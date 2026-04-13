Czy da się zrobić placki ziemniaczane w piekarniku?

Placki ziemniaczane bez nadmiaru oleju w nieco zdrowszej wersji? To możliwe, a ponadto banalnie proste. Jeśli ktoś się zastanawiał, to placki ziemniaczane można zrobić w piekarniku i wcale nie potrzebujemy do tego specjalnych urządzeń.

Masę przygotowuje się w prawie taki sam sposób, jak na tradycyjne placki. Choć nikt nie zabroni nam, aby ziemniaki trzeć na tarce na małych oczkach, to w tym przypadku lepiej skorzystać z tzw. dużych oczek.

Chcemy mieć chrupiące placki ziemniaczane? Warto wybrać dobrą odmianę ziemniaka. Akurat do tego dania najlepiej sprawdzą się gatunki mączyste, które w sklepie oznaczone są literą "C".

Jak zrobić placki ziemniaczane w piekarniku?

Zanim zabierzemy się za przygotowania, wcześniej skompletujmy składniki:

1 kg ziemniaków mączystych typu C,

1 jajko,

1 cebula,

2 łyżki mąki pszennej,

1 łyżka oleju roślinnego,

sól.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki obieramy, ścieramy na tarce o grubych oczkach, przekładamy do miski. Do starych ziemniaków dodajemy łyżeczkę soli, mieszamy i odstawiamy na kwadrans. Cebule kroimy w bardzo drobną kostkę albo ścieramy na tarce o małych oczkach Odsączamy wytrąconą wodę z ziemniaków, dodajemy mąkę, jajko, olej oraz cebulę. Całość mieszamy na jednolitą masę, a międzyczasie piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni Celsjusza. Na blachę wyłożoną papierem do pieczenia wykładamy masę tak, aby pomiędzy nimi zostawić kilka centymetrów odstępu. Całość pieczemy przez 30 minut. Możemy użyć również funkcję termoobiegu, ale przez ostatnie 5 minut włączamy grzanie góra-dół - wtedy wyjdą chrupiące. Placki są gotowe: smacznego.

Z czym jeść placki ziemniaczane?

Placki ziemniaczane mogą być przedmiotem sporu: część zwolenników zjada je na słodko, inni zaś twierdzą, że muszą być podawane na wytrawnie. Jeśli nie mamy pomysłu, z czym je podawać, podsuwamy kilka propozycji:

sos czosnkowy na zimno,

śmietana,

sos grzybowy,

sos pieczarkowy,

gulasz,

keczup.

Wielkanocne smakołyki w przepięknych kolorach i kształtach © 2026 Associated Press