Angielskie śniadanie to tradycyjny posiłek poranny serwowany na ciepło w krajach Wysp Brytyjskich. Choć istnieją ogólne zasady, to angielskie śniadanie może się różnić, w zależności od tego, w jakim rejonie kraju jest serwowane. W większości przypadków składa się jednak z kiełbasy smażonej, fasolki w sosie pomidorowym, smażonych plastrów bekonu i smażonego jajka.

Historia angielskiego śniadania

Angielskie śniadanie zyskało renomę w XV wieku, za sprawą angielskiej szlachty. W dworkach celebrowano ten posiłek przed polowaniem i spożywano w sporym gronie członków rodziny, krewnych i przyjaciół domu. Była to też doskonała okazja do zaimponowania zgromadzonym, więc już z rana serwowano steki halibuta, nadziewane figi, gołębie, wieprzowe policzki i kiełbasy. W XIX wieku szlachta zaczęła zanikać, ale kupcy, przemysłowcy i ludzie interesu przejęli tę śniadaniową tradycję.

Przed I wojną światową angielskie śniadanie zaczęło się pojawiać w hotelach, pociągach i podczas zebrań, a na stołach gościły takie przysmaki jak: bekon, jajka, kiełbasa, black pudding (brytyjska odmiana kaszanki), grillowany pomidor, fasolka w sosie pomidorowym, dżem, kawa i sok pomarańczowy. W latach 50. XX wieku spożywała je już połowa Wielkiej Brytanii.

Dziś tradycyjne śniadanie angielskie składa się z:

jajek (smażonych, jajecznicy lub w koszulkach),

plastrów bekonu,

kiełbas wieprzowych,

krojonej w plastry kiełbasy

white pudding lub black pudding,

pomidorów,

pieczarek,

fasolki w sosie pomidorowym ,

tostów z masłem i dżemem.

Do śniadania serwuje się kawę lub herbatę, keczup oraz sok pomarańczowy.

Brytyjskie śniadanie różni się w zależności od części kraju - wariant północnoirlandzki ma w swoim składzie dodatkowo irlandzki chleb sodowy lub ciasto ziemniaczane, a szkocki - plaster haggis (pudding z owczych podrobów) i black pudding.

Dziś angielskie śniadanie jest w stałej ofercie hoteli, pensjonatów, knajpek i pubów 123RF/PICSEL

Dziś angielskie śniadanie jest w stałej ofercie hoteli, pensjonatów, knajpek i pubów.

Czy angielskie śniadanie jest zdrowe?

Przeciętne angielskie śniadanie nie jest może niezdrowe, ale na pewno kaloryczne i tłuste. Obfituje także w sól. Na szczęście, można je modyfikować, zmniejszając porcje składników mięsnych i zastępując smażenie innymi metodami obróbki żywności, np. grillowaniem.

"Ewa gotuje": Kotlety szu szu. Hit z PRL-u Polsat