w postaci świeżych owoców, orzechów, nasion czy granoli - to przepis na śniadanie idealne. Możliwości kompozycji są niemal nieograniczone, dzięki czemu każdego dnia możesz eksperymentować i cieszyć się innym smakiem!

Smoothie bowl na zdrowy metabolizm

Rozpocznij dzień od porządnej dawki chlorofilu i antyoksydantów. To zielone smoothie bowl nie tylko oczyści organizm z toksyn, ale także dostarczy ci energii i wspomoże trawienie.

Składniki:

1 duży, zamrożony banan

garść świeżego szpinaku

pół awokado

100 ml niesłodzonego mleka migdałowego lub wody kokosowej

łyżeczka nasion chia

dodatki: świeże kiwi, borówki, płatki migdałowe

Smoothie bowl na piękną cerę

Ta fioletowa miska to bogactwo witaminy C i antocyjanów, które wzmacniają naczynia krwionośne i poprawiają wygląd cery. Owoce jagodowe są jednymi z najbogatszych źródeł przeciwutleniaczy, które opóźniają procesy starzenia i chronią przed chorobami.

Składniki:

1 szklanka mrożonych owoców leśnych (jagody, maliny, jeżyny)

pół zamrożonego banana

150 g jogurtu greckiego lub naturalnego

łyżka masła orzechowego

dodatki: świeże maliny, garść orzechów włoskich, wiórki kokosowe

Smoothie bowl na dobry nastrój

Przenieś się na rajską plażę z tym egzotycznym smoothie bowl. Słodycz mango i ananasa nie tylko poprawi ci humor, ale także dostarczy cennych enzymów trawiennych.

Składniki:

1 szklanka mrożonych kawałków ananasa

pół szklanki mrożonego mango

100 ml mleczka kokosowego

łyżeczka startego imbiru

dodatki: świeże kawałki mango, prażone płatki kokosowe, nasiona granatu

Smoothie bowl na siłę i energię

Kto powiedział, że na diecie trzeba rezygnować ze smaku czekolady? Kakao to źródło magnezu, który jest kluczowy dla pracy mięśni i układu nerwowego, a także poprawia nastrój. To smoothie bowl zaspokoi ochotę na słodkie, jednocześnie dostarczając porcji białka, idealnej po treningu.

Składniki:

2 zamrożone banany

1 łyżka gorzkiego kakao

miarka odżywki białkowej o smaku czekoladowym lub waniliowym

150 ml mleka lub napoju roślinnego

dodatki: plasterki banana, pokruszone orzechy, starta gorzka czekolada

Smoothie bowl na zdrowe jelita

To smoothie bowl o pięknym, różowym kolorze to idealna propozycja na lekkie, a zarazem sycące śniadanie. Maliny są źródłem błonnika, który reguluje pracę jelit, oraz kwasu elagowego o właściwościach antyoksydacyjnych. Nektarynki dostarczają beta-karotenu (prowitaminy A), który dba o piękny wygląd skóry, oraz witamin z grupy B.

Składniki:

1 szklanka mrożonych malin

1 dojrzała nektarynka (bez pestki)

120 ml jogurtu naturalnego

łyżeczka miodu (opcjonalnie)

dodatki: świeże nektarynki, garść borówek, listki mięty

