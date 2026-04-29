Absolutny hit na grilla. Zapomnij o nudnych sałatkach, te dodatki "robią robotę"
Majówka i grill nie muszą kończyć się na kiełbasie i karkówce. Te trzy szybkie sałatki do słoika robią całą robotę: są świeże, aromatyczne i możesz przygotować je wcześniej, żeby na grillu mieć już tylko luz i dobre jedzenie. Mozzarella w oliwie, ogórki na ostro-słodko i pomidory z musztardą - proste składniki, a smak jak z dobrej restauracji.
Spis treści:
- Dodatki do grilla, które "robią robotę"
- Mozzarella ze słonecznym dodatkiem
- Ogórki azjatyckie na ostro-słodko
- Pomidory koktajlowe z twistem
Dodatki do grilla, które "robią robotę"
Majówka od zawsze kojarzy się z otwarciem sezonu grillowego. Jeśli już planujesz, co wrzucisz na ruszt, warto, poza kiełbaskami, karkówką i warzywami, pamiętać o dodatkach, które dodadzą smaku i urozmaicą talerze. Te trzy nieoczywiste dodatki doskonale sprawdzą się jako uzupełnienie do grillowanych przysmaków, ale nie są to klasyczne surówki czy sałatki. Zrobisz je w kilka minut, zamkniesz w słoiki i możesz śmiało zabrać ze sobą "w teren". Bardzo możliwe, że znikną szybciej niż główne dania, bo są smaczne, świetnie doprawione i stanowią ciekawą odmianę w stylu "antipasti". Koniecznie zapisz te przepisy, bo prawdopodobnie będziesz do nich wracać.
Mozzarella ze słonecznym dodatkiem
Składniki
- 150 g mozzarelli mini
- 80 ml oliwy z oliwek
- 30 g suszonych pomidorów (najlepiej z oleju, odsączonych)
- 2 ząbki czosnku (lekko rozgniecione)
- 1 łyżeczka natki pietruszki
- 1/2 łyżeczki oregano suszonego
- 1/3 łyżeczki soli
- 1/4 łyżeczki pieprzu
- 1/2 łyżeczki skórki z cytryny
- 1 łyżeczka świeżej bazylii
- + mała szczypta chili (no
Przygotowanie:
- Mozzarellę odsącz i delikatnie osusz ręcznikiem papierowym.
- Suszone pomidory pokrój w paski.
- Do słoika włóż mozzarellę, pomidory i czosnek.
- Dodaj natkę, oregano, bazylię, chili oraz skórkę z cytryny.
- Zalej wszystko oliwą, dopraw solą i pieprzem.
- Zamknij słoik i lekko potrząśnij, aby składniki się wymieszały.
- Wstaw do lodówki na minimum 3 godziny (najlepiej ok. 12 godzin).
Ogórki azjatyckie na ostro-słodko
Składniki
- 170 g świeżych ogórków
- 1 ząbek czosnku
- 2 łyżki sosu sojowego
- 1,5 łyżki octu ryżowego
- 2 łyżeczki miodu
- 1/2 łyżeczki płatków chili
- 1/2 łyżeczki czarnuszki
- 1 łyżeczka sezamu
- 1 łyżeczka startego imbiru
- 1 łyżeczka soku z limonki
- + 1/2 łyżeczki oleju sezamowego
Przygotowanie:
- Ogórki pokrój w plastry lub lekko zgnieć (np. płasko nożem), żeby lepiej wchłaniały marynatę.
- Czosnek drobno posiekaj lub przeciśnij przez praskę.
- W misce wymieszaj sos sojowy, ocet ryżowy, miód, sok z limonki i olej sezamowy.
- Dodaj czosnek, imbir, chili, czarnuszkę i sezam.
- Wrzuć ogórki i dokładnie wymieszaj.
- Przełóż do słoika, zamknij i potrząśnij.
- Wstaw do lodówki na 1-2 godziny.
Pomidory koktajlowe z twistem
Składniki
- 170 g pomidorów koktajlowych
- 30 g czerwonej cebuli
- 1 ząbek czosnku
- 2 łyżeczki musztardy francuskiej
- 2 łyżeczki natki pietruszki
- 1,5 łyżki oliwy z oliwek
- 1 łyżka octu balsamicznego
- 1 łyżeczka miodu
- 1/3 łyżeczki soli
- 1/4 łyżeczki pieprzu
- + kilka kropli sosu Worcestershire
Przygotowanie:
- Pomidory przekrój na połówki.
- Cebulę pokrój w bardzo cienkie piórka.
- Czosnek drobno posiekaj.
- W misce wymieszaj oliwę, ocet balsamiczny, miód, musztardę i sos Worcestershire.
- Dodaj sól, pieprz oraz natkę pietruszki.
- Wrzuć pomidory, cebulę i czosnek, dokładnie wymieszaj.
- Przełóż do słoika i lekko potrząśnij.
- Wstaw do lodówki na 30-60 minut.
