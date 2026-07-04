Smak dzieciństwa z kilku prostych składników

Kiedyś nie szukało się skomplikowanych przepisów ani wymyślnych składników. Najlepsze drożdżówki powstawały z tego, co akurat było w kuchennej szafce. Do tradycyjnych jagodzianek wystarczy mąka, świeże drożdże, mleko, odrobina masła i cukru. Najważniejsza zasada zasada, którą kierowała się babcia, była prosta - ciasto drożdżowe lubi ciepło i cierpliwość. Wyrabiane ręcznie stawało się miękkie i puszyste, a po upieczeniu bułeczki długo zachowywały świeżość i nie wysychały nawet następnego dnia. To prosty, domowy smak, który natychmiast przywołuje wspomnienia wakacji na wsi.

Prosty przepis na domowe jagodzianki 123RF/PICSEL

Prosty trik na jagodziankę bez powietrza w środku

Pewnie znasz ten problem: gryziesz kupną drożdżówkę, a w środku zamiast soczystego nadzienia jest wielka dziura z powietrzem i tylko kilka jagód na dnie. Na szczęście jest na to prosty i sprawdzony sposób. Przed nałożeniem owoców na ciasto wymieszaj osuszone jagody z cukrem i płaską łyżką mąki ziemniaczanej. Podczas pieczenia mąka zwiąże sok z jagód w gęsty sos, dzięki czemu nie odparuje on tak łatwo i nadzienie pozostanie na swoim miejscu. Jest jeszcze drugi sposób, czyli ciasne lepienie: rozpłaszcz ciasto, nałóż dużo jagód, zbierz brzegi do góry jak sakiewkę, mocno je zlep, a następnie ułóż bułeczkę na blasze złączeniem do dołu.

Przepis na tradycyjne jagodzianki, jak za dawnych lat

Żeby ułatwić ci pieczenie, przygotowałam prostą listę składników oraz przejrzystą instrukcję.

Składniki na około 10 sztuk:

Ciasto: 500 g mąki pszennej, 30 g świeżych drożdży, 1 szklanka ciepłego mleka, 80 g roztopionego masła, 2 żółtka, pół szklanki cukru.

Nadzienie: 300 g jagód, 1 łyżka mąki ziemniaczanej, 2 łyżki cukru.

Kruszonka: 50 g masła, 50 g cukru, 80 g mąki.

Przygotowanie:

Rozczyn: w kubku rozgnieć drożdże z łyżką cukru, łyżką mąki i odrobiną ciepłego mleka. Odstaw na 10 minut w ciepłe miejsce, aż urośnie. Ciasto: do miski wsyp mąkę, dodaj wyrośnięty rozczyn, żółtka, cukier, resztę mleka i roztopione masło. Zagnieć gładkie, elastyczne ciasto. Przykryj ściereczką i odstaw na godzinę do wyrośnięcia. Formowanie: wyrośnięte ciasto podziel na 10 równych części. Każdą lekko rozpłaszcz w dłoniach na placuszek. Na środek nałóż porcję jagód wymieszanych z mąką ziemniaczaną i cukrem. Dokładnie i ciasno sklej brzegi. Pieczenie: ułóż bułeczki na blaszce sklejeniem do dołu. Zostaw na 20 minut do ponownego wyrośnięcia. Posmaruj wierzch roztrzepanym jajkiem i posyp kruszonką (zrobioną z roztartych w palcach składników). Piecz w temperaturze 180°C przez około 20 minut, aż będą złociste.

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