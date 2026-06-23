Spis treści: Czym jest tahini? Wartości odżywcze tahini. Dlaczego warto sięgać po ten produkt? Jakie korzyści zdrowotne niesie regularne spożywanie pasty sezamowej? Kto powinien sięgać po tahini, a dla kogo pasta sezamowa nie jest wskazana? Do czego wykorzystać tahini w kuchni?

Czym jest tahini?

Tahini jest to gęsta pasta sezamowa i kluczowy składnik kuchni bliskowschodniej oraz śródziemnomorskiej, ceniony za orzechowy smak z delikatną nutą goryczki. Wywodzi się m.in. z kuchni arabskiej, tureckiej i perskiej. Od wieków powszechna jest także na Dalekim Wschodzie - m.in. w Chinach i Japonii.

Słowo "tahini" pochodzi z języka arabskiego i wywodzi się od słów: "tahana" (miażdżyć) oraz "tahiin" (mąka). Sam produkt powstaje natomiast w wyniku dokładnego zmielenia ziaren sezamu i jest w pełni naturalny, bo bez dodatków przypraw czy konserwantów. Poza tym, że może wzbogacać smak wielu potraw - zarówno tych słonych, jak i słodkich, to posiada także wysoką wartość odżywczą. Mimo iż pasta sezamowa kojarzy się wyłącznie z kuchnią orientalną, można ją wykorzystać do przyrządzania ulubionych potraw - zup, potrawek, dipów, sosów, past kanapkowych czy deserów. Dlaczego warto jeść tahini i komu szczególnie polecany jest sezam w diecie?

Wartości odżywcze tahini. Dlaczego warto sięgać po ten produkt?

Tahini konsystencją oraz kolorem przypomina klasyczne masło orzechowe, jednak pod względem wartości odżywczych i smaku nieco się od niego różni. Składa się w około 60 proc. z tłuszczu, 20 proc. z białka, a resztę stanowią węglowodany, błonnik, cukry, minerały i witaminy. Tahini zawiera cenne, nienasycone kwasy tłuszczowe (linolowy i oleinowy), jest też źródłem niezbędnych aminokwasów egzogennych - szczególnie metioniny, fenyloalaniny i tryptofanu. Należy mieć na uwadze, że same ziarna sezamu są bogate w białko, jednak za sprawą znacznych ilości kwasu fitynowego, które znajduje się w ich łupinie, jest ono ciężej przyswajalne. Tahini jest pod tym względem cenniejsze, bo wytwarza się je z łuskanych nasion sezamu, a strawność białka w takim produkcie wynosi około 83 proc. Ponadto pasta sezamowa to produkt o wysokiej gęstości odżywczej, bowiem zawiera szereg korzystnych dla zdrowia składników, a konkretnie:

Błonnik - jedna łyżka pasty sezamowej (ok. 12-15 g) dostarcza około 1,1 g-1,5 g błonnika

Składniki mineralne - przede wszystkim jest jednym z najbogatszych roślinnych źródeł żelaza - w 100 g pasty znajduje się od 6 do nawet 10 mg tego pierwiastka, co pokrywa około połowę dziennego zapotrzebowania dorosłego człowieka (aby przyswajalność była lepsza, należy spożywać tahini z produktami bogatymi w witaminę C). Zawiera również mangan, cynk, potas, wapń oraz magnez

Witaminy - szczególnie z grupy B, witaminę A (silny antyoksydant), E oraz kwas foliowy

Lignany i fitosterole - związki roślinne o właściwościach przeciwutleniających, wspierające organizm na wielu płaszczyznach.

Pasta sezamowa produkowana jest z łuskanego sezamu, w którym białko jest lepiej przyswajalne 123RF/PICSEL

Jakie korzyści zdrowotne niesie regularne spożywanie pasty sezamowej?

Biorąc pod uwagę wartości odżywcze tahini wiadomo, że produkt ten spożywany regularnie wpływa korzystnie na zdrowie, samopoczucie, a nawet może być pomocny w leczeniu i profilaktyce wielu schorzeń. Do jego najcenniejszych prozdrowotnych właściwości zalicza się:

Działanie przeciwzapalne - antyoksydanty zawarte w paście sezamowej zwalczają wolne rodniki i wyciszają stany zapalne

Wzmacnianie kości - jest źródłem łatwo przyswajalnego wapnia, wspierającego profilaktykę osteoporozy

Ochronę serca - za sprawą kwasów tłuszczowych i fitosteroli tahini reguluje ciśnienie krwi i może obniżać cholesterol LDL

Wspieranie układu nerwowego - dzięki lecytynie oraz witaminom z grupy B produkt ten korzystnie działa na pamięć i pracę mózgu

Regulowanie poziomu glukozy we krwi - spożywanie pasty sezamowej pomaga utrzymać cukier w ryzach

Kto powinien sięgać po tahini, a dla kogo pasta sezamowa nie jest wskazana?

Tahini to produkt, który polecany jest każdemu, bez względu na wiek. Produkt ten najbardziej zalecany jest tym, którzy mają problemy z niedokrwistością, osobom borykającym się z insulinoopornością i cukrzycą (niski indeks glikemiczny), wysokim cholesterolem, a także kobietom w okresie menopauzy. Pasta to także produkt wprost doskonały dla aktywnych fizycznie i sportowców, gdyż dodaje energii i wspomaga regenerację po treningu. Tahini będzie także świetnym wyborem dla wegetarian, wegan oraz osób ograniczających w diecie produkty odzwierzęce, z uwagi na wysoką zawartość białka i wapnia.

Jeśli chodzi zaś o przeciwskazania dotyczące spożycia tahini, tyczą się one niewielkiej grupy osób. Pasty sezamowej nie powinny spożywać przede wszystkim:

Uczuleni na nasiona sezamu (po spożyciu mogą wystąpić ostre reakcje alergiczne)

Osoby z zaawansowanymi chorobami nerek (ze względu na zawartość szczawianów i fosforu)

Osoby z wyjątkowo wrażliwym układem pokarmowym, u których występują dolegliwości trawienne po spożyciu tahini

Ostrożność powinny zachować także osoby otyłe i odchudzające się. Pasta sezamowa to bowiem produkt wysokokaloryczny (ma około 550-680 kcal w 100g, w zależności od rodzaju użytego sezamu i konsystencji), dlatego nie należy przesadzać z jego ilością.

Tahini można wykorzystać do wielu potraw i deserów. Doskonale zagęszcza zupy oraz sosy 123RF/PICSEL

Do czego wykorzystać tahini w kuchni?

Tahini ma szerokie zastosowanie w kuchni i doskonale "podkręca" smak wielu potraw oraz deserów. Produkt ten można wykorzystać do przygotowania:

Dipów i dressingów np. do sałatek, tortilli, kanapek itp. wystarczy wymieszać niewielką ilość z wodą, sokiem z cytryny, czosnkiem i solą

Sosów do dań na ciepło , np. do pieczonego mięsa, makaronów, ryżu z warzywami, potraw z woka

Słodkich deserów - wystarczy zmiksować niewielką ilość tahini z odrobiną miodu i kakao, aby stworzyć domową chałwę, czy polewę do lodów

Kawy - zaledwie łyżeczka tahini dodana do porannej, małej czarnej wzbogaci ją o zdrowe tłuszcze i urozmaici smak





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