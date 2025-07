Jaki bób wybrać do kiszenia?

Kiszony bób - już samo to określenie brzmi ekscentrycznie i u wielu osób może budzić zdziwienie. Jeśli taki bób przygotujemy zgodnie ze sztuką, będzie on jędrny, chrupki i bardzo smaczny. Do kiszenia najlepiej sprawdza się młody bób, który nie jest zbyt mączny. Potrzebnych nam będzie również kilka dodatków, które wzbogacą smak kiszonego bobu.