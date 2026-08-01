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Sennik

Aromat rozchodzi się po całym domu. Ten pożywny obiad robię szybko i za niewielkie pieniądze

InteriaKobieta Redakcja

Lubię mieć pod ręką zestaw przepisów na obiady, które można przygotować w sposób łatwy, tani, ze składników, które są dostępne w każdym sklepie. Od lat zapisuję takie receptury w moim brulionie i chętnie się nimi dzielę. Oto jeden z moich ulubionych!

Kurczak w naczyniu żaroodpornym zapiekany z ziemniakami i cebulą oraz czosnkiem
Uwielbiam ten przepis na kurczaka za apetyczny aromat i chrupiącą skórkę123RF/PICSEL

Jest to jeden z najprostszych przepisów do wykonania. Kurczaka i pokrojone warzywa po prostu układamy w naczyniu, doprawiamy, podlewamy bulionem i zapiekamy. Jedyny etap, który wydłuża nieco czas przygotowania to marynowanie kurczaka. Oczywiście najlepiej byłoby natrzeć udka mieszanką oliwy i przypraw już dzień wcześniej, przepis zaleca zrobić to na minimum godzinę przed pieczeniem.

Zdradzę wam jednak pewien sekret dla zabieganych. Jeśli mięso ma czas przejść smakiem marynaty, to tym lepiej, ale jeśli nie uda nam się tego zrobić wcześniej, danie i tak będzie pyszne. W takiej sytuacji po prostu zacznijcie od wymieszania przypraw i oliwy i nasmarowania nimi udek, a następnie zabierzcie się za przygotowanie warzyw.

Podstawą marynaty jest połączenie smaków i aromatów: tymianku, papryki i czosnku. Jeśli nie macie akurat w domu papryki wędzonej, możecie ją pominąć. Kto lubi bardziej pikantne smaki, może dodać nieco chili. Aby wzbogacić sos, oprócz bulionu można dodać 1/4 szklanki białego wina. Jest to jednak krok opcjonalny.

Zapiekane udka z ziemniaczkami i cebulką w aromatycznym sosie

Składniki

Podstwowe:

  • 3 udka z kurczaka
  • 700 g ziemniaków
  • 2 duże cebule
  • 5 ząbków czosnku
  • 200 ml bulionu drobiowego
  • 2 łyżki oliwy
  • 1 łyżka masła
  • kilka gałązek świeżego tymianku

Marynata:

  • 1½ łyżeczki soli
  • 1 łyżeczka świeżo mielonego pieprzu
  • 1½ łyżeczki słodkiej papryki
  • ½ łyżeczki papryki wędzonej
  • ½ łyżeczki czosnku granulowanego
  • 1 łyżeczka suszonego tymianku
  • 1 łyżka oliwy

Przygotowanie:

Zamarynuj kurczaka na minimum godzinę (najlepiej przez noc).

Ziemniaki pokrój w ćwiartki, cebulę w grube pióra. Do naczynia włóż cebulę, ziemniaki, czosnek, masło i świeży tymianek. Wlej bulion. Na wierzchu ułóż kurczaka skórą do góry.

Piecz w 190°C przez 45 minut, następnie 210°C przez 20-25 minut, aby skórka mocno się przypiekła. Pod koniec można polać mięso kilka razy sosem z dna naczynia, ale nie polewać samej skórki zbyt obficie, żeby pozostała chrupiąca.

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InteriaKobieta Redakcja


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