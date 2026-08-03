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Sennik

"Barowy" smak z lat 70. Aromat przypomina mi czasy młodości. To danie to "niebo w gębie"

InteriaKobieta Redakcja

Kiedyś takie dania, jak wieprzowina w sosie własnym podana z kaszą były czymś zwyczajnym. Był to stały punkt w menu najróżniejszych stołówek i barów oraz w repertuarze obiadów domowych. Dla wielu osób ten charakterystyczny smak i aromat wiąże się z nostalgią i wspomnieniami z czasów młodości.

Wieprzowina duszona w sosie własnym z kaszą jęczmienną na głębokim talerzu, danie obiadowe.
Wieprzowina duszona w sosie własnym z kaszą jęczmienną to smaczny i sycący obiadINTERIA.PL

Dziś, kiedy na każdym kroku dostępne są potrawy z różnych stron świata przygotowane na bazie egzotycznych składników, zdarza mi się tęsknić za prostą kuchnią z czasów mojej młodości.

Smaczne i sycące dania przygotowywane przez mamę i babcię, a nawet typowe obiady ze stołówek i barów wiążą się z całą masą wspomnień. Kiedyś dania serwowane w jadłodajniach, barach czy na stołówkach nie wydawały mi się niczym szczególnym. Ot, typowe jedzenie takie jak wszędzie. Od tamtego czasu wiele się zmieniło. Oferta gastronomiczna znacznie się poszerzyła, ale niektóre dania niemal zupełnie zniknęły z restauracyjnych menu, po prostu wyszły z mody. Dopiero teraz doceniam kunszt kucharek, które przygotowywały wiele świetnych dań według tradycyjnych receptur.

Dlatego chętnie powracam do przepisów z tamtych lat. Już sam aromat budzi wspomnienia, a smak? To prawdziwe "niebo w gębie", które docenia cała rodzina. również te młodsze pokolenia.

Wieprzowina duszona z cebulą w sosie własnym z kaszą jęczmienną

Składniki

Mięso:

  • 800 g wieprzowiny (najlepiej łopatki)
  • 2 duże cebule
  • 3 ząbki czosnku
  • 2–3 łyżki smalcu lub oleju
  • 1 łyżka mąki pszennej
  • 500–600 ml wody lub lekkiego bulionu
  • 2 liście laurowe
  • 5 ziaren ziela angielskiego
  • sól, pieprz, szczypta słodkiej papryki

Kasza:

  • 300 g kaszy jęczmiennej wiejskiej
  • ok. 700–800 ml wody
  • sól
  • łyżka masła

Przygotowanie

Wieprzowinę pokrój w kostkę 3-4 cm. Oprósz solą, pieprzem i lekko mąką.
Obsmaż na mocno rozgrzanym smalcu, aż kawałki się lekko zrumienią.

Zdejmij mięso na chwilę z patelni. Wrzuć pokrojoną w pióra cebulę i smaż, aż się zeszkli i lekko zezłoci. Dodaj czosnek pod koniec smażenia. Włóż mięso z powrotem.
Dodaj liść laurowy, ziele angielskie i paprykę. Zalej wodą lub bulionem tak, aby mięso było prawie przykryte. Duś pod przykryciem około 1,5 godziny, aż mięso będzie miękkie.
Sos powinien zgęstnieć od cebuli i mąki.

Kaszę przepłucz na sicie. Gotuj w osolonej wodzie około 25 minut. Po ugotowaniu dodaj masło i zostawić pod przykryciem na 10 minut. Podawaj z ogórkiem kiszonym, buraczkami lub surówką.

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