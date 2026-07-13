Spis treści: Czy jagodzianki można jeść w czasie odchudzania? Jak zrobić białkowe jagodzianki w wersji fit?

Czy jagodzianki można jeść w czasie odchudzania?

Ciasta drożdżowe czy ucierane z wykorzystaniem owoców sezonowych to prawdziwa uczta dla podniebienia. U uwagi na fakt, że obecnie możemy cieszyć się borówkami, malinami czy porzeczkami, warto korzystać z ich dobroci póki są dostępne w świeżej formie. To owoce nie tylko bardzo smaczne, idealnie nadające się do słodkich wypieków i deserów, ale także doskonały materiał na aromatyczne, nasycone witaminami i cennymi antyoksydantami przetwory.

Obecnie można z łatwością zakupić najcenniejszą pod względem przeciwnowotworowych antycyjanów borówki leśne, które najlepiej nadają się do wykonania wyśmienitych jagodzianek. Te drożdżowe bułeczki z dodatkiem kruszonki są w naszym kraju prawdziwym rarytasem, a Polacy kupują je na potęgę i delektują się ich wybornym smakiem. Jagodziankowy sezon od wielu lat jest w Polsce tak popularny, że cukiernie zaczęły rywalizować ze sobą, wymyślając receptury na urozmaicone ich wersje - np. z dodatkiem kremu budyniowego, pistacjowego, konfitury czy bitej śmietany.

Jedna taka sztuka "na bogato" to prawdziwy raj dla kubków smakowych, ale jednocześnie potężna, kaloryczna bomba. Zjedzenie tradycyjnej jagodzianki raz na jakiś czas nikomu nie zaszkodzi, jednak są i tacy, którym zależy na zdrowej, niskokalorycznej, bogatej w białko diecie bez odstępstw.

I właśnie dla nich stworzono przepisy na lżejsze ich wersje. Jeśli uwielbiasz jagody i chcesz przygotować sobie z nich małą ucztę, sprawdź jak zrobić bułeczki z borówkami, które nie zrujnują twojego planu na piękna sylwetkę tego lata.

Jak zrobić białkowe jagodzianki w wersji fit?

Do przygotowania jagodzianek dietetycznych nie będziesz potrzebować drożdży, a proszek do pieczenia. Składnikiem, który sprawi, że będą bogate w białko może być np. twaróg. Przepisem na taki deser podzieliła się ostatnio w mediach społecznościowych influencerka i dietetyczka, Andżelika Mokrzycka. Na swoim instagramowym profilu zamieściła rolkę, w którym wyjaśniła jak zrobić je krok po kroku. Do wykonania takich bułeczek będziesz potrzebować tylko kilku produktów.

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Składniki:

Twaróg chudy - 250g

Budyń waniliowy - 40g

Mąka pszenna - 90g

Jajko - 1 sztuka

Cukier waniliowy - 1 łyżeczka

Borówki/jagody - 80g

Kruszonka :

Mąka pszenna - 30g

Masło - 20g

Erytrol/Cukier (lub inne słodzidło) - 30g

Wykonanie :

1. W misce wymieszaj twaróg, budyń, mąkę, jajko, cukier waniliowy i proszek do pieczenia.

2. Uformuj dłońmi odpowiedni kształt.

3. Ułóż borówki.

4. Przygotuj kruszonkę mieszając mąkę, erytrol (lub cukier) i masło.

5. Posyp kruszonką borówki.

6. Piecz w piekarniku 30 minut w temperaturze 180 stopni - czytamy na Instagramie.





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