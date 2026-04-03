Beef wellington wraca na stoły. Kultowe danie na wyjątkowe okazje krok po kroku
Istnieją potrawy, które mimo nowych, kulinarnych trendów, od pokoleń mają status kultowych i serwuje się je wyłącznie na wyjątkowe okazje. Jedną z nich jest bez wątpienia beef wellington, czyli polędwica wołowa zapiekana w cieście francuskim. Z tym przepisem dowiesz się, jak krok po kroku przygotować do doskonałe danie.
Beef wellington - składniki
Do przygotowania beef wellingtona, czyli polędwicy wołowej, otoczonej farszem grzybowym i zapiekanej w cieście francuskim, potrzebujesz następujących składników:
- 1 kg polędwicy wołowej
- 500 g świeżych lub mrożonych prawdziwków (alternatywę mogą stanowić pieczarki, o które zdecydowanie łatwiej o tej porze roku),
- świeży tymianek,
- 1 opakowanie ciasta francuskiego,
- 1 żółtko,
- 1 łyżka klarowanego masła,
- musztarda francuska,
- 150 g szynki długo dojrzewającej w plastrach,
- sól i pieprz.
Beef wellington - przepis
Wołowinę w jednym kawałku doprawiamy z każdej strony solą oraz pieprzem. Na rozgrzanej patelni rozpuszczamy masło klarowane i gdy osiągnie odpowiednią temperaturę, obsmażamy wołowinę z każdej strony. Pamiętajmy, by wołowiny nie obsmażać zbyt długo. Na ciepłą jeszcze wołowinę wykładamy musztardę i wsmarowujemy w mięso.
Grzyby myjemy, osuszamy i ścieramy na tarce o bardzo drobnych oczkach. Grzyby przesmażamy na suchej patelni i doprawiamy tymiankiem. Grzyby powinny puścić wodę, która następnie musi odparować.
Na rozwiniętej folii spożywczej rozkładamy plastry szynki, tak by każdy nachodził na siebie. Na kawałkach szynki rozsmarowujemy podsmażone grzyby. Z kolei na grzyby wykładamy mięso i całość ciasno zawijamy. Nie pozbywamy się folii, a nasze mięso zamykamy do lodówki na ok. 30 minut.
Po tym czasie mięso odwijamy z folii i zawijamy je w ciasto francuskie. Całość ponownie zawijamy w folię spożywczą i odstawiamy na 5-10 minut do lodówki. Po wyjęciu z lodówki pozbywamy się folii, natomiast ciasto smarujemy rozbełtanym żółtkiem.
Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 190 st. C przez ok. 40 minut. Po wyjęciu z piekarnika zostawiamy na ok. 10-15 minut, by nasze mięso "odpoczęło", dzięki czemu będzie idealnie soczyste.