Pączki w wersji "light"

Tłusty Czwartek nadchodzi wielkimi krokami. Niektórzy twierdzą, że to ich ulubione święto. Trudno się dziwić - cukiernie pełne będą pysznych i aromatycznych pączków. Część osób z pewnością zdecyduje się na domowe smażenie. W końcu wyśmienity deser bez problemów można przygotować w domu.

Tłusty Czwartek to też idealny czas, by nieco poeksperymentować. Z tej okazji prezentujemy przepis na domowe pączki w wersji light. W niczym nie ustępują tym tradycyjnym.

Czy pączki można piec w piekarniku? Oczywiście! Chociaż zazwyczaj smaży się je w tłuszczu, to nie każdy może je jeść. Dlatego też pieczone pączki to świetna alternatywa dla tych tradycyjnych. Są równie puszyste i co ważne: zachwycają smakiem. Możesz wzbogacić je o ulubioną konfiturę i posypać cukrem pudrem. W roli dekoracji świetnie sprawdzi się również lukier czy posypka do wypieków.

Przepis na pączki z piekarnika. Z pewnością zrobi furorę w Tłusty Czwartek

Przepis na pączki z piekarnika nie jest skomplikowany, a z pewnością zrobi furorę wśród rodziny i gości.

Pączki z piekarnika możesz ozdobić lukrem czy posypką 123RF/PICSEL

Składniki Zaczyn:

4 dag świeżych drożdży,

łyżka cukru,

łyżka mąki,

2-3 łyżki ciepłego mleka.

Ciasto:

4 szklanki mąki,

4 łyżki cukru,

4 łyżki oleju,

pół opakowania cukru waniliowego,

4-5 łyżek jogurtu greckiego lub śmietany,

2/3 szklanki mleka,

2 jajka,

twarda marmolada,

kolorowa posypka.

Lukier:

cukier puder,

sok z cytryny,

gorąca woda. 1 godz. 30 min 5-6

Sposób przygotowania:

Najpierw przygotuj zaczyn. Drożdże rozetrzyj z cukrem, dodaj mleko i mąkę. Wymieszaj i odstaw do wyrośnięcia. Czas na ciasto. Do miski przesiej mąkę, wlej mleko, jogurt (lub śmietanę) i olej. Całe jajka ucieraj z cukrem i cukrem waniliowym na puszystą masę. Dodaj do mąki razem z wyrośniętymi drożdżami. Ciasto wyrabiaj przez ok. 5 minut (możesz użyć miksera z hakiem). Przykryj ściereczką i odstaw na godzinę. Po tym czasie ciasto podziel na pół i wałkuj na grubość ok. 1 cm. Za pomocą szklanki wykrawaj kółka, a zakrętką od butelki, np. wody "środki", które później zagnieciesz. Jeżeli robisz pączki z nadzieniem, użyj twardej marmolady. Wykrawaj kółko, dodawaj po łyżeczce, zlepiaj i formuj okrągłego pączka. Wyłóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Odstaw na ok. 20 - 30 minut. Pączki piecz w nagrzanym piekarniku w 180 st. C (góra-dół) przez 10 - 15 minut. Na koniec przygotuj lukier. Przesiany puder połącz z kilkoma kroplami soku z cytryny i gorącej wody. Wymieszaj tak, by był gęsty i łatwo można było nim polać pączki. Pozostaw do wyschnięcia. Gotowe!

A na koniec: ciekawostka

Czy wiesz, że pączki pierwotnie przypominały małe chlebki nadziewane słoniną? Dopiero w XVI wieku zaczęto obsypywać je cukrem, a do niektórych wsadzano orzechy. Jeśli ktoś trafił na taki dodatek, miał cieszyć się dużym szczęściem. Do XIX wieku pączki były przysmakiem zamożnych - w ich trakcie używano duże ilości tłuszczu, na który mogli pozwolić sobie jedynie bogaci mieszczanie.

