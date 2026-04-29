Ciasto czekoladowe bez użycia piekarnika

Jeśli masz ochotę na coś słodkiego, ale bez włączania piekarnika i odmierzania dziesiątek składników, to ciasto z patelni będzie idealnym rozwiązaniem. Wystarczy kilka prostych produktów, jedna miska i patelnia, by w kilkanaście minut przygotować deser o intensywnie czekoladowym smaku. Dzięki bananowi i olejowi ciasto pozostaje przyjemnie wilgotne, a jego przygotowanie nie wymaga żadnego doświadczenia.

To świetna propozycja na majówkę, zwłaszcza wtedy, gdy chcesz zrobić coś szybkiego i domowego, nawet poza kuchnią lub gdy odwiedzą cię niespodziewani goście. Uniwersalne, pyszne i błyskawiczne w przygotowaniu ciasto z pewnością urzeknie każdego łasucha, a gdy zdradzisz, że przygotowałaś je na patelni, z pewnością wzbudzi zainteresowanie. Skusisz się na czekoladowy przysmak?

Ciasto wprost z patelni - przepis

To ciasto zachwyca smakiem i strukturą. Koniecznie spróbuj 123RF/PICSEL

Składniki 1 duży, dojrzały banan

2-3 łyżki kremu czekoladowo-orzechowego ze słoika

2 jajka

150 g mąki

1 łyżka kakao

1 łyżeczka proszku do pieczenia

120 ml oleju 30 min 3-4

Przygotowanie:

Wystarczy połączyć wszystkie składniki (można je mieszać bezpośrednio na patelni) i "smażyć" na małym ogniu pod przykryciem ok. 20 min.

Ciasto wychodzi wilgotne w środku z chrupiącą skórką. Przed podaniem warto je polać czekoladą lub kakao i udekorować świeżymi owocami i/lub gałką lodów śmietankowych. Najlepiej smakuje na ciepło.

