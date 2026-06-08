Smak i konsystencję tych rogalików pamiętam z dzieciństwa. Babcia zawsze gotowała nadmiar: pełny gar zupy, dużo ziemniaków czy klusek. Miała czym ugościć niespodziewanych gości, a dzieciaki bawiące się z nami, jej wnukami, zawsze mogły liczyć na poczęstunek. Dom zawsze tętnił życiem, ale nawet jeśli jakieś jedzenie zostało z obiadu, nic się nie marnowało. Babcia miała sposób na wszystko. Mój ulubiony? Ten na ziemniaki! Pyszne rogaliki z orzechowym nadzieniem biły na głowę inne desery.

Dziś tak wyliczam składniki, aby nie zostawały niezjedzone porcje. Z jednym wyjątkiem - ziemniaków specjalnie gotuję więcej właśnie po to, aby przygotować rogaliki według babcinego przepisu. Cieszy mnie, kiedy moje dzieci zajadają się nimi równie ochoczo, jak ja w dzieciństwie.

Składniki 300 g ziemniaków

60 g masła

125 g + 3 łyżki cukru

2 jajka

400 g mąki

opakowanie proszku do pieczenia

125 g mielonych orzechów laskowych

kilka kropel oleju migdałowego

5 łyżek mleka

cukier puder

opcjonalnie: rodzynki

Przygotowanie:

Ziemniaki ugotować (najlepsze będą ziemniaki z poprzedniego dnia). Ziemniaki obrać, odważyć 250 g. Masło, 125 g cukru i jajka wyrobić za pomocą robota kuchennego. Mąkę zmieszać z proszkiem do pieczenia. Ziemniaki przecisnąć przez praskę i dodać do mąki. Dodać przygotowaną wcześniej masę i wyrobić wszystko ręcznie. Odstawić na 10 minut w chłodne miejsce. Orzechy zmieszać z 3 łyżkami cukru, olejem migdałowym i mlekiem.

Ciasto rozwałkować na krążek o średnicy ok. 40 cm. Posmarować równomiernie pastą orzechową, zostawić wolny brzeg o szerokości 1 cm. Krążek pociąć nożem na trójkątnych 12 kawałków (kroić tak, jak tort). Każdy kawałek zrolować (od strony szerszej) zagiąć rogi. Układać na wyłożonej papierem do pieczenia blasze w temp. 175 st. C przez 25-30 minut. Wyjąć, ostudzić, oprószyć cukrem pudrem.

Czas przygotowania: 90 minut

Jedna porcja zawiera: 1260 kJ/301 kcal

"Ewa gotuje": Tarta ziemniaczana Polsat



