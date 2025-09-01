Sałatka - idealny posiłek do pracy

Sałatka może być świetnym posiłkiem zarówno na pierwsze, drugie śniadanie, obiad jak i kolację. Aby syciła musi być jednak bogata w białko, a także węglowodany złożone. Kilka liści sałaty z dodatkiem warzyw i oliwy nie jest zbyt dobrą opcją - po takim posiłku głód powróci jak bumerang. Jak więc zrobić smaczną, sycąca, a zarazem pożywną i szybką sałatkę? Przedstawiamy dwie propozycje idealne dla zabieganych.

Z czym zjeść sałatkę, aby syciła na długo?

Dobrze skomponowaną, zawierającą wszystkie potrzebne składniki sałatkę, najlepiej wzbogacić o zboża. Kasze, ryż czy otręby są bowiem bogate w błonnik, wspierają trawienie i dbają o prawidłową pracę jelit. Ponadto są źródłem:

witaminy z grupy B

magnezu

żelaza

wielu innych inne minerałów wspierających funkcjonowanie układu nerwowego oraz odpornościowego

Sałatka, którą wzbogacisz o białko, będzie jeszcze bardziej sycąca i pożywna. Tak przygotowany posiłek świetnie smakuje na zimno, ma niski indeks glikemiczny, a tym samym zmniejsza chęć na podjadanie.

Sałatki dla zabieganych: z kaszą bulgur i fetą

Kasza bulgur doskonale sprawdzi się jako baza do sałatek - jest smaczna i zdrowa, a jej przygotowanie nie zajmuje wiele czasu. Wystarczy zalać ją wrzątkiem i odstawić na kilka minut. Jak zrobić sałatkę z kaszą bulgur?

Składniki 1 szklanka kaszy bulgur

1 świeży ogórek

5 pomidorków koktajlowych

1 mała czerwona cebula

100 g sera feta lub mozzarella

2 łyżki oliwy z oliwek

sok z połowy cytryny

posiekany szczypiorek – 1 łyżka (opcjonalnie)

sól, pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Kaszę zalać wrzątkiem (w stosunku 1:2) i odstawić na 10 minut. Warzywa pokroić (ogórki w kostkę, pomidorki na pół, cebulę w cienkie piórka) Kaszę wymieszać z warzywami, dodać pokrojony ser. Oliwę wymieszać z sokiem z cytryny, dodać sól i pieprz, a następnie sosem polać składniki. Na końcu dodać posiekany szczypiorek.

Sałatki dla zabieganych: z ryżem i tuńczykiem

Do sałatki z tuńczykiem możesz również dodać gotowanego jajko Canva Pro INTERIA.PL

Sałatka z brązowym ryżem i tuńczykiem będzie równie dobrą opcją do zabrania na wynos. Tuńczyk jest świetnym źródłem wartościowego białka i kwasów omega-3. Ryż brązowy z kolei wspomaga uczucie sytości i wspiera układ trawienny.

Składniki 1 szklanka ugotowanego ryżu brązowego

1 puszka tuńczyka w sosie własnym

1 mała puszka kukurydzy konserwowej

1/2 czerwonej papryki

1 łyżki majonezu

1 łyżka gęstego jogurtu naturalnego

sól, pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

Ryż ugotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Tuńczyka odsączyć z zalewy. Paprykę pokroić w kostkę. Wszystkie składniki wymieszać w misce, dodać majonez i jogurt, na koniec doprawić solą i pieprzem do smaku.

Smacznego!

