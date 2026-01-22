Alternatywa dla pączków na tłusty czwartek. Cieszą oko, smakują obłędnie
Tłusty czwartek zbliża się wielkimi krokami i choć dla wielu wciąż nieodłącznie kojarzy się z pączkami oraz faworkami, coraz częściej na stołach pojawiają się także inne, równie efektowne słodkości. W tym roku prawdziwym hitem mogą okazać się róże karnawałowe - chrupiące, lekkie i wyjątkowo dekoracyjne ciastka, które zachwycają nie tylko smakiem, ale i formą. Jak je przygotować?
Spis treści:
- Róże karnawałowe - efektowna alternatywa dla faworków
- Dlaczego warto podać je na tłusty czwartek?
Róże karnawałowe - efektowna alternatywa dla faworków
Róże karnawałowe, nazywane również różami chrustowymi, to tradycyjne ciasteczka przygotowywane z tego samego typu ciasta co faworki. Różnica polega przede wszystkim na sposobie formowania, który sprawia, że gotowy wypiek przypomina rozkwitający kwiat.
Jak je przygotować?
Ciasto na róże karnawałowe nie różni się szczególnie od ciasta na chruściki. Tutaj możemy skorzystać z najróżniejszych przepisów - my podajemy wersję Ewy Wachowicz na wyjątkowo chrupiące wypieki.
Do przygotowania chrustów potrzebować będziemy:
- 400 g mąki
- 8 żółtek
- 4 jaja
- 4 łyżki cukru pudru
- 2 łyżki roztopionego masła
- 1 kieliszek spirytusu
- 1 łyżkę mleka
- mąkę do podsypania
- cukier puder z cynamonem do posypania
Po wymieszaniu wszystkich składników w dużej misce, ciasto należy odstawić na około 20 minut. Następnie wałkuje się je bardzo cienko i wykrawa krążki, najlepiej w kilku rozmiarach. Każdy z nich należy ułożyć jeden na drugim, dociskając środek palcem.
Po usmażeniu w głębokim tłuszczu ciasteczka stają się lekkie, chrupiące i delikatnie pofalowane. Klasyczne wykończenie stanowi cukier puder oraz wiśnia z zalewy lub odrobina konfitury w środku.
Dlaczego warto podać je na tłusty czwartek?
Róże karnawałowe to doskonały przykład słodkości, która łączy tradycję z atrakcyjną formą. Dzieci chętnie po nie sięgają nie tylko ze względu na smak, ale również wygląd - ciasteczka przypominają kwiaty i można je jeść warstwami, co samo w sobie jest dodatkową atrakcją.
Dla dorosłych to z kolei ciekawa alternatywa dla klasycznych wypieków. Róże pozwalają zachować karnawałowy charakter tłustego czwartku, a jednocześnie wnoszą na stół element zaskoczenia. Są dowodem na to, że nawet w ramach dobrze znanych tradycji można sięgnąć po mniej oczywiste rozwiązania, które szybko staną się nowym domowym hitem.
