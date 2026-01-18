Podawane w Boliwii ciastka smażone na głębokim tłuszczu zwane tawa tawas są coraz popularniejsze w Polsce. Choć jeszcze nie wszyscy o nich słyszeli, warto się nimi zainteresować, bo mogą stać się doskonałą alternatywą dla naszych tradycyjnych tłustoczwartkowych przekąsek. Chrupiące na zewnątrz, miękkie i pełne pęcherzyków powietrza w środku wręcz rozpuszczają się w ustach. W Boliwii podawane zarówno przy okazji wszelkich uroczystości jak i jako zwykły domowy deser weekendowy. Najczęściej usmażone tawa tawas macza się w pomarańczowym dżemie, lukruje albo obtacza się w cukrze. Ale tak naprawdę każdy dodatek, także naszej tradycyjnej marmolady się sprawdzi.