Absolutny hit na grilla. Zapomnij o nudnych sałatkach, te dodatki "robią robotę"

Karolina Woźniak

Majówka i grill nie muszą kończyć się na kiełbasie i karkówce. Te trzy szybkie sałatki do słoika robią całą robotę: są świeże, aromatyczne i możesz przygotować je wcześniej, żeby na grillu mieć już tylko luz i dobre jedzenie. Mozzarella w oliwie, ogórki na ostro-słodko i pomidory z musztardą - proste składniki, a smak jak z dobrej restauracji.

Słoik z marynowaną fetą, suszonymi pomidorami i oliwą, obok miseczka ziołami i ręka z łyżką.
Mozzarella, ogórki i pomidorki w zupełnie nowej odsłonie. Zamknij w słoikach i zabierz na grilla, a oczarujesz wszystkich smakoszy123RF/PICSEL

Dodatki do grilla, które "robią robotę"

Majówka od zawsze kojarzy się z otwarciem sezonu grillowego. Jeśli już planujesz, co wrzucisz na ruszt, warto, poza kiełbaskami, karkówką i warzywami, pamiętać o dodatkach, które dodadzą smaku i urozmaicą talerze. Te trzy nieoczywiste dodatki doskonale sprawdzą się jako uzupełnienie do grillowanych przysmaków, ale nie są to klasyczne surówki czy sałatki. Zrobisz je w kilka minut, zamkniesz w słoiki i możesz śmiało zabrać ze sobą "w teren". Bardzo możliwe, że znikną szybciej niż główne dania, bo są smaczne, świetnie doprawione i stanowią ciekawą odmianę w stylu "antipasti". Koniecznie zapisz te przepisy, bo prawdopodobnie będziesz do nich wracać.

Mozzarella ze słonecznym dodatkiem

Kuleczki mozzarelli zanurzone w oliwie z oliwek, posypane świeżymi ziołami, płatkami chili oraz listkami pietruszki, podane w białej, owalnej misce na drewnianym stole.
Mozzarella z aromatycznymi dodatkami świetnie uzupełni grillowe przysmaki123RF/PICSEL

Składniki

  • 150 g mozzarelli mini
  • 80 ml oliwy z oliwek
  • 30 g suszonych pomidorów (najlepiej z oleju, odsączonych)
  • 2 ząbki czosnku (lekko rozgniecione)
  • 1 łyżeczka natki pietruszki
  • 1/2 łyżeczki oregano suszonego
  • 1/3 łyżeczki soli
  • 1/4 łyżeczki pieprzu
  • 1/2 łyżeczki skórki z cytryny
  • 1 łyżeczka świeżej bazylii
  • + mała szczypta chili (no
15 min
3-4

Przygotowanie:

  1. Mozzarellę odsącz i delikatnie osusz ręcznikiem papierowym.
  2. Suszone pomidory pokrój w paski.
  3. Do słoika włóż mozzarellę, pomidory i czosnek.
  4. Dodaj natkę, oregano, bazylię, chili oraz skórkę z cytryny.
  5. Zalej wszystko oliwą, dopraw solą i pieprzem.
  6. Zamknij słoik i lekko potrząśnij, aby składniki się wymieszały.
  7. Wstaw do lodówki na minimum 3 godziny (najlepiej ok. 12 godzin).

Ogórki azjatyckie na ostro-słodko

Szklana miska wypełniona pokrojonymi ogórkami połączonymi z kawałkami czerwonej papryczki chili, posypanymi sezamem i polanymi sosem, ustawiona na ciemnym, matowym blacie.
Ogórki w azjtacyskiej wersji to ciekawa odmiana dla klasycznych małosolnych czy tzatzików123RF/PICSEL

Składniki

  • 170 g świeżych ogórków
  • 1 ząbek czosnku
  • 2 łyżki sosu sojowego
  • 1,5 łyżki octu ryżowego
  • 2 łyżeczki miodu
  • 1/2 łyżeczki płatków chili
  • 1/2 łyżeczki czarnuszki
  • 1 łyżeczka sezamu
  • 1 łyżeczka startego imbiru
  • 1 łyżeczka soku z limonki
  • + 1/2 łyżeczki oleju sezamowego
30 min
3-4

Przygotowanie:

  1. Ogórki pokrój w plastry lub lekko zgnieć (np. płasko nożem), żeby lepiej wchłaniały marynatę.
  2. Czosnek drobno posiekaj lub przeciśnij przez praskę.
  3. W misce wymieszaj sos sojowy, ocet ryżowy, miód, sok z limonki i olej sezamowy.
  4. Dodaj czosnek, imbir, chili, czarnuszkę i sezam.
  5. Wrzuć ogórki i dokładnie wymieszaj.
  6. Przełóż do słoika, zamknij i potrząśnij.
  7. Wstaw do lodówki na 1-2 godziny.

Pomidory koktajlowe z twistem

Kolorowa sałatka z różnych odmian pomidorów pokrojonych w kawałki, z dodatkiem liści bazylii i cienkich plasterków czerwonej cebuli, podana w białej misce; w tle widoczne oliwa z oliwek i mieszanka pieprzu.
CHyba nie ma nikogo, kto nie lubiłby przekąsić pomidorków podczas grillowej biesiady123RF/PICSEL

Składniki

  • 170 g pomidorów koktajlowych
  • 30 g czerwonej cebuli
  • 1 ząbek czosnku
  • 2 łyżeczki musztardy francuskiej
  • 2 łyżeczki natki pietruszki
  • 1,5 łyżki oliwy z oliwek
  • 1 łyżka octu balsamicznego
  • 1 łyżeczka miodu
  • 1/3 łyżeczki soli
  • 1/4 łyżeczki pieprzu
  • + kilka kropli sosu Worcestershire
20 min
3-4

Przygotowanie:

  1. Pomidory przekrój na połówki.
  2. Cebulę pokrój w bardzo cienkie piórka.
  3. Czosnek drobno posiekaj.
  4. W misce wymieszaj oliwę, ocet balsamiczny, miód, musztardę i sos Worcestershire.
  5. Dodaj sól, pieprz oraz natkę pietruszki.
  6. Wrzuć pomidory, cebulę i czosnek, dokładnie wymieszaj.
  7. Przełóż do słoika i lekko potrząśnij.
  8. Wstaw do lodówki na 30-60 minut.

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień. 

