Szukasz pomysłu na szybką i pyszną przekąskę na tłusty czwartek, którą zaserwujesz zamiast pączków? Przepis na wyborny, hiszpański specjał można zrobić w bardzo prosty sposób. Zdaniem wielu smakują lepiej, aniżeli tradycyjne pączki.

Rzędy smażonych churros pokrytych cukrem w papierowych opakowaniach na ladzie obok papierowego kubka.
Churros to smaczna alternatywa dla faworków123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Churrosy - co to za przekąska?
  2. Jak zrobić churrosy? Przepis krok po kroku

Churrosy - co to za przekąska?

Tłusty Czwartek zbliża się wielkimi krokami. Jeśli w tym roku nie zamierzasz robić pączków z nadzieniem i szukasz pomysłu na znacznie prostszą przekąskę, strzałem w dziesiątkę będą churrosy - to popularny hiszpański przysmak przyrządzany z ciasta parzonego, smażone na głębokim tłuszczu. Mają kształt paluszków o nieregularnych kształtach, które posypuje się cukrem i podaje z gorącą czekoladą. Są doskonałą alternatywą dla pączków i w Polsce coraz częściej się je przyrządza - nie tylko na tłusty czwartek.

Jak zrobić churrosy? Przepis krok po kroku

Mimo iż churrosy nie są w polskich cukierniach aż tak bardzo popularne jak pączki czy faworki, coraz częściej pojawiają się i zyskują miłośników. Przepis na tę przekąskę jest prostszy, niż mogłoby się wydawać. Wystarczy kilka łatwo dostępnych, niedrogich produktów, duży garnek, a także rękaw cukierniczy. Patentem na idealnie chrupiące, słodkie churrosy podzielili się ostatnio w sieci twórcy profilu w mediach społecznościowych - Marzena i Marek Długi. W krótkim filmiku opublikowanym na Instagramie influencerzy pokazali, jak krok po kroku zrobić hiszpański specjał, podali wszystkie składniki oraz proporcje.

Składniki

  • 1 szklanka mąki pszennej
  • 1 szklanka wody
  • pół kostki masła
  • 2 jajka
  • łyżeczka cukru waniliowego
  • łyżka cukru
  • szczypta soli
Chrupiące churros oprószone cukrem, trzymane w dłoni na tle rozmazanej reszty porcji.
Aby zrobić churrosy, zaopatrz się w rękaw cukierniczy i kilka składników123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

  1. Do garnka wlewamy wodę, dodajemy masło, łyżkę cukru i łyżeczkę cukru wanilinowego, wszystko razem mieszamy i zagotowujemy.
  2. W trakcie podgrzewania dodajemy szczyptę soli.
  3. Gdy masło się rozpuści, dodajemy mąkę i mieszamy, aż powstanie gładkie ciasto.
  4. Gotowe ciasto zostawiamy do wystudzenia.
  5. Do przestudzonego ciasta dodajemy dwa jajka i wyrabiamy (np. robotem kuchennym).
  6. Gotowe ciasto przekładamy do rękawa cukierniczego zakończonego gwiazdką i wyciskamy na mocno rozgrzany olej.
  7. Churrosy smażymy na złoty kolor i obtaczamy w cukrze.

Smacznego!

Stos naleśników polanych syropem klonowym, posypanych cukrem pudrem, ozdobionych plasterkami banana i świeżymi truskawkami, podany na talerzu, wokół rozsypane kawałki czekolady.
Odkryj triki, które pomogą ci oszczędzać czas, pieniądze i energię
