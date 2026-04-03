Beef wellington wraca na stoły. Kultowe danie na wyjątkowe okazje krok po kroku

Natalia Jabłońska

Istnieją potrawy, które mimo nowych, kulinarnych trendów, od pokoleń mają status kultowych i serwuje się je wyłącznie na wyjątkowe okazje. Jedną z nich jest bez wątpienia beef wellington, czyli polędwica wołowa zapiekana w cieście francuskim. Z tym przepisem dowiesz się, jak krok po kroku przygotować do doskonałe danie.

Porcja beef wellington: wołowina w cieście francuskim, przekrojona, widoczne różowe wnętrze mięsa
Beef wellington, czyli polędwica wołowa w cieście francuskim to danie serwowane na specjalne okazje123RF/PICSEL

Beef wellington - składniki

Do przygotowania beef wellingtona, czyli polędwicy wołowej, otoczonej farszem grzybowym i zapiekanej w cieście francuskim, potrzebujesz następujących składników:

  • 1 kg polędwicy wołowej
  • 500 g świeżych lub mrożonych prawdziwków (alternatywę mogą stanowić pieczarki, o które zdecydowanie łatwiej o tej porze roku),
  • świeży tymianek,
  • 1 opakowanie ciasta francuskiego,
  • 1 żółtko,
  • 1 łyżka klarowanego masła,
  • musztarda francuska,
  • 150 g szynki długo dojrzewającej w plastrach,
  • sól i pieprz.

Beef wellington - przepis

Wołowinę w jednym kawałku doprawiamy z każdej strony solą oraz pieprzem. Na rozgrzanej patelni rozpuszczamy masło klarowane i gdy osiągnie odpowiednią temperaturę, obsmażamy wołowinę z każdej strony. Pamiętajmy, by wołowiny nie obsmażać zbyt długo. Na ciepłą jeszcze wołowinę wykładamy musztardę i wsmarowujemy w mięso.

Grzyby myjemy, osuszamy i ścieramy na tarce o bardzo drobnych oczkach. Grzyby przesmażamy na suchej patelni i doprawiamy tymiankiem. Grzyby powinny puścić wodę, która następnie musi odparować.

Na rozwiniętej folii spożywczej rozkładamy plastry szynki, tak by każdy nachodził na siebie. Na kawałkach szynki rozsmarowujemy podsmażone grzyby. Z kolei na grzyby wykładamy mięso i całość ciasno zawijamy. Nie pozbywamy się folii, a nasze mięso zamykamy do lodówki na ok. 30 minut.

pokrojona pieczeń wołowa w cieście leży na drewnianej desce, obok znajdują się sztućce i kawałki kruchego ciasta; w tle widoczne są pieczone ziemniaki w garnku oraz niewielki dzbanek
Beef wellington123RF/PICSEL

Po tym czasie mięso odwijamy z folii i zawijamy je w ciasto francuskie. Całość ponownie zawijamy w folię spożywczą i odstawiamy na 5-10 minut do lodówki. Po wyjęciu z lodówki pozbywamy się folii, natomiast ciasto smarujemy rozbełtanym żółtkiem.

Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 190 st. C przez ok. 40 minut. Po wyjęciu z piekarnika zostawiamy na ok. 10-15 minut, by nasze mięso "odpoczęło", dzięki czemu będzie idealnie soczyste.

