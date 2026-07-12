I tak to pyszne danie inspirowane kuchnią katalońską ląduje na naszym stole niemal codziennie. Chętnie zajadamy je na obiad lub kolację, prośby o dokładkę nie są niczym nadzwyczajnym.

Zazwyczaj staram się ugotować więcej, bo na drugi dzień, kiedy wszystkie smaki dokładnie się "przejdą" danie smakuje jeszcze lepiej.

Oryginalny Habas a la catalana swój doskonały smak zawdzięcza różnym kawałkom miejscowych wędlin i wędzonego boczku, czasami dodaje się do niego nawet czarną hiszpańską kaszankę.

Obecnie w Polsce bez problemu kupimy hiszpańską kiełbasę chorizo, która świetnie sprawdzi się w tym przepisie, można jednak użyć innych pikantnych kiełbasek i eksperymentować z polskimi wędlinami i boczkiem, co również daje świetne efekty.

Jeśli chcemy uzyskać wersję mniej kaloryczną, boczek można pominąć. Potrawę można też przygotować w wersji wegańskiej - w ogóle bez mięsa.

Zamiast wodą bób można podlać bulionem, aby uzyskać bardziej bogaty smak. W klasycznej wersji przed dolaniem wody (lub bulionu) dodaje się też kieliszek białego wina, jednak ja na co dzień pomijam ten krok.

Nie zapominajmy jednak o grzankach z bagietki - sprawdzą się świetnie do wyjadania pysznego aromatycznego sosu.

Składniki 1 kg bobu,

30 dag pikantnej kiełbasy np. chorizo,

cebula,

30 dag pomidorów,

2 ząbki czosnku,

kilka gałązek tymianku, listek laurowy,

3 łyżki oliwy,

sól, pieprz

Na rozgrzanej oliwie zeszklić czosnek i cebulę, dodać kiełbasę, a następnie pokrojone pomidory i smażyć 3-4 minuty. Po tym czasie wsypać bób i smażyć dalsze 3-4 minuty, dodać tymianek i liście laurowe, wlać 200 ml wody lub bulionu. Dusić około 20-25 minut. Doprawić solą i pieprzem. Podawać z grzankami z bagietki.

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