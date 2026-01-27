Spis treści: Churrosy - co to za przekąska? Jak zrobić churrosy? Przepis krok po kroku

Churrosy - co to za przekąska?

Tłusty Czwartek zbliża się wielkimi krokami. Jeśli w tym roku nie zamierzasz robić pączków z nadzieniem i szukasz pomysłu na znacznie prostszą przekąskę, strzałem w dziesiątkę będą churrosy - to popularny hiszpański przysmak przyrządzany z ciasta parzonego, smażone na głębokim tłuszczu. Mają kształt paluszków o nieregularnych kształtach, które posypuje się cukrem i podaje z gorącą czekoladą. Są doskonałą alternatywą dla pączków i w Polsce coraz częściej się je przyrządza - nie tylko na tłusty czwartek.

Jak zrobić churrosy? Przepis krok po kroku

Mimo iż churrosy nie są w polskich cukierniach aż tak bardzo popularne jak pączki czy faworki, coraz częściej pojawiają się i zyskują miłośników. Przepis na tę przekąskę jest prostszy, niż mogłoby się wydawać. Wystarczy kilka łatwo dostępnych, niedrogich produktów, duży garnek, a także rękaw cukierniczy. Patentem na idealnie chrupiące, słodkie churrosy podzielili się ostatnio w sieci twórcy profilu w mediach społecznościowych - Marzena i Marek Długi. W krótkim filmiku opublikowanym na Instagramie influencerzy pokazali, jak krok po kroku zrobić hiszpański specjał, podali wszystkie składniki oraz proporcje.

Składniki 1 szklanka mąki pszennej

1 szklanka wody

pół kostki masła

2 jajka

łyżeczka cukru waniliowego

łyżka cukru

szczypta soli

Aby zrobić churrosy, zaopatrz się w rękaw cukierniczy i kilka składników 123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

Do garnka wlewamy wodę, dodajemy masło, łyżkę cukru i łyżeczkę cukru wanilinowego, wszystko razem mieszamy i zagotowujemy. W trakcie podgrzewania dodajemy szczyptę soli. Gdy masło się rozpuści, dodajemy mąkę i mieszamy, aż powstanie gładkie ciasto. Gotowe ciasto zostawiamy do wystudzenia. Do przestudzonego ciasta dodajemy dwa jajka i wyrabiamy (np. robotem kuchennym). Gotowe ciasto przekładamy do rękawa cukierniczego zakończonego gwiazdką i wyciskamy na mocno rozgrzany olej. Churrosy smażymy na złoty kolor i obtaczamy w cukrze.

Smacznego!

