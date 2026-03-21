Babka wielkanocna z nietypowym składnikiem. Ten dodatek zmienia wszystko

Natalia Jabłońska

Najpyszniejszą babkę wielkanocną zrobisz, jeśli dodasz do niej nietypowy składnik. Wypiek wyjdzie puszysty i delikatny, a smaku nie zapomnisz na długo. Od tej pory będziesz go robić już tylko według tego przepisy. Bo ten dodatek zmienia wszystko.

Pokrojona babka piaskowa posypana cukrem pudrem, na białej paterze z dekoracją kwiatów i zielonych gałązek.
Dodaj do babki jeden składnik. Wypiek zachwyci smakiem i konsystencją

Spis treści:

  1. Trik cukierników na puszystą babkę. Dodaj do niej nietypowy składnik
  2. Przepis na babkę wielkanocną. Dodaj majonez, a wyjdzie puszysta

Trik cukierników na puszystą babkę. Dodaj do niej nietypowy składnik

Idealna wielkanocna babka powinna być nie tylko lekka i puszysta, ale przede wszystkim pyszna. Jeżeli zależy ci na idealnym wypieku, zastosuj prosty trik cukierników. Chodzi o dodanie do babki jednego składnika, który może wydawać się nietypowy. Sprawi jednak, że babka po upieczeniu będzie smakowała jak z najlepszej cukierni.

Majonez
Dodaj do babki nietypowy dodatek, a deser zachwyci smakiemafricaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images)123RF/PICSEL

Dlaczego do babki warto dodać majonez? Taki dodatek zmienia wszystko. Babka nie będzie się kruszyć i będzie miała idealną, gładką konsystencję. Wbrew pozorom majonez nie wpłynie negatywnie na jej smak, ponieważ po upieczeniu będzie on niewyczuwalny. Można go dodawać do babki cytrynowej, czekoladowej lub piaskowej. Nie zaszkodzi, a tylko świetnie zadziała na cały wypiek. 

Jaka ilość majonezu będzie odpowiednia? Wszystko zależy od przepisu, według którego pieczemy babkę. Ze względu na to, że uchodzi za zamiennik oleju, najlepiej użyć go w proporcji 1:1 zamiast tłuszczu. Do babki należy dodać majonez z dobrym składem, przechowywany w lodówce, a nie w ciepłym miejscu.

Przepis na babkę wielkanocną. Dodaj majonez, a wyjdzie puszysta

Babka wielkanocna posypana cukrem pudrem
Babka z nietypowym dodatkiem zachwyci smakiemivanmateev123RF/PICSEL

Czas na pieczenie. Oto prosty przepis na babkę wielkanocną z dodatkiem majonezu.

Składniki

  • 4 jajka (rozmiar L),
  • 160 g cukru kryształ (około 3/4 szklanki 250ml),
  • 6 łyżek majonezu (160g),
  • 120 g mąki pszennej,
  • 135 g mąki ziemniaczanej,
  • 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,
  • 1 łyżeczka cukru wanilinowego,
  • otarta skórka z jednej cytryny,
  • szczypta soli.
1 godz. 0 min
> 6
Sposób przygotowania:
  1. Do miski wbij jajka, dodaj cukier, cukier waniliowy. Miksuj na najwyższych obrotach przez ok. 4 minuty. Tak, by uzyskać puszystą konsystencję.
  2. Dodaj majonez, otartą skórkę z cytryny. Całość miksuj do połączenia składników.
  3. Na koniec wsyp proszek do pieczenia, sól, stopniowo dodawaj mąkę ziemniaczaną i pszenną. Wszystko miksuj na najwolniejszych obrotach do uzyskania jednolitej konsystencji.
  4. Tak przygotowane ciasto przełóż do formy i wstaw do nagrzanego piekarnika do 170 st. C. Piecz przez ok. 50 minut (długość pieczenia zależy od formy i piekarnika). Po wyjęciu sprawdź z pomocą suchego patyczka, czy babka jest dobrze upieczona.
  5. Ostudź babkę i udekoruj wedle uznania.

