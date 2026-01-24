Spis treści: Curry z soczewicy - wegetariańskie danie pełne smaku Jak przygotować domowe curry z soczewicy? Dlaczego warto jeść soczewicę? To skarbnica białka

Curry z soczewicy - wegetariańskie danie pełne smaku

Curry z soczewicy to wegańskie danie, które wywodzi się z kuchni indyjskiej. Jest kwintesencją kuchni roślinnej - zdrowe, aromatyczne, zaskakujące w smaku i jednocześnie bardzo proste w przygotowaniu.

Do tego jest niedrogie w przygotowaniu i bardzo uniwersalne. Można je jeść jak gęstą zupę - ze świeżym chlebem lub bułką - albo podawać z ryżem, tworząc pełnowartościowy posiłek, który nasyci na długie godziny.

Jego aksamitna konsystencja sprawia, że chętnie sięgają po niego także dzieci, a dla dorosłych stanowi doskonałą alternatywę dla dań mięsnych.

Jak przygotować domowe curry z soczewicy?

Składniki

1 łyżka oleju kokosowego

1 łyżeczka nasion kminu rzymskiego

1 cebula

1 ząbek czosnku

szczypta soli i pieprzu

pół łyżeczki chili

pół szklanki czerwonej soczewicy

szklanka bulionu warzywnego

1 łyżka drobno startego imbiru

2 łyżeczki kurkumy w proszku

500 g krojonych pomidorów z puszki

250 ml gęstego mleka kokosowego

Sposób przygotowania

W garnku z grubym dnem rozgrzać olej kokosowy. Dodać nasiona kminu rzymskiego i smażyć krótko, aż uwolnią aromat. Następnie dodać obraną i drobno pokrojoną cebulę oraz czosnek i smażyć na umiarkowanym ogniu przez około 5 minut, aż zmiękną. Wlać bulion, dodać sól, pieprz, chili, opłukaną soczewicę, imbir i kurkumę. Po zagotowaniu dodać pomidory. Całość przykryć i gotować przez 15-20 minut, aż soczewica będzie miękka, od czasu do czasu mieszając, aby danie nie przywarło do dna. Na koniec wlać mleko kokosowe i gotować jeszcze minutę.

Dlaczego warto jeść soczewicę? To skarbnica białka

Soczewica to doskonały składnik diety nie tylko dla wegan i wegetarian. Badania naukowe potwierdzają, że jej regularne spożywanie ma realny, pozytywny wpływ na zdrowie.

Reguluje poziom cukru we krwi - ma niski indeks glikemiczny i wysoką zawartość błonnika rozpuszczalnego, co zapobiega gwałtownym skokom glukozy i insuliny.

Wspiera serce i układ krążenia - błonnik i potas pomagają obniżyć ciśnienie tętnicze oraz poprawić profil lipidowy krwi.

Daje długotrwałe uczucie sytości - ułatwia kontrolę apetytu i wspiera proces odchudzania.

Wspomaga koncentrację i zapobiega anemii - dzięki zawartości żelaza oraz witamin z grupy B.

