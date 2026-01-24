Aksamitne, sycące i pełne białka. Tanie curry z soczewicy przygotujesz w kilka minut

Agata Zaremba

Soczewica to roślina strączkowa znana i ceniona już w starożytnej Grecji i Rzymie. Dziś ponownie wraca do łask jako ważny element zdrowej diety oraz popularny zamiennik mięsa. Jest pożywna, sycąca i niezwykle wszechstronna - można z niej przygotować wiele aromatycznych dań, w tym rozgrzewające curry, które bez problemu wystarczy na kilka dni.

Gulasz z soczewicy udekorowany świeżą natką pietruszki w ciemnej misce, obok chrupiąca kromka pieczywa, całość ustawiona na drewnianej desce z rozsypanymi ziarnami soczewicy i szarym ręcznikiem w tle.
Przygotowanie curry z soczewicy jest bardzo proste 123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Curry z soczewicy - wegetariańskie danie pełne smaku
  2. Jak przygotować domowe curry z soczewicy?
  3. Dlaczego warto jeść soczewicę? To skarbnica białka

Curry z soczewicy - wegetariańskie danie pełne smaku

Curry z soczewicy to wegańskie danie, które wywodzi się z kuchni indyjskiej. Jest kwintesencją kuchni roślinnej - zdrowe, aromatyczne, zaskakujące w smaku i jednocześnie bardzo proste w przygotowaniu.

Do tego jest niedrogie w przygotowaniu i bardzo uniwersalne. Można je jeść jak gęstą zupę - ze świeżym chlebem lub bułką - albo podawać z ryżem, tworząc pełnowartościowy posiłek, który nasyci na długie godziny.

Jego aksamitna konsystencja sprawia, że chętnie sięgają po niego także dzieci, a dla dorosłych stanowi doskonałą alternatywę dla dań mięsnych.

Jak przygotować domowe curry z soczewicy?

Składniki

  • 1 łyżka oleju kokosowego
  • 1 łyżeczka nasion kminu rzymskiego
  • 1 cebula
  • 1 ząbek czosnku
  • szczypta soli i pieprzu
  • pół łyżeczki chili
  • pół szklanki czerwonej soczewicy
  • szklanka bulionu warzywnego
  • 1 łyżka drobno startego imbiru
  • 2 łyżeczki kurkumy w proszku
  • 500 g krojonych pomidorów z puszki
  • 250 ml gęstego mleka kokosowego

Sposób przygotowania

  1. W garnku z grubym dnem rozgrzać olej kokosowy.
  2. Dodać nasiona kminu rzymskiego i smażyć krótko, aż uwolnią aromat. Następnie dodać obraną i drobno pokrojoną cebulę oraz czosnek i smażyć na umiarkowanym ogniu przez około 5 minut, aż zmiękną.
  3. Wlać bulion, dodać sól, pieprz, chili, opłukaną soczewicę, imbir i kurkumę.
  4. Po zagotowaniu dodać pomidory.
  5. Całość przykryć i gotować przez 15-20 minut, aż soczewica będzie miękka, od czasu do czasu mieszając, aby danie nie przywarło do dna.
  6. Na koniec wlać mleko kokosowe i gotować jeszcze minutę.
Soczewica to wspaniały zamiennik mięsa. Warto włączyć ją do diety
Podstawą dania jest soczewica, bogata w białko i witaminy123RF/PICSEL

Dlaczego warto jeść soczewicę? To skarbnica białka

Soczewica to doskonały składnik diety nie tylko dla wegan i wegetarian. Badania naukowe potwierdzają, że jej regularne spożywanie ma realny, pozytywny wpływ na zdrowie.

Reguluje poziom cukru we krwi - ma niski indeks glikemiczny i wysoką zawartość błonnika rozpuszczalnego, co zapobiega gwałtownym skokom glukozy i insuliny.

Wspiera serce i układ krążenia - błonnik i potas pomagają obniżyć ciśnienie tętnicze oraz poprawić profil lipidowy krwi.

Daje długotrwałe uczucie sytości - ułatwia kontrolę apetytu i wspiera proces odchudzania.

Wspomaga koncentrację i zapobiega anemii - dzięki zawartości żelaza oraz witamin z grupy B.

