Botwina inaczej niż zwykle. Ten sos warto mieć w swoim repertuarze
Botwina najczęściej trafia do klasycznych, dobrze znanych dań, ale jej potencjał sięga znacznie dalej. W kremowej, aromatycznej odsłonie potrafi zaskoczyć i zupełnie odmienić codzienne gotowanie. Ten prosty sos do makaronu to sposób, by spojrzeć na wiosenne składniki z nowej perspektywy - lekko, sezonowo i bardzo apetycznie.
Botwinka nie musi oznaczać tylko zupy
Wielu z nas czeka na wiosnę przede wszystkim z powodu pysznych nowalijek. Szparagi, pierwsze pomidory, młode ziemniaki i ona - królowa wiosennych zup - botwina. Młode buraczki o intensywnej barwie i smaku najczęściej kojarzą się właśnie z zupą botwinkową lub chłodnikiem, a te opcje mogą się dość szybko "przejeść". Aby nie rezygnować z bogactwa witamin w botwinie, warto więc nieco "rozszerzyć" jej użycie.
Jeśli nie próbowaliście jeszcze pysznego, różowego botwinkowego sosu do makaronu, który w gęstej postaci sprawdzi się także jako pasta do kanapek, koniecznie to zmieńcie. Banalny w przygotowaniu smakowity dodatek może stać się waszym nowym, wiosennym ulubieńcem.
Makaron z kremowym sosem z botwinki
Składniki
- 1 pęczek botwinki (buraczki + liście)
- 1 mała cebula
- 2 ząbki czosnku
- 150 ml śmietanki 30%
- 1 łyżka masła
- 1 łyżka oliwy
- 50–70 g sera (np. feta lub parmezan)
- 1/2 łyżeczki soku z cytryny
- sól i pieprz do smaku
- opcjonalnie: szczypta gałki muszkatołowej
- dowolny makaron, może być też gnocchi
Przygotowanie:
- Botwinkę dokładnie umyj.
- Buraczki obierz i pokrój w małą kostkę.
- Łodygi pokrój w plasterki, liście posiekaj.
- Na patelni rozgrzej masło z oliwą.
- Dodaj drobno posiekaną cebulę i smaż 2-3 minuty, aż się zeszkli.
- Dodaj czosnek i smaż jeszcze chwilę (ok. 30 sekund).
- Wrzuć pokrojone buraczki i smaż 5-7 minut, aż lekko zmiękną (możesz dodać 2-3 łyżki wody i przykryć, żeby szybciej zmiękły).
- Dodaj łodygi botwinki, a po 2 minutach także liście.
- Duś wszystko razem jeszcze kilka minut.
- Wlej śmietankę, wymieszaj i gotuj na małym ogniu ok. 3-5 minut, aż sos lekko zgęstnieje.
- Dodaj ser (pokruszoną fetę lub starty parmezan), dopraw solą, pieprzem i gałką muszkatołową.
- Na koniec dodaj kilka kropli soku z cytryny - podbije smak i przełamie słodycz buraczków.
- Wymieszaj sos z ugotowanym makaronem (najlepiej al dente).
