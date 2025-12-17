Biją na głowę frytki i krążki cebulowe. Ta przekąska robi furorę

Przekąski smażone w głębokim tłuszczu, choć kaloryczne, są tak pyszne, że mają szeroką rzeszę zwolenników. Ale i one mogą być przygotowane w zdrowszej wersji, a nawet mogą stać się okazją do przemycenia warzywa, które jest zdrowe, ale po które niechętnie sięgamy.

Kawałki brokułów smażone w panierce, podane w metalowym koszyczku na tle jasnego stołu, z wyraźnie widoczną chrupiącą teksturą.
Smażone brokuły mogą okazać się smaczną przekąskązkruger123RF/PICSEL

Bogate w skrobię ziemniaki usmażone na głębokim tłuszczu stają się prawdziwą bombą kaloryczną. Przekąski z warzyw takich jak brokuł czy kalafior, pozwolą nieco zredukować liczbę kalorii, urozmaicić dietę, a także wprowadzić do menu nowe zaskakujące smaki.

Są świetnym pomysłem na wzbogacenie wegetariańskiej części przystawkowego menu na imprezach, ale mogą też być podane do obiadu. W takiej formie mogą posmakować nawet osobom, które na co dzień unikają warzyw.

Składniki

  • 1 duży brokuł
  • 1 szklanka mąki
  • 2 jajka
  • 0,5 szklanki piwa
  • pieprz sól
  • olej do smażenia

Przygotowanie:

Brokuły podzielić na różyczki, sparzyć we wrzątku i ochłodzić w zimnej wodzie. Jajka wymieszać z mąką i 0,5 szklanki piwa. Doprawić do smaku. Dobrze wymieszać i dolać piwa do konsystencji gęstej śmietany. Maczać brokuły w cieście i smażyć na głębokim tłuszczu. Podawać z sosami majonezowymi.

