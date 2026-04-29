Bez miksera i piekarnika. Czekoladowe ciasto z patelni to absolutny hit na majówkę
Proste składniki, minimum wysiłku i zaskakująco dobry efekt. To ciasto udowadnia, że nawet bez piekarnika można przygotować deser, który smakuje jak klasyczne, domowe wypieki - miękkie, wilgotne i pełne czekoladowego aromatu. No i prosto z patelni!
Ciasto czekoladowe bez użycia piekarnika
Jeśli masz ochotę na coś słodkiego, ale bez włączania piekarnika i odmierzania dziesiątek składników, to ciasto z patelni będzie idealnym rozwiązaniem. Wystarczy kilka prostych produktów, jedna miska i patelnia, by w kilkanaście minut przygotować deser o intensywnie czekoladowym smaku. Dzięki bananowi i olejowi ciasto pozostaje przyjemnie wilgotne, a jego przygotowanie nie wymaga żadnego doświadczenia.
To świetna propozycja na majówkę, zwłaszcza wtedy, gdy chcesz zrobić coś szybkiego i domowego, nawet poza kuchnią lub gdy odwiedzą cię niespodziewani goście. Uniwersalne, pyszne i błyskawiczne w przygotowaniu ciasto z pewnością urzeknie każdego łasucha, a gdy zdradzisz, że przygotowałaś je na patelni, z pewnością wzbudzi zainteresowanie. Skusisz się na czekoladowy przysmak?
Ciasto wprost z patelni - przepis
Składniki
- 1 duży, dojrzały banan
- 2-3 łyżki kremu czekoladowo-orzechowego ze słoika
- 2 jajka
- 150 g mąki
- 1 łyżka kakao
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 120 ml oleju
Przygotowanie:
Wystarczy połączyć wszystkie składniki (można je mieszać bezpośrednio na patelni) i "smażyć" na małym ogniu pod przykryciem ok. 20 min.
Ciasto wychodzi wilgotne w środku z chrupiącą skórką. Przed podaniem warto je polać czekoladą lub kakao i udekorować świeżymi owocami i/lub gałką lodów śmietankowych. Najlepiej smakuje na ciepło.
