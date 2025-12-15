Czasami tęsknimy za zapachami i smakami, które pamiętamy z dzieciństwa, ale powrót do nich wydaje się niemożliwy. Wracamy wtedy myślami do osób, które przygotowywały te specjały. Często to właśnie babcia, mama, ciocia były odpowiedzialne za szczególną atmosferę tamtych dni i za smaki, które mogą się wydawać utracone bezpowrotnie.

Ale nie zawsze wszystko jest stracone. Bywa że stare przepisy odnajdują się: czasami zapisane na kartce i włożone między stronice książki kucharskiej, czasami zanotowane w starym brulionie, czasami to wycinki ze starych gazet opatrzone notatkami i przechowywane gdzieś w szufladzie kredensu. Okazują się zaproszeniem do szczególnego wehikułu czasu, początkiem podróży. Bo przecież przepis to nie wszystko. Każda osoba ma swoje "sekrety przygotowania", spod każdej ręki danie wychodzi nieco inne. Ale to dobry punkt startowy: wychodząc od starego przepisu możemy zacząć poszukiwać dawnych smaków. Możliwe, że po drodze odkryjemy nowe.

Kulebiak z kapustą

Składniki Ciasto: 50 dag mąki pszennej,

2 dag drożdży,

szklanka mleka,

2 żółtka,

jajko,

łyżka sklarowanego masła,

1/2 łyżeczki cukru, sól;

do posmarowania ciasta: 1 jajko. Farsz: 1 główka kapusty,

10 dag suszonych grzybów,

cebula,

łyżka oleju,

2 jajka,

sól, pieprz.

Przygotować ciasto: drożdże rozetrzeć z cukrem, 2 łyżkami ciepłego mleka i 2 łyżkami mąki. Wymieszać, przykryć i odstawić w ciepłe miejsce. Kiedy zaczyn podrośnie, wlać go do przesianej mąki. Następnie dodać żółtka, jajko, sól i masło. Wyrabiać ciasto, aż stanie się lśniące, elastyczne i będzie odchodziło od dłoni. Uformować z niego kulę, obsypać mąką, przykryć ściereczką i postawić w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Kiedy ciasto podwoi swoją objętość, krótko je wyrobić i rozwałkować na prostokąt grubości 1 cm.

Przygotować farsz: kapustę oczyścić, poszatkować, posolić, wlać 1 szklankę wody i gotować do miękkości, mieszając od czasu do czasu, żeby kapusta się nie przypaliła. Grzyby umyć, namoczyć w 1,5 szklanki wody, ugotować, odcedzić, wywar wlać do kapusty, a grzyby drobno posiekać. Cebulę obrać, pokroić, zeszklić na oleju i dodać wraz z grzybami do kapusty. Dusić kapustę, aż płyn całkowicie wyparuje. Jajka ugotować na twardo, ostudzić, obrać, posiekać, dodać do przestudzonej kapusty i wymieszać. Doprawić solą i pieprzem.

Farsz wyłożyć wąskim paskiem na rozwałkowane ciasto. Dłuższe przeciwległe brzegi ciasta podnieść i zlepić ze sobą. Kulebiak ułożyć zlepieniem do dołu na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, wierzch przybrać ozdobami zrobionymi ze skrawków ciasta, posmarować rozbełtanym jajkiem i wstawić do piekarnika nagrzanego do temperatury 160°C. Po 20 min zwiększyć temperaturę do 180°C i piec jeszcze 20-25 min. Sprawdzić patyczkiem, czy ciasto jest upieczone.

