Biją na głowę frytki i krążki cebulowe. Ta przekąska robi furorę
Przekąski smażone w głębokim tłuszczu, choć kaloryczne, są tak pyszne, że mają szeroką rzeszę zwolenników. Ale i one mogą być przygotowane w zdrowszej wersji, a nawet mogą stać się okazją do przemycenia warzywa, które jest zdrowe, ale po które niechętnie sięgamy.
Bogate w skrobię ziemniaki usmażone na głębokim tłuszczu stają się prawdziwą bombą kaloryczną. Przekąski z warzyw takich jak brokuł czy kalafior, pozwolą nieco zredukować liczbę kalorii, urozmaicić dietę, a także wprowadzić do menu nowe zaskakujące smaki.
Są świetnym pomysłem na wzbogacenie wegetariańskiej części przystawkowego menu na imprezach, ale mogą też być podane do obiadu. W takiej formie mogą posmakować nawet osobom, które na co dzień unikają warzyw.
Składniki
- 1 duży brokuł
- 1 szklanka mąki
- 2 jajka
- 0,5 szklanki piwa
- pieprz sól
- olej do smażenia
Przygotowanie:
Brokuły podzielić na różyczki, sparzyć we wrzątku i ochłodzić w zimnej wodzie. Jajka wymieszać z mąką i 0,5 szklanki piwa. Doprawić do smaku. Dobrze wymieszać i dolać piwa do konsystencji gęstej śmietany. Maczać brokuły w cieście i smażyć na głębokim tłuszczu. Podawać z sosami majonezowymi.
