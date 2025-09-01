Błyskawiczne sałatki dla zabieganych. Sycą na długo, smakują doskonale
Brakuje ci pomysłów na zdrowe i lekkie posiłki do pracy? Jedną z najlepszych opcji jakie możesz zabrać z domu na wynos są sałatki. Aby były jednak pożywne, a przede wszystkim sycące, dobrze je nieco urozmaicić. Przedstawiamy dwa bardzo proste i doskonałe w smaku propozycje na sałatkę, które możesz zabrać gdziekolwiek chcesz. Zrobisz je w kilka chwil.
Spis treści:
Sałatka - idealny posiłek do pracy
Sałatka może być świetnym posiłkiem zarówno na pierwsze, drugie śniadanie, obiad jak i kolację. Aby syciła musi być jednak bogata w białko, a także węglowodany złożone. Kilka liści sałaty z dodatkiem warzyw i oliwy nie jest zbyt dobrą opcją - po takim posiłku głód powróci jak bumerang. Jak więc zrobić smaczną, sycąca, a zarazem pożywną i szybką sałatkę? Przedstawiamy dwie propozycje idealne dla zabieganych.
Z czym zjeść sałatkę, aby syciła na długo?
Dobrze skomponowaną, zawierającą wszystkie potrzebne składniki sałatkę, najlepiej wzbogacić o zboża. Kasze, ryż czy otręby są bowiem bogate w błonnik, wspierają trawienie i dbają o prawidłową pracę jelit. Ponadto są źródłem:
- witaminy z grupy B
- magnezu
- żelaza
- wielu innych inne minerałów wspierających funkcjonowanie układu nerwowego oraz odpornościowego
Sałatka, którą wzbogacisz o białko, będzie jeszcze bardziej sycąca i pożywna. Tak przygotowany posiłek świetnie smakuje na zimno, ma niski indeks glikemiczny, a tym samym zmniejsza chęć na podjadanie.
Sałatki dla zabieganych: z kaszą bulgur i fetą
Kasza bulgur doskonale sprawdzi się jako baza do sałatek - jest smaczna i zdrowa, a jej przygotowanie nie zajmuje wiele czasu. Wystarczy zalać ją wrzątkiem i odstawić na kilka minut. Jak zrobić sałatkę z kaszą bulgur?
Składniki
- 1 szklanka kaszy bulgur
- 1 świeży ogórek
- 5 pomidorków koktajlowych
- 1 mała czerwona cebula
- 100 g sera feta lub mozzarella
- 2 łyżki oliwy z oliwek
- sok z połowy cytryny
- posiekany szczypiorek – 1 łyżka (opcjonalnie)
- sól, pieprz do smaku.
Sposób przygotowania:
- Kaszę zalać wrzątkiem (w stosunku 1:2) i odstawić na 10 minut.
- Warzywa pokroić (ogórki w kostkę, pomidorki na pół, cebulę w cienkie piórka)
- Kaszę wymieszać z warzywami, dodać pokrojony ser.
- Oliwę wymieszać z sokiem z cytryny, dodać sól i pieprz, a następnie sosem polać składniki.
- Na końcu dodać posiekany szczypiorek.
Sałatki dla zabieganych: z ryżem i tuńczykiem
Sałatka z brązowym ryżem i tuńczykiem będzie równie dobrą opcją do zabrania na wynos. Tuńczyk jest świetnym źródłem wartościowego białka i kwasów omega-3. Ryż brązowy z kolei wspomaga uczucie sytości i wspiera układ trawienny.
Składniki
- 1 szklanka ugotowanego ryżu brązowego
- 1 puszka tuńczyka w sosie własnym
- 1 mała puszka kukurydzy konserwowej
- 1/2 czerwonej papryki
- 1 łyżki majonezu
- 1 łyżka gęstego jogurtu naturalnego
- sól, pieprz do smaku
Sposób przygotowania:
- Ryż ugotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
- Tuńczyka odsączyć z zalewy.
- Paprykę pokroić w kostkę.
- Wszystkie składniki wymieszać w misce, dodać majonez i jogurt, na koniec doprawić solą i pieprzem do smaku.
Smacznego!