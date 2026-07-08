Bije na głowę ciasto ze śliwkami. Goście zawsze pytają o przepis!
Pomysł jest bardzo prosty. Miękkie drożdżowe ciasto, które sprawia, że kawałek tego wspaniałego wypieku z powodzeniem zastąpi nawet śniadanie! Do tego pyszne owoce i oczywiście posypka! To właściwie klasyk, ale z jednym wyjątkiem.
Większość z nas pamięta ten przysmak ze swojego dzieciństwa: ciasto drożdżowe ze śliwkami i posypką czy też kruszonką to prawdziwy klasyk. Niemal synonim babcinej kuchni i leniwych niedziel spędzanych w rodzinnym gronie. W czym ciasto z morelami mogło, by je przebić?
W dwóch rzeczach. Po pierwsze na najpyszniejsze odmiany śliwek przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, podczas gdy soczyste morele już rumienią się na straganach. Wykorzystajmy to, że jest sezon i te owoce już są dostępne.
Druga zaleta to element zaskoczenia. Nieco łagodniejsze i słodsze niż śliwki, morele nadadzą wypiekowi intrygujący i delikatny smak. Jeśli podać takie ciasto gosiom, będą wypytywać o to jakie owoce zostały użyte, jak wygląda proces przygotowywania, a na koniec poproszą o przepis. Podczas gdy popularne ciasta ze śliwkami nieco już spowszedniały, to pobudza zainteresowanie. Zazwyczaj uchodzi też za bardziej eleganckie i dobrze sprawdza się nawet przy uroczystych okazjach.
Sprzyja temu jeszcze jeden element. Tajna broń, która sprawia, że to ciasto nie ma sobie równych: krem śmietanowy. Spowija on delikatnie owoce, tworząc aksamitną waniliową warstwę ukrytą pod chrupką kruszonką.
Składniki
- 500 g mąki
- 42 g drożdży
- 6 łyżek+125 g cukru
- 150 g miękkiego masła
- 200 ml mleka
- 5 jaj
- 1,5 kg moreli
- Opakowanie cukru waniliowego
- 250 g śmietany
- Opakowanie budyniu waniliowego
- 2 łyżki grubego cukru
Przygotowanie:
400 g mąki wsypać do miski, zrobić zagłębienie. Wkruszyć drożdże, wsypać 4 łyżki cukru. 75 g masła roztopić, dodać mleko i jajko, wymieszać. Dodać do mąki i wyrobić za pomocą robota kuchennego. Odstawić na 30 minut w chłodne miejsce.
Morele sparzyć, zdjąć skórkę, poprzekrawać, wypestkować.
100 g mąki, 50 g cukru, cukier waniliowy i 75 g masła wyrobić na posypkę najpierw za pomocą robota kuchennego, a następnie ręcznie.
Śmietanę, 4 jajka, 75 g cukru i budyń wyrobić za pomocą robota kuchennego.
Ciasto jeszcze raz wyrobić. Blachę (32x39 cm) natłuścić i wysypać mąką. Ciasto rozwałkować umieścić na blasze i odstawić na 15 minut. Morele ułożyć na cieście, posypać 2 łyżkami cukru. Polać kremem śmietanowym i pospać posypką.
Piec w 200 st. C przez 20-30 minut. Przed podaniem posypać grubym cukrem.