Botwinka nie musi oznaczać tylko zupy

Wielu z nas czeka na wiosnę przede wszystkim z powodu pysznych nowalijek. Szparagi, pierwsze pomidory, młode ziemniaki i ona - królowa wiosennych zup - botwina. Młode buraczki o intensywnej barwie i smaku najczęściej kojarzą się właśnie z zupą botwinkową lub chłodnikiem, a te opcje mogą się dość szybko "przejeść". Aby nie rezygnować z bogactwa witamin w botwinie, warto więc nieco "rozszerzyć" jej użycie.

Jeśli nie próbowaliście jeszcze pysznego, różowego botwinkowego sosu do makaronu, który w gęstej postaci sprawdzi się także jako pasta do kanapek, koniecznie to zmieńcie. Banalny w przygotowaniu smakowity dodatek może stać się waszym nowym, wiosennym ulubieńcem.

Makaron z kremowym sosem z botwinki

Po intensywniejszym odparowaniu sosu, botwinkowa pasta nada się także jako dodatek do chleba 123RF/PICSEL

Składniki 1 pęczek botwinki (buraczki + liście)

1 mała cebula

2 ząbki czosnku

150 ml śmietanki 30%

1 łyżka masła

1 łyżka oliwy

50–70 g sera (np. feta lub parmezan)

1/2 łyżeczki soku z cytryny

sól i pieprz do smaku

opcjonalnie: szczypta gałki muszkatołowej

dowolny makaron, może być też gnocchi 30 min 1-2

Przygotowanie:

Botwinkę dokładnie umyj. Buraczki obierz i pokrój w małą kostkę. Łodygi pokrój w plasterki, liście posiekaj. Na patelni rozgrzej masło z oliwą. Dodaj drobno posiekaną cebulę i smaż 2-3 minuty, aż się zeszkli. Dodaj czosnek i smaż jeszcze chwilę (ok. 30 sekund). Wrzuć pokrojone buraczki i smaż 5-7 minut, aż lekko zmiękną (możesz dodać 2-3 łyżki wody i przykryć, żeby szybciej zmiękły). Dodaj łodygi botwinki, a po 2 minutach także liście. Duś wszystko razem jeszcze kilka minut. Wlej śmietankę, wymieszaj i gotuj na małym ogniu ok. 3-5 minut, aż sos lekko zgęstnieje. Dodaj ser (pokruszoną fetę lub starty parmezan), dopraw solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Na koniec dodaj kilka kropli soku z cytryny - podbije smak i przełamie słodycz buraczków. Wymieszaj sos z ugotowanym makaronem (najlepiej al dente).

