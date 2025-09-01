Błyskawiczne sałatki dla zabieganych. Sycą na długo, smakują doskonale

Dominika Gębiś

Oprac.: Dominika Gębiś

Brakuje ci pomysłów na zdrowe i lekkie posiłki do pracy? Jedną z najlepszych opcji jakie możesz zabrać z domu na wynos są sałatki. Aby były jednak pożywne, a przede wszystkim sycące, dobrze je nieco urozmaicić. Przedstawiamy dwa bardzo proste i doskonałe w smaku propozycje na sałatkę, które możesz zabrać gdziekolwiek chcesz. Zrobisz je w kilka chwil.

Warzywa w sałatkach możesz dobierać wedle własnych preferencji
Warzywa w sałatkach możesz dobierać wedle własnych preferencjiCanva ProINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Sałatka - idealny posiłek do pracy
  2. Z czym zjeść sałatkę, aby syciła na długo?
  3. Sałatki dla zabieganych: z kaszą bulgur i fetą
  4. Sałatki dla zabieganych: z ryżem i tuńczykiem

Sałatka - idealny posiłek do pracy

Sałatka może być świetnym posiłkiem zarówno na pierwsze, drugie śniadanie, obiad jak i kolację. Aby syciła musi być jednak bogata w białko, a także węglowodany złożone. Kilka liści sałaty z dodatkiem warzyw i oliwy nie jest zbyt dobrą opcją - po takim posiłku głód powróci jak bumerang. Jak więc zrobić smaczną, sycąca, a zarazem pożywną i szybką sałatkę? Przedstawiamy dwie propozycje idealne dla zabieganych.

Z czym zjeść sałatkę, aby syciła na długo?

Dobrze skomponowaną, zawierającą wszystkie potrzebne składniki sałatkę, najlepiej wzbogacić o zboża. Kasze, ryż czy otręby są bowiem bogate w błonnik, wspierają trawienie i dbają o prawidłową pracę jelit. Ponadto są źródłem:

  • witaminy z grupy B
  • magnezu
  • żelaza
  • wielu innych inne minerałów wspierających funkcjonowanie układu nerwowego oraz odpornościowego

Sałatka, którą wzbogacisz o białko, będzie jeszcze bardziej sycąca i pożywna. Tak przygotowany posiłek świetnie smakuje na zimno, ma niski indeks glikemiczny, a tym samym zmniejsza chęć na podjadanie.

Zobacz również:

Co jeść jesienią dla dobrego samopoczucia?
Kuchnia

Trzy jesienne przepisy. Poprawią koncentrację i dodadzą energii od zaraz

InteriaKobieta Redakcja

Sałatki dla zabieganych: z kaszą bulgur i fetą

Kasza bulgur doskonale sprawdzi się jako baza do sałatek - jest smaczna i zdrowa, a jej przygotowanie nie zajmuje wiele czasu. Wystarczy zalać ją wrzątkiem i odstawić na kilka minut. Jak zrobić sałatkę z kaszą bulgur?

Składniki

  • 1 szklanka kaszy bulgur
  • 1 świeży ogórek
  • 5 pomidorków koktajlowych
  • 1 mała czerwona cebula
  • 100 g sera feta lub mozzarella
  • 2 łyżki oliwy z oliwek
  • sok z połowy cytryny
  • posiekany szczypiorek – 1 łyżka (opcjonalnie)
  • sól, pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

  1. Kaszę zalać wrzątkiem (w stosunku 1:2) i odstawić na 10 minut.
  2. Warzywa pokroić (ogórki w kostkę, pomidorki na pół, cebulę w cienkie piórka)
  3. Kaszę wymieszać z warzywami, dodać pokrojony ser.
  4. Oliwę wymieszać z sokiem z cytryny, dodać sól i pieprz, a następnie sosem polać składniki.
  5. Na końcu dodać posiekany szczypiorek.

Sałatki dla zabieganych: z ryżem i tuńczykiem

Miska sałatki z tuńczyka z wyraźnie widocznymi kawałkami tuńczyka, cebuli, zielonej papryki oraz czerwonej papryki, wszystko wymieszane w kremowym sosie, ustawione na drewnianym tle.
Do sałatki z tuńczykiem możesz również dodać gotowanego jajkoCanva ProINTERIA.PL

Sałatka z brązowym ryżem i tuńczykiem będzie równie dobrą opcją do zabrania na wynos. Tuńczyk jest świetnym źródłem wartościowego białka i kwasów omega-3. Ryż brązowy z kolei wspomaga uczucie sytości i wspiera układ trawienny.

Składniki

  • 1 szklanka ugotowanego ryżu brązowego
  • 1 puszka tuńczyka w sosie własnym
  • 1 mała puszka kukurydzy konserwowej
  • 1/2 czerwonej papryki
  • 1 łyżki majonezu
  • 1 łyżka gęstego jogurtu naturalnego
  • sól, pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

  1. Ryż ugotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
  2. Tuńczyka odsączyć z zalewy.
  3. Paprykę pokroić w kostkę.
  4. Wszystkie składniki wymieszać w misce, dodać majonez i jogurt, na koniec doprawić solą i pieprzem do smaku.

Smacznego!

"Nomada": Lotniskowe procedury. Jedno słowo może kosztować cię podróżINTERIA.PL

Najnowsze