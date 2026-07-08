Większość z nas pamięta ten przysmak ze swojego dzieciństwa: ciasto drożdżowe ze śliwkami i posypką czy też kruszonką to prawdziwy klasyk. Niemal synonim babcinej kuchni i leniwych niedziel spędzanych w rodzinnym gronie. W czym ciasto z morelami mogło, by je przebić?

W dwóch rzeczach. Po pierwsze na najpyszniejsze odmiany śliwek przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, podczas gdy soczyste morele już rumienią się na straganach. Wykorzystajmy to, że jest sezon i te owoce już są dostępne.

Druga zaleta to element zaskoczenia. Nieco łagodniejsze i słodsze niż śliwki, morele nadadzą wypiekowi intrygujący i delikatny smak. Jeśli podać takie ciasto gosiom, będą wypytywać o to jakie owoce zostały użyte, jak wygląda proces przygotowywania, a na koniec poproszą o przepis. Podczas gdy popularne ciasta ze śliwkami nieco już spowszedniały, to pobudza zainteresowanie. Zazwyczaj uchodzi też za bardziej eleganckie i dobrze sprawdza się nawet przy uroczystych okazjach.

Sprzyja temu jeszcze jeden element. Tajna broń, która sprawia, że to ciasto nie ma sobie równych: krem śmietanowy. Spowija on delikatnie owoce, tworząc aksamitną waniliową warstwę ukrytą pod chrupką kruszonką.

Składniki 500 g mąki

42 g drożdży

6 łyżek+125 g cukru

150 g miękkiego masła

200 ml mleka

5 jaj

1,5 kg moreli

Opakowanie cukru waniliowego

250 g śmietany

Opakowanie budyniu waniliowego

2 łyżki grubego cukru

Przygotowanie:

400 g mąki wsypać do miski, zrobić zagłębienie. Wkruszyć drożdże, wsypać 4 łyżki cukru. 75 g masła roztopić, dodać mleko i jajko, wymieszać. Dodać do mąki i wyrobić za pomocą robota kuchennego. Odstawić na 30 minut w chłodne miejsce.

Morele sparzyć, zdjąć skórkę, poprzekrawać, wypestkować.

100 g mąki, 50 g cukru, cukier waniliowy i 75 g masła wyrobić na posypkę najpierw za pomocą robota kuchennego, a następnie ręcznie.

Śmietanę, 4 jajka, 75 g cukru i budyń wyrobić za pomocą robota kuchennego.

Ciasto jeszcze raz wyrobić. Blachę (32x39 cm) natłuścić i wysypać mąką. Ciasto rozwałkować umieścić na blasze i odstawić na 15 minut. Morele ułożyć na cieście, posypać 2 łyżkami cukru. Polać kremem śmietanowym i pospać posypką.

Piec w 200 st. C przez 20-30 minut. Przed podaniem posypać grubym cukrem.

"Ewa gotuje": Drożdżówki z budyniem i śliwkami Polsat



