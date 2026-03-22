Babka, która zawsze się daje. Wilgotna, mocno cytrynowa, po prostu pyszna
Planujesz już wielkanocne wypieki i szukasz przepisu na babkę, która zawsze się udaje? Jeśli tak, twojej uwadze nie powinien umknąć patent Ani Bardowskiej na to świąteczne ciasto. Influencerka wyjaśniła jak zrobić miękką i mocno cytrynową babkę na Wielkanoc, która z pewnością posmakuje domownikom i gościom.
Co upiec na Wielkanoc?
Jednymi z tradycyjnych wypieków wielkanocnych oprócz bogato zdobionych mazurków, makowców i serników są oczywiście babki - symbol doskonałości, kunsztu kulinarnego gospodyni, dostatku oraz radości ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W Polsce przyrządza się je na wiele różnych sposobów, nadając im rozmaite kształty, chociaż najbardziej popularne to te drożdżowe, piaskowe czy cytrynowe, wypiekane w charakterystycznej formie. Ich przygotowanie wbrew pozorom nie jest skomplikowane, dlatego wiele osób rezygnuje z kupnych babek - często nafaszerowanych konserwantami, na rzecz tych samodzielnie przyrządzanych i dekorowanych. Tym bardziej, że w sieci przepisów na takie świąteczne rarytasy jest dziś całe mnóstwo i w dosłownie kilka chwil można sprawdzić, a nawet obejrzeć, jak wykonać je krok po kroku. Przepisem na apetyczną, cytrynową babkę wielkanocną podzieliła się ostatnio w mediach społecznościowych Ania Bardowska - żona Grzegorza Bardowskiego, uczestnika drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony", emitowanego w 2015 roku. Influencerka na swoim instagramowym profilu ma rzeszę obserwatorów, a zamieszczane przez nią przepisy kulinarne cieszą się ogromną popularnością. Jej zdaniem, przepis na babkę, którym podzieliła się ostatnio jest godzien uwagi, bo nie dość, że ciasto smakuje rewelacyjnie, to zawsze się udaje.
Wielkanocna babka Wielkanocna z przepisu Ani Bardowskiej. Idealnie miękka, puszysta i mocno cytrynowa
- Z tego przepisu babka wychodzi mokra, miękka i mocno cytrynowa. Znika za szybko! - napisała Ania Bardowska na Instagramie
Aby przygotować ten tradycyjny, wielkanocny wypiek potrzebne będą następujące składniki:
- 4 jajka w temperaturze pokojowej
- cukier 220 g
- olej - 240 g
- jogurt naturalny 250 g
- mąka pszenna 375 g
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- szczypta soli
- starta skórka z całej umytej, sparzonej cytryny
Sposób przygotowania:
1. Jajka miksujemy z cukrem na jasną, puszystą masę. Dodajemy powoli olej (cienkim strumieniem) cały czas miksując.
2. Dodajemy jogurt i skórkę z cytryny. Wsypujemy mąkę wymieszaną z proszkiem. Po dodaniu mąki miksujemy tylko kilkanaście sekund do połączenia składników.
3. Przelewamy do formy wysmarowanej masłem i oprószonej mąką.
4. Pieczemy w temperaturze 170 stopni (góra dół) przez ok 45-55 minut. Patyczek musi być suchy - czytamy na Instagramie.