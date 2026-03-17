Spis treści: Auszpik - co to za potrawa? Auszpik warzywny - składniki i przepis

Auszpik - co to za potrawa?

Auszpik traktowany jest niekiedy za gotową potrawę, ale można go również definiować jako główny składnik, który niezbędny jest do zrobienia konkretnego posiłku. Narodowe Centrum Kultury wskazuje, że auszpik to: "Potrawa z zastudzonego w galarecie pieczonego lub gotowanego mięsa albo ryby, albo krabów, z dodatkiem warzyw i jajek na twardo, a także sama taka galareta".

Eksperci z NCK dodają, że "Słowo auszpik to zapożyczenie z niemczyzny, ale dialektalnej: w ogólnym niemieckim funkcjonuje forma Aspik, a nie Auspik. W niemieckim der Aspik pochodzi z francuskiego (aspik), skąd zostało zapożyczone w XIX stuleciu. Francuski zna to słowo w kilku znaczeniach: galareta, potrawa w galarecie, wywar, bulion".

Wobec tego auszpik to wywar, który może być używany jako płyn, który po stężeniu nabierze konsystencji galarety, będąc wówczas daniem lub przystawką np. w postaci tzw. zimnych nóżek.

Z kolei Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi tłumaczy na swojej stronie, że auszpik nazywany był również galartem. Co ciekawe - resort rolnictwa zamieścił przepis z 1904 r. na auszpik z nóżek cielęcych, który pojawił się wówczas w "Kucharzu wielkopolskim".

"Oczyszczone nóżki odgotować z solą, odszumować, otążyć, potem włożyć włoszczyzny, korzeni i gotować dopokąd nie będą miękkie, lecz nie za nagle, żeby nie zbielały. Nóżki wyjąć, sos sklarować białkami z trochą wody, lejąc białka na letni sos i gotując na wolnym ogniu, aż będzie zupełnie klarowny. Nóżki pokrajać drobno w kostkę, włożyć w formę lub salaterkę i zalać przecedzonym sosem, czyli auszpikiem. Można też na spód wlać wprzód trochę auszpiku, po zastudzeniu włożyć jarzynki powykrawane, cytrynę w plasterki krajaną, zalać znów auszpikiem i dopiero wlać z resztą auszpiku krajane nóżki. Do cielęcych nóżek dobrze jest dobrać 1 wieprzową, a będą jędrniejsze. W ten sam sposób gotuje się auszpik z wołowych lub wieprzowych nóg" - brzmi oryginalny przepis z 1904 r.

Auszpik warzywny - składniki i przepis

Z powodzeniem możemy przygotować auszpik warzywny, który może posłużyć jako baza do zrobienia pysznej galarety z mięsem lub rybą. Do przygotowania auszpiku warzywnego potrzebujesz:

1,5 litra wody,

1 seler,

3 duże marchewki,

1 duża pietruszka,

kawałek pora- ok. 8 cm,

2 liście laurowe,

4 ziarenka ziela angielskiego,

8 ziaren pieprzu czarnego,

sok z cytryny,

3 ząbki czosnku,

6 płaskich łyżeczek żelatyny,

sól.

Do garnka z zimną wodą wkładamy oczyszczone i pokrojone warzywa, liście laurowe, pieprz, ziele angielskie i wsypujemy pół łyżeczki soli. Zawartość garnka gotujemy na średniej mocy palnika, na koniec gotowania dodajemy pokrojone w mniejsze kawałki ząbki czosnku.

Gotowy wywar delikatnie odcedzamy. Po gotowaniu powinniśmy uzyskać ok. jednego litra wywaru. Dodajemy do niego sok z cytryny (wedle własnych preferencji), w razie potrzeby doprawiamy solą i do gorącego jeszcze wywaru dodajemy żelatynę. Wszystko dokładnie mieszamy. Wywar odkładamy do wystudzenia.

Gdy wywar jest już wystarczająco zimny, możemy nim zalać miseczki z kawałkami ugotowanego mięsa lub ryby. Następnie miseczki z wywarem zamykamy do lodówki, by całość odpowiednio stężała.

