Bez pryskającego tłuszczu i ciężkiego zapachu smażenia? Pokochasz te placki

Tomasz Hirkyj

Placki ziemniaczane to obiadowy pewniak - rzadko zdarza się, żeby nie zniknęły błyskawicznie z talerza, kiedy postawi się go na stole. Ale ich przygotowanie wymaga smażenia: wtedy tryskający tłuszcz może pobrudzić pół kuchni, a zapach może pozostawać na wiele godzin. Można się pozbyć tych niedogodności: wystarczy zrobić placki ziemniaczane z piekarnika.

Trzy chrupiące placki ziemniaczane z piekarnika na brązowym talerzu na wzorzystej serwecie.
Placki ziemniaczane będą chrupiące nawet wtedy, kiedy zrobisz je w piekarniku123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Czy da się zrobić placki ziemniaczane w piekarniku?
  2. Jak zrobić placki ziemniaczane w piekarniku?
  3. Z czym jeść placki ziemniaczane?

Czy da się zrobić placki ziemniaczane w piekarniku?

Placki ziemniaczane bez nadmiaru oleju w nieco zdrowszej wersji? To możliwe, a ponadto banalnie proste. Jeśli ktoś się zastanawiał, to placki ziemniaczane można zrobić w piekarniku i wcale nie potrzebujemy do tego specjalnych urządzeń.

Masę przygotowuje się w prawie taki sam sposób, jak na tradycyjne placki. Choć nikt nie zabroni nam, aby ziemniaki trzeć na tarce na małych oczkach, to w tym przypadku lepiej skorzystać z tzw. dużych oczek.

Chcemy mieć chrupiące placki ziemniaczane? Warto wybrać dobrą odmianę ziemniaka. Akurat do tego dania najlepiej sprawdzą się gatunki mączyste, które w sklepie oznaczone są literą "C".

Jak zrobić placki ziemniaczane w piekarniku?

ręka ściera kawałek warzywa na tarce o dużych oczkach, kawałki startego produktu zbierają się poniżej
Ziemniaki na placki trzeba zetrzeć na tarce. Tej czynności nie da się ominąć123RF/PICSEL

Zanim zabierzemy się za przygotowania, wcześniej skompletujmy składniki:

  • 1 kg ziemniaków mączystych typu C,
  • 1 jajko,
  • 1 cebula,
  • 2 łyżki mąki pszennej,
  • 1 łyżka oleju roślinnego,
  • sól.

Sposób przygotowania:

  1. Ziemniaki obieramy, ścieramy na tarce o grubych oczkach, przekładamy do miski.
  2. Do starych ziemniaków dodajemy łyżeczkę soli, mieszamy i odstawiamy na kwadrans.
  3. Cebule kroimy w bardzo drobną kostkę albo ścieramy na tarce o małych oczkach
  4. Odsączamy wytrąconą wodę z ziemniaków, dodajemy mąkę, jajko, olej oraz cebulę.
  5. Całość mieszamy na jednolitą masę, a międzyczasie piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni Celsjusza.
  6. Na blachę wyłożoną papierem do pieczenia wykładamy masę tak, aby pomiędzy nimi zostawić kilka centymetrów odstępu.
  7. Całość pieczemy przez 30 minut. Możemy użyć również funkcję termoobiegu, ale przez ostatnie 5 minut włączamy grzanie góra-dół - wtedy wyjdą chrupiące.
  8. Placki są gotowe: smacznego.

Z czym jeść placki ziemniaczane?

Dwa rumiane placki ziemniaczane podane na brązowym talerzu, polane gęstą śmietaną i posypane świeżym koperkiem.
Ile miłośników, tyle sposobów serwowania placków ziemniaczanych123RF/PICSEL

Placki ziemniaczane mogą być przedmiotem sporu: część zwolenników zjada je na słodko, inni zaś twierdzą, że muszą być podawane na wytrawnie. Jeśli nie mamy pomysłu, z czym je podawać, podsuwamy kilka propozycji:

  • sos czosnkowy na zimno,
  • śmietana,
  • sos grzybowy,
  • sos pieczarkowy,
  • gulasz,
  • keczup.

Gotowanie to nie tylko przepisy, ale też sprytne patenty, które ułatwiają życie. Sprawdź, jak przechowywać jedzenie, skrócić czas w kuchni i wykorzystać produkty do ostatniego okruszka. Twoja kuchnia może stać się miejscem pełnym pomysłów. Więcej na kobieta.interia.pl/kuchnia

Stos naleśników polanych syropem klonowym, posypanych cukrem pudrem, ozdobionych plasterkami banana i świeżymi truskawkami, podany na talerzu, wokół rozsypane kawałki czekolady.
Odkryj triki, które pomogą ci oszczędzać czas, pieniądze i energięCanva ProINTERIA.PL
Wielkanocne smakołyki w przepięknych kolorach i kształtach© 2026 Associated Press

Najnowsze