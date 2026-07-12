Bób po katalońsku to hit tego lata. Łatwo zrobić, a rodzina chce go jeść codziennie
W lipcu zawsze zajadam się bobem, który oprócz doskonałego smaku ma też wiele właściwości zdrowotnych. Jednak odkąd poznałam przepis na Habas a la catalana, czyli bób po katalońsku, rodzina prosi o niego codziennie. Ponieważ przepis jest prosty a efekt znakomity, chętnie spełniam te prośby.
I tak to pyszne danie inspirowane kuchnią katalońską ląduje na naszym stole niemal codziennie. Chętnie zajadamy je na obiad lub kolację, prośby o dokładkę nie są niczym nadzwyczajnym.
Zazwyczaj staram się ugotować więcej, bo na drugi dzień, kiedy wszystkie smaki dokładnie się "przejdą" danie smakuje jeszcze lepiej.
Oryginalny Habas a la catalana swój doskonały smak zawdzięcza różnym kawałkom miejscowych wędlin i wędzonego boczku, czasami dodaje się do niego nawet czarną hiszpańską kaszankę.
Obecnie w Polsce bez problemu kupimy hiszpańską kiełbasę chorizo, która świetnie sprawdzi się w tym przepisie, można jednak użyć innych pikantnych kiełbasek i eksperymentować z polskimi wędlinami i boczkiem, co również daje świetne efekty.
Jeśli chcemy uzyskać wersję mniej kaloryczną, boczek można pominąć. Potrawę można też przygotować w wersji wegańskiej - w ogóle bez mięsa.
Zamiast wodą bób można podlać bulionem, aby uzyskać bardziej bogaty smak. W klasycznej wersji przed dolaniem wody (lub bulionu) dodaje się też kieliszek białego wina, jednak ja na co dzień pomijam ten krok.
Nie zapominajmy jednak o grzankach z bagietki - sprawdzą się świetnie do wyjadania pysznego aromatycznego sosu.
Składniki
- 1 kg bobu,
- 30 dag pikantnej kiełbasy np. chorizo,
- cebula,
- 30 dag pomidorów,
- 2 ząbki czosnku,
- kilka gałązek tymianku, listek laurowy,
- 3 łyżki oliwy,
- sól, pieprz
Na rozgrzanej oliwie zeszklić czosnek i cebulę, dodać kiełbasę, a następnie pokrojone pomidory i smażyć 3-4 minuty. Po tym czasie wsypać bób i smażyć dalsze 3-4 minuty, dodać tymianek i liście laurowe, wlać 200 ml wody lub bulionu. Dusić około 20-25 minut. Doprawić solą i pieprzem. Podawać z grzankami z bagietki.