Aksamitne, sycące i pełne białka. Tanie curry z soczewicy przygotujesz w kilka minut
Soczewica to roślina strączkowa znana i ceniona już w starożytnej Grecji i Rzymie. Dziś ponownie wraca do łask jako ważny element zdrowej diety oraz popularny zamiennik mięsa. Jest pożywna, sycąca i niezwykle wszechstronna - można z niej przygotować wiele aromatycznych dań, w tym rozgrzewające curry, które bez problemu wystarczy na kilka dni.
Spis treści:
- Curry z soczewicy - wegetariańskie danie pełne smaku
- Jak przygotować domowe curry z soczewicy?
- Dlaczego warto jeść soczewicę? To skarbnica białka
Curry z soczewicy - wegetariańskie danie pełne smaku
Curry z soczewicy to wegańskie danie, które wywodzi się z kuchni indyjskiej. Jest kwintesencją kuchni roślinnej - zdrowe, aromatyczne, zaskakujące w smaku i jednocześnie bardzo proste w przygotowaniu.
Do tego jest niedrogie w przygotowaniu i bardzo uniwersalne. Można je jeść jak gęstą zupę - ze świeżym chlebem lub bułką - albo podawać z ryżem, tworząc pełnowartościowy posiłek, który nasyci na długie godziny.
Jego aksamitna konsystencja sprawia, że chętnie sięgają po niego także dzieci, a dla dorosłych stanowi doskonałą alternatywę dla dań mięsnych.
Jak przygotować domowe curry z soczewicy?
Składniki
- 1 łyżka oleju kokosowego
- 1 łyżeczka nasion kminu rzymskiego
- 1 cebula
- 1 ząbek czosnku
- szczypta soli i pieprzu
- pół łyżeczki chili
- pół szklanki czerwonej soczewicy
- szklanka bulionu warzywnego
- 1 łyżka drobno startego imbiru
- 2 łyżeczki kurkumy w proszku
- 500 g krojonych pomidorów z puszki
- 250 ml gęstego mleka kokosowego
Sposób przygotowania
- W garnku z grubym dnem rozgrzać olej kokosowy.
- Dodać nasiona kminu rzymskiego i smażyć krótko, aż uwolnią aromat. Następnie dodać obraną i drobno pokrojoną cebulę oraz czosnek i smażyć na umiarkowanym ogniu przez około 5 minut, aż zmiękną.
- Wlać bulion, dodać sól, pieprz, chili, opłukaną soczewicę, imbir i kurkumę.
- Po zagotowaniu dodać pomidory.
- Całość przykryć i gotować przez 15-20 minut, aż soczewica będzie miękka, od czasu do czasu mieszając, aby danie nie przywarło do dna.
- Na koniec wlać mleko kokosowe i gotować jeszcze minutę.
Dlaczego warto jeść soczewicę? To skarbnica białka
Soczewica to doskonały składnik diety nie tylko dla wegan i wegetarian. Badania naukowe potwierdzają, że jej regularne spożywanie ma realny, pozytywny wpływ na zdrowie.
Reguluje poziom cukru we krwi - ma niski indeks glikemiczny i wysoką zawartość błonnika rozpuszczalnego, co zapobiega gwałtownym skokom glukozy i insuliny.
Wspiera serce i układ krążenia - błonnik i potas pomagają obniżyć ciśnienie tętnicze oraz poprawić profil lipidowy krwi.
Daje długotrwałe uczucie sytości - ułatwia kontrolę apetytu i wspiera proces odchudzania.
Wspomaga koncentrację i zapobiega anemii - dzięki zawartości żelaza oraz witamin z grupy B.
