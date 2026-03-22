Jednymi z tradycyjnych wypieków wielkanocnych oprócz bogato zdobionych mazurków, makowców i serników są oczywiście babki - symbol doskonałości, kunsztu kulinarnego gospodyni, dostatku oraz radości ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W Polsce przyrządza się je na wiele różnych sposobów, nadając im rozmaite kształty, chociaż najbardziej popularne to te drożdżowe, piaskowe czy cytrynowe, wypiekane w charakterystycznej formie. Ich przygotowanie wbrew pozorom nie jest skomplikowane, dlatego wiele osób rezygnuje z kupnych babek - często nafaszerowanych konserwantami, na rzecz tych samodzielnie przyrządzanych i dekorowanych. Tym bardziej, że w sieci przepisów na takie świąteczne rarytasy jest dziś całe mnóstwo i w dosłownie kilka chwil można sprawdzić, a nawet obejrzeć, jak wykonać je krok po kroku. Przepisem na apetyczną, cytrynową babkę wielkanocną podzieliła się ostatnio w mediach społecznościowych Ania Bardowska - żona Grzegorza Bardowskiego, uczestnika drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony", emitowanego w 2015 roku. Influencerka na swoim instagramowym profilu ma rzeszę obserwatorów, a zamieszczane przez nią przepisy kulinarne cieszą się ogromną popularnością. Jej zdaniem, przepis na babkę, którym podzieliła się ostatnio jest godzien uwagi, bo nie dość, że ciasto smakuje rewelacyjnie, to zawsze się udaje.