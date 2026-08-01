Jest to jeden z najprostszych przepisów do wykonania. Kurczaka i pokrojone warzywa po prostu układamy w naczyniu, doprawiamy, podlewamy bulionem i zapiekamy. Jedyny etap, który wydłuża nieco czas przygotowania to marynowanie kurczaka. Oczywiście najlepiej byłoby natrzeć udka mieszanką oliwy i przypraw już dzień wcześniej, przepis zaleca zrobić to na minimum godzinę przed pieczeniem.

Zdradzę wam jednak pewien sekret dla zabieganych. Jeśli mięso ma czas przejść smakiem marynaty, to tym lepiej, ale jeśli nie uda nam się tego zrobić wcześniej, danie i tak będzie pyszne. W takiej sytuacji po prostu zacznijcie od wymieszania przypraw i oliwy i nasmarowania nimi udek, a następnie zabierzcie się za przygotowanie warzyw.

Podstawą marynaty jest połączenie smaków i aromatów: tymianku, papryki i czosnku. Jeśli nie macie akurat w domu papryki wędzonej, możecie ją pominąć. Kto lubi bardziej pikantne smaki, może dodać nieco chili. Aby wzbogacić sos, oprócz bulionu można dodać 1/4 szklanki białego wina. Jest to jednak krok opcjonalny.

Zapiekane udka z ziemniaczkami i cebulką w aromatycznym sosie

Składniki Podstwowe: 3 udka z kurczaka

700 g ziemniaków

2 duże cebule

5 ząbków czosnku

200 ml bulionu drobiowego

2 łyżki oliwy

1 łyżka masła

kilka gałązek świeżego tymianku Marynata: 1½ łyżeczki soli

1 łyżeczka świeżo mielonego pieprzu

1½ łyżeczki słodkiej papryki

½ łyżeczki papryki wędzonej

½ łyżeczki czosnku granulowanego

1 łyżeczka suszonego tymianku

1 łyżka oliwy

Przygotowanie:

Zamarynuj kurczaka na minimum godzinę (najlepiej przez noc).

Ziemniaki pokrój w ćwiartki, cebulę w grube pióra. Do naczynia włóż cebulę, ziemniaki, czosnek, masło i świeży tymianek. Wlej bulion. Na wierzchu ułóż kurczaka skórą do góry.

Piecz w 190°C przez 45 minut, następnie 210°C przez 20-25 minut, aby skórka mocno się przypiekła. Pod koniec można polać mięso kilka razy sosem z dna naczynia, ale nie polewać samej skórki zbyt obficie, żeby pozostała chrupiąca.



