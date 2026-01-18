Biją na głowę klasyczne pączki. Przygotuj na tłusty czwartek
Tawa Tawas - nazwa brzmi egzotycznie i bardzo zagadkowo. Ten pochodzący z Boliwii przysmak to rodzaj pączków, które są błyskawiczne w przygotowaniu, a smakują jak połączenie pączków i faworków w jednym. Co więcej - ich przygotowanie zajmuje tylko pół godziny.
Szukasz przysmaku na tłusty czwartek? Spróbuj tawa tawas
Podawane w Boliwii ciastka smażone na głębokim tłuszczu zwane tawa tawas są coraz popularniejsze w Polsce. Choć jeszcze nie wszyscy o nich słyszeli, warto się nimi zainteresować, bo mogą stać się doskonałą alternatywą dla naszych tradycyjnych tłustoczwartkowych przekąsek. Chrupiące na zewnątrz, miękkie i pełne pęcherzyków powietrza w środku wręcz rozpuszczają się w ustach. W Boliwii podawane zarówno przy okazji wszelkich uroczystości jak i jako zwykły domowy deser weekendowy. Najczęściej usmażone tawa tawas macza się w pomarańczowym dżemie, lukruje albo obtacza się w cukrze. Ale tak naprawdę każdy dodatek, także naszej tradycyjnej marmolady się sprawdzi.
Tawa tawas są znacznie prostsze w przygotowaniu niż smażone na głębokim tłuszczu polskie pączki, dlatego będą doskonałym wyborem dla tych, którzy w kuchni nie czują się jeszcze zbyt pewnie, a chcieliby spróbować swoich sił w amatorskim cukiernictwie. Przygotowanie boliwijskich ciasteczek nie wymaga udania się po mało dostępne produkty ani dużego zapasu czasu. Dodatkową zachętą niech będzie fakt, że według naszych rodaków, którzy mieli okazję spróbować tych pyszności smakują jak połączenie pączków i faworków.
Przepis na tawa-tawas. Boliwijskie pączki krok po kroku
Składniki:
- 1 szklanka mąki pszennej
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- szczypta soli
- 1 jajko
- 1 łyżeczka masła (miękkiego)
- 4 łyżki wody
- 300 ml oleju do smażenia
- 50 g cukru pudru
Przygotowanie:
- Przesiej mąkę z proszkiem do pieczenia i solą.
- Dodaj jajko, masło oraz wodę. Wyrabiaj gładkie i elastyczne ciasto.
- Jeśli masa się klei, podsyp odrobiną mąki.
- Przykryj ciasto ściereczką i odstaw na około 10 minut, aby odpoczęło i nabrało odpowiedniej struktury.
- Rozwałkuj ciasto na grubość około 0,5 cm. Wycinaj romby, kółka lub inne kształty, a następnie pozostaw je na 5 minut przed smażeniem.
- W garnku rozgrzej olej do temperatury około 180°C. Delikatnie wrzucaj pączki na gorący tłuszcz i smaż na złoty kolor z obu stron.
- Po usmażeniu odsącz pączki na papierowym ręczniku, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu.
- Posyp je cukrem pudrem, obtocz w cukrze lub maczaj w ulubionym dżemie lub konfiturze.
Smacznego!