Bez tryskającego tłuszczu i ciężkiego zapachu smażenia? Pokochasz te placki
Placki ziemniaczane to obiadowy pewniak - rzadko zdarza się, żeby nie zniknęły błyskawicznie z talerza, kiedy postawi się go na stole. Ale ich przygotowanie wymaga smażenia: wtedy tryskający tłuszcz może pobrudzić pół kuchni, a zapach może pozostawać na wiele godzin. Można się pozbyć tych niedogodności: wystarczy zrobić placki ziemniaczane z piekarnika.
Spis treści:
- Czy da się zrobić placki ziemniaczane w piekarniku?
- Jak zrobić placki ziemniaczane w piekarniku?
- Z czym jeść placki ziemniaczane?
Czy da się zrobić placki ziemniaczane w piekarniku?
Placki ziemniaczane bez nadmiaru oleju w nieco zdrowszej wersji? To możliwe, a ponadto banalnie proste. Jeśli ktoś się zastanawiał, to placki ziemniaczane można zrobić w piekarniku i wcale nie potrzebujemy do tego specjalnych urządzeń.
Masę przygotowuje się w prawie taki sam sposób, jak na tradycyjne placki. Choć nikt nie zabroni nam, aby ziemniaki trzeć na tarce na małych oczkach, to w tym przypadku lepiej skorzystać z tzw. dużych oczek.
Chcemy mieć chrupiące placki ziemniaczane? Warto wybrać dobrą odmianę ziemniaka. Akurat do tego dania najlepiej sprawdzą się gatunki mączyste, które w sklepie oznaczone są literą "C".
Jak zrobić placki ziemniaczane w piekarniku?
Zanim zabierzemy się za przygotowania, wcześniej skompletujmy składniki:
- 1 kg ziemniaków mączystych typu C,
- 1 jajko,
- 1 cebula,
- 2 łyżki mąki pszennej,
- 1 łyżka oleju roślinnego,
- sól.
Sposób przygotowania:
- Ziemniaki obieramy, ścieramy na tarce o grubych oczkach, przekładamy do miski.
- Do starych ziemniaków dodajemy łyżeczkę soli, mieszamy i odstawiamy na kwadrans.
- Cebule kroimy w bardzo drobną kostkę albo ścieramy na tarce o małych oczkach
- Odsączamy wytrąconą wodę z ziemniaków, dodajemy mąkę, jajko, olej oraz cebulę.
- Całość mieszamy na jednolitą masę, a międzyczasie piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni Celsjusza.
- Na blachę wyłożoną papierem do pieczenia wykładamy masę tak, aby pomiędzy nimi zostawić kilka centymetrów odstępu.
- Całość pieczemy przez 30 minut. Możemy użyć również funkcję termoobiegu, ale przez ostatnie 5 minut włączamy grzanie góra-dół - wtedy wyjdą chrupiące.
- Placki są gotowe: smacznego.
Z czym jeść placki ziemniaczane?
Placki ziemniaczane mogą być przedmiotem sporu: część zwolenników zjada je na słodko, inni zaś twierdzą, że muszą być podawane na wytrawnie. Jeśli nie mamy pomysłu, z czym je podawać, podsuwamy kilka propozycji:
- sos czosnkowy na zimno,
- śmietana,
- sos grzybowy,
- sos pieczarkowy,
- gulasz,
- keczup.
