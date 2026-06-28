Spis treści: Podwieczorek, który pachniał całym domem Sekret dobrej drożdżówki tkwi w temperaturze Babcina metoda na miękkie i wilgotne ciasto Domowa drożdżówka z kruszonką - prosty przepis

Podwieczorek, który pachniał całym domem

Zapach drożdżowego ciasta rozchodzący się po kuchni był kiedyś zapowiedzią czegoś wyjątkowego, choć sam wypiek powstawał z najzwyklejszych składników. Mąka, drożdże, mleko, jajka, masło i odrobina cukru wystarczały, by przygotować dużą blachę ciasta dla całej rodziny. Babcie piekły je bez pośpiechu, często z kruszonką, rodzynkami albo sezonowymi owocami. Jeszcze lekko ciepłe kroiły na grube kawałki i podawały z mlekiem.

Dla dzieci był to słodki podwieczorek, dla dorosłych chwila odpoczynku po pracy. Drożdżówka nie udawała wykwintnego deseru. Była miękka, pachnąca masłem i wanilią, czasem nierówna, popękana albo mocniej przypieczona na brzegach. Właśnie ta domowa niedoskonałość sprawiała, że smakowała inaczej niż wypieki kupowane w cukierni.

Dziś połączenie drożdżówki i mleka znów pojawia się na stołach. W czasach mody na skomplikowane desery wiele osób ponownie szuka prostoty i smaków dzieciństwa.

Samą drożdżówkę jadło się bez kremów i ciężkich polew 123RF/PICSEL

Sekret dobrej drożdżówki tkwi w temperaturze

Ciasto drożdżowe nie lubi gwałtownych zmian temperatury. Jajka, mleko i masło warto wcześniej wyjąć z lodówki. Mleko używane do rozczynu powinno być ciepłe, ale nie może parzyć. Zbyt gorące osłabi drożdże, a zbyt chłodne spowolni ich pracę.

Dobrym zwyczajem jest także przesianie mąki. Dzięki temu staje się luźniejsza i łatwiej łączy się z pozostałymi składnikami. Po wyrobieniu ciasto powinno być miękkie, elastyczne i lekko klejące. Dosypywanie dużej ilości mąki może sprawić, że po upieczeniu drożdżówka będzie sucha.

Miska z ciastem powinna stać w ciepłym miejscu, z dala od przeciągów. Nie warto jednak trzymać się kurczowo czasu podanego w przepisie. Ciasto jest gotowe wtedy, gdy wyraźnie zwiększy objętość. Po przełożeniu do formy potrzebuje jeszcze krótkiego, drugiego wyrastania. Ten etap decyduje o tym, czy wypiek będzie lekki i puszysty.

Babcina metoda na miękkie i wilgotne ciasto

Jednym ze starych sposobów jest zaparzenie części mąki gorącym mlekiem. Powstaje gęsta masa, którą trzeba ostudzić przed dodaniem drożdży. Taka zaparzanka pomaga zatrzymać wilgoć w cieście, dzięki czemu drożdżówka dłużej pozostaje miękka i nie kruszy się już następnego dnia.

Warto wypróbować tę metodę, gdy klasyczne ciasto szybko wysycha. Równie ważne jest stopniowe dodawanie przestudzonego masła i staranne wyrabianie.

Domowa drożdżówka z kruszonką - prosty przepis

Składniki na ciasto:

500 g mąki pszennej,

25 g świeżych drożdży,

250 ml mleka,

jajka ,

80 g cukru,

80 g masła,

szczypta soli,

łyżeczka cukru waniliowego.

Na kruszonkę:

80 g mąki,

50 g zimnego masła,

50 g cukru.

Przygotowanie:

Najpierw przygotuj rozczyn. Do około 100 ml letniego mleka dodaj drożdże, łyżeczkę cukru i dwie łyżki mąki. Wymieszaj, przykryj i pozostaw na 10-15 minut. Na powierzchni powinny pojawić się pęcherzyki oraz piana. Do dużej miski przesiej pozostałą mąkę. Dodaj cukier, sól, jajka, resztę mleka oraz wyrośnięty rozczyn. Wyrabiaj kilka minut, a następnie stopniowo wlewaj roztopione i przestudzone masło. Zagniataj, aż masa stanie się gładka oraz sprężysta. Przykryj miskę i odstaw na około godzinę, do podwojenia objętości.





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