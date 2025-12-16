Spis treści: Zupa w świątecznym menu. Co jadamy w Polsce? Co symbolizuje spożywanie czerwonego barszczu w wigilię? Czy zupa grzybowa to tradycyjna potrawa wigilijna? Barszcz czy grzybowa? Oto co wybierają Polacy

Zupa w świątecznym menu. Co jadamy w Polsce?

W wigilijnym menu u Polaków zupy odgrywają kluczową rolę i są zazwyczaj serwowane na samym początku kolacji. Zupa to w polskiej kuchni nie tylko przystawka, ale także potrawa symbolizująca rodzinne ognisko, wspólnotę przy stole, wprowadzającym w nastrój świątecznego spokoju i refleksji. Polacy na Wigilię najczęściej przyrządzają aromatyczną zupę grzybową lub czerwony barszcz, serwowany najczęściej w towarzystwie uszek. Co ciekawe, w niektórych domach przyrządza się obie zupy, a tradycja ta przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Jaką symbolikę mają te potrawy i która z ich wybierana jest przez Polaków najczęściej?

Co symbolizuje spożywanie czerwonego barszczu w wigilię?

Wigilijny barszcz czerwony przyrządzany jest w Polsce według tradycyjnych receptur - zazwyczaj na zakwasie, z dodatkiem aromatycznych przypraw. W świątecznym menu ma kluczową rolę, a jego intensywny, rubinowy kolor kojarzony jest z elegancją i rodzinną atmosferą. Buraki mają natomiast symbolizować pomyślność, zdrowie, urodę i długowieczność. Historia barszczu czerwonego jest ściśle związana z kulinarną tradycją Europy Wschodniej, a w Polsce przyrządza się go nie tylko na wigilię. Aromatyczny, lekko słodkawy, a zarazem kwaskowy posmak oraz lekko ziemisty aromat w połączeniu z uszkami lub pasztecikami, stanowią idealne połączenie smaków i tekstur.

Aromat zupy grzybowej wprawia w iście świąteczny klimat 123RF/PICSEL

Czy zupa grzybowa to tradycyjna potrawa wigilijna?

Zupa grzybowa to tradycyjna, wigilijna potrawa - niezwykle aromatyczna, o głębokim smaku. Jej zapach błyskawicznie wprowadza w świąteczny klimat i ponoć najlepiej smakuje właśnie 24 grudnia. Doskonałej jakości, wyselekcjonowane suszone grzyby, samodzielnie zebrane i przygotowane sprawią, że grzybowa będzie wręcz poezją dla podniebienia. W polskiej tradycji potrawa ta jest symbolem bliskości z naturą i prostoty, a także przypomina o rodzinnych zwyczajach i wyjątkowości leśnych darów. Najczęściej podawana jest z makaronem lub kaszą.

Barszcz czy grzybowa? Oto co wybierają Polacy

Ostatnio zapytaliśmy internautów jaką preferują zupę na wigilię. Do wyboru w ankiecie były następujące odpowiedzi:

klarowny barszcz z uszkami

aromatyczna zupa grzybowa

obie opcje

zupełnie inna zupa wigilijna

Okazało się, że 49 proc. ankietowanych 24 grudnia w swoich domach przyrządza barszcz czerwony z uszkami. 18 proc. preferuje z kolei zupę grzybową, 26 proc. decyduje się na oba warianty, a zaledwie 7 proc. na Wigilię przyrządza inną zupę. W ankiecie oddano 2760 głosów, z czego 1357 na barszcz, a 511 na grzybową.

Jak widać czerwony barszcz z uszkami króluje na polskich stołach w czasie Wigilii. Jesteście zaskoczeni takim wynikiem?

