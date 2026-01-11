Spis treści: Rozgrzewająca zupa na mroźne dni. Ten przepis to strzał w dziesiątkę Zupa z ziemniakami i mięsem mielonym. Przepis krok po kroku

Rozgrzewająca zupa na mroźne dni. Ten przepis to strzał w dziesiątkę

Zupa mięsno-ziemniaczana jest doskonałym pomysłem na obiad, kiedy nie masz zbyt wiele czasu na gotowanie. Może bowiem pełnić role zarówno pierwszego jak i drugiego dania. Jest sycąca i bardzo pożywna, a w chłodne dni smakuje jeszcze lepiej. Możesz zjeść ją z kromką świeżego pieczywa, dzięki czemu jeszcze bardziej podniesiesz sytość tego posiłku. Świetnie sprawdzi się nie tylko na obiad, ale również na kolację. Dla wielu osób tego typu potrawa jest wspomnieniem dzieciństwa, bo niegdyś podobne rarytasy gotowały nasze babcie i prababcie. Jak zrobić aromatyczną, rozgrzewającą zupę z ziemniakami i mięsem? To naprawdę bardzo proste.

Przepis na zupę z mięsem mielonym można modyfikować do woli. Świetnie smakuje również w wersji meksykańskiej 123RF/PICSEL

Zupa z ziemniakami i mięsem mielonym. Przepis krok po kroku

Można rzec, że zupa mięsno-ziemniaczana robi się sama. Wystarczy, że przygotujesz odpowiednio wszystkie składniki, wrzucisz je do garna i będziesz gotować na małej mocy palnika. Jest to spolszczona wersja meksykańskiego dania z mięsem, kukurydzą i fasolą. W tym przypadku używamy natomiast naszych rodzimym warzyw jakimi są ziemniaki. Aby zrobić to jednogarnkowe danie wystarczy, że przygotujesz większy garnek z grubym dnem, włoszczyznę, mięso oraz kilka przypraw. Z wykonaniem poradzi sobie każdy. Oto czego będziesz potrzebować, aby przyrządzić zupę mięsno-ziemniaczaną.

Składniki 1,5 litra wody

300 g mięsa mielonego

2 ziemniaki

2 marchewki

pół selera

1 korzeń pietruszki

biała część pora

1 cebula

3-4 ząbki czosnku

ok. 180 ml śmietany 18 proc.

1 łyżeczka słodkiej papryki

olej lub masło klarowane do smażenia

Sposób przygotowania:

1.Ziemniaki obierz, pokrój w kostkę, zalej 1,5 l wody i podgotuj przez 15 minut. Nie wylewaj wody.

2.Cebulę obierz, pokrój w piórka, a pora w cienkie plastry. Podsmaż warzywa na rozgrzanym oleju w garnku. Następnie dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek.

3.Marchewkę, pietruszkę i selera zetrzyj na tarce i dodaj do pozostałych warzyw. Wymieszaj wszystko razem i podsmaż.

4.Dodaj kolejno mięso mielone, pieprz, sól i słodką paprykę. Smaż całość jeszcze chwilę, aż warzywa zmiękną.

5.Do garnka dodaj podgotowane ziemniaki z wodą i wszystko gotuj przez kilka minut.

6.Gotową zupę zdejmij z kuchenki, dodaj śmietanę i posiekaną drobno natkę.

