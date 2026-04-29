Bez miksera i piekarnika. Czekoladowe ciasto z patelni to absolutny hit na majówkę

Karolina Woźniak

Proste składniki, minimum wysiłku i zaskakująco dobry efekt. To ciasto udowadnia, że nawet bez piekarnika można przygotować deser, który smakuje jak klasyczne, domowe wypieki - miękkie, wilgotne i pełne czekoladowego aromatu. No i prosto z patelni!

Czekoladowe ciasto z patelni żeliwnej, przyozdobione truskawkami, obok porcja na talerzu z widelcem na blacie.
Ciasto pieczone na patelni? Brzmi jak żart, ale to naprawdę możliwe. Przygotujesz je w kilka chwil

Ciasto czekoladowe bez użycia piekarnika

Jeśli masz ochotę na coś słodkiego, ale bez włączania piekarnika i odmierzania dziesiątek składników, to ciasto z patelni będzie idealnym rozwiązaniem. Wystarczy kilka prostych produktów, jedna miska i patelnia, by w kilkanaście minut przygotować deser o intensywnie czekoladowym smaku. Dzięki bananowi i olejowi ciasto pozostaje przyjemnie wilgotne, a jego przygotowanie nie wymaga żadnego doświadczenia.

To świetna propozycja na majówkę, zwłaszcza wtedy, gdy chcesz zrobić coś szybkiego i domowego, nawet poza kuchnią lub gdy odwiedzą cię niespodziewani goście. Uniwersalne, pyszne i błyskawiczne w przygotowaniu ciasto z pewnością urzeknie każdego łasucha, a gdy zdradzisz, że przygotowałaś je na patelni, z pewnością wzbudzi zainteresowanie. Skusisz się na czekoladowy przysmak?

Ciasto wprost z patelni - przepis

Kawałek czekoladowego ciasta udekorowany świeżymi połówkami truskawek oraz listkami mięty, podany na eleganckim srebrnym talerzu, z kawałkiem truskawki i odrobiną cukru pudru obok.
To ciasto zachwyca smakiem i strukturą. Koniecznie spróbuj

Składniki

  • 1 duży, dojrzały banan
  • 2-3 łyżki kremu czekoladowo-orzechowego ze słoika
  • 2 jajka
  • 150 g mąki
  • 1 łyżka kakao
  • 1 łyżeczka proszku do pieczenia
  • 120 ml oleju
30 min
3-4

Przygotowanie:

Wystarczy połączyć wszystkie składniki (można je mieszać bezpośrednio na patelni) i "smażyć" na małym ogniu pod przykryciem ok. 20 min.

Ciasto wychodzi wilgotne w środku z chrupiącą skórką. Przed podaniem warto je polać czekoladą lub kakao i udekorować świeżymi owocami i/lub gałką lodów śmietankowych. Najlepiej smakuje na ciepło.

Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło
