Bogate w skrobię ziemniaki usmażone na głębokim tłuszczu stają się prawdziwą bombą kaloryczną. Przekąski z warzyw takich jak brokuł czy kalafior, pozwolą nieco zredukować liczbę kalorii, urozmaicić dietę, a także wprowadzić do menu nowe zaskakujące smaki.

Są świetnym pomysłem na wzbogacenie wegetariańskiej części przystawkowego menu na imprezach, ale mogą też być podane do obiadu. W takiej formie mogą posmakować nawet osobom, które na co dzień unikają warzyw.

Składniki 1 duży brokuł

1 szklanka mąki

2 jajka

0,5 szklanki piwa

pieprz sól

olej do smażenia

Przygotowanie:

Brokuły podzielić na różyczki, sparzyć we wrzątku i ochłodzić w zimnej wodzie. Jajka wymieszać z mąką i 0,5 szklanki piwa. Doprawić do smaku. Dobrze wymieszać i dolać piwa do konsystencji gęstej śmietany. Maczać brokuły w cieście i smażyć na głębokim tłuszczu. Podawać z sosami majonezowymi.

