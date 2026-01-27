Biją na głowę tradycyjne faworki. Chrupiący rarytas na tłusty czwartek
Szukasz pomysłu na szybką i pyszną przekąskę na tłusty czwartek, którą zaserwujesz zamiast pączków? Przepis na wyborny, hiszpański specjał można zrobić w bardzo prosty sposób. Zdaniem wielu smakują lepiej, aniżeli tradycyjne pączki.
Spis treści:
- Churrosy - co to za przekąska?
- Jak zrobić churrosy? Przepis krok po kroku
Churrosy - co to za przekąska?
Tłusty Czwartek zbliża się wielkimi krokami. Jeśli w tym roku nie zamierzasz robić pączków z nadzieniem i szukasz pomysłu na znacznie prostszą przekąskę, strzałem w dziesiątkę będą churrosy - to popularny hiszpański przysmak przyrządzany z ciasta parzonego, smażone na głębokim tłuszczu. Mają kształt paluszków o nieregularnych kształtach, które posypuje się cukrem i podaje z gorącą czekoladą. Są doskonałą alternatywą dla pączków i w Polsce coraz częściej się je przyrządza - nie tylko na tłusty czwartek.
Jak zrobić churrosy? Przepis krok po kroku
Mimo iż churrosy nie są w polskich cukierniach aż tak bardzo popularne jak pączki czy faworki, coraz częściej pojawiają się i zyskują miłośników. Przepis na tę przekąskę jest prostszy, niż mogłoby się wydawać. Wystarczy kilka łatwo dostępnych, niedrogich produktów, duży garnek, a także rękaw cukierniczy. Patentem na idealnie chrupiące, słodkie churrosy podzielili się ostatnio w sieci twórcy profilu w mediach społecznościowych - Marzena i Marek Długi. W krótkim filmiku opublikowanym na Instagramie influencerzy pokazali, jak krok po kroku zrobić hiszpański specjał, podali wszystkie składniki oraz proporcje.
Składniki
- 1 szklanka mąki pszennej
- 1 szklanka wody
- pół kostki masła
- 2 jajka
- łyżeczka cukru waniliowego
- łyżka cukru
- szczypta soli
Sposób przygotowania:
- Do garnka wlewamy wodę, dodajemy masło, łyżkę cukru i łyżeczkę cukru wanilinowego, wszystko razem mieszamy i zagotowujemy.
- W trakcie podgrzewania dodajemy szczyptę soli.
- Gdy masło się rozpuści, dodajemy mąkę i mieszamy, aż powstanie gładkie ciasto.
- Gotowe ciasto zostawiamy do wystudzenia.
- Do przestudzonego ciasta dodajemy dwa jajka i wyrabiamy (np. robotem kuchennym).
- Gotowe ciasto przekładamy do rękawa cukierniczego zakończonego gwiazdką i wyciskamy na mocno rozgrzany olej.
- Churrosy smażymy na złoty kolor i obtaczamy w cukrze.
Smacznego!
