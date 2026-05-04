Botwina inaczej niż zwykle. Ten sos warto mieć w swoim repertuarze

Karolina Woźniak

Botwina najczęściej trafia do klasycznych, dobrze znanych dań, ale jej potencjał sięga znacznie dalej. W kremowej, aromatycznej odsłonie potrafi zaskoczyć i zupełnie odmienić codzienne gotowanie. Ten prosty sos do makaronu to sposób, by spojrzeć na wiosenne składniki z nowej perspektywy - lekko, sezonowo i bardzo apetycznie.

Czarne miski z różowymi gnocchi z buraka, natką pietruszki i orzechami nerkowca na drewnianym stole.
Botwinki w takim wydaniu z pewnością jeszcze nie jadłaś. Zrobisz ją w domu w mgnieniu oka123RF/PICSEL

Botwinka nie musi oznaczać tylko zupy

Wielu z nas czeka na wiosnę przede wszystkim z powodu pysznych nowalijek. Szparagi, pierwsze pomidory, młode ziemniaki i ona - królowa wiosennych zup - botwina. Młode buraczki o intensywnej barwie i smaku najczęściej kojarzą się właśnie z zupą botwinkową lub chłodnikiem, a te opcje mogą się dość szybko "przejeść". Aby nie rezygnować z bogactwa witamin w botwinie, warto więc nieco "rozszerzyć" jej użycie.

Jeśli nie próbowaliście jeszcze pysznego, różowego botwinkowego sosu do makaronu, który w gęstej postaci sprawdzi się także jako pasta do kanapek, koniecznie to zmieńcie. Banalny w przygotowaniu smakowity dodatek może stać się waszym nowym, wiosennym ulubieńcem.

Makaron z kremowym sosem z botwinki

dwie porcje makaronu farfalle z sosem z buraków, ozdobione świeżymi ziołami, obok kromki pełnoziarnistego pieczywa z pastą buraczaną, całość ułożona na jasnym tle z widocznymi sztućcami i dekoracyjnymi liśćmi
Po intensywniejszym odparowaniu sosu, botwinkowa pasta nada się także jako dodatek do chleba123RF/PICSEL

Składniki

  • 1 pęczek botwinki (buraczki + liście)
  • 1 mała cebula
  • 2 ząbki czosnku
  • 150 ml śmietanki 30%
  • 1 łyżka masła
  • 1 łyżka oliwy
  • 50–70 g sera (np. feta lub parmezan)
  • 1/2 łyżeczki soku z cytryny
  • sól i pieprz do smaku
  • opcjonalnie: szczypta gałki muszkatołowej
  • dowolny makaron, może być też gnocchi
30 min
1-2

Przygotowanie:

  1. Botwinkę dokładnie umyj.
  2. Buraczki obierz i pokrój w małą kostkę.
  3. Łodygi pokrój w plasterki, liście posiekaj.
  4. Na patelni rozgrzej masło z oliwą.
  5. Dodaj drobno posiekaną cebulę i smaż 2-3 minuty, aż się zeszkli.
  6. Dodaj czosnek i smaż jeszcze chwilę (ok. 30 sekund).
  7. Wrzuć pokrojone buraczki i smaż 5-7 minut, aż lekko zmiękną (możesz dodać 2-3 łyżki wody i przykryć, żeby szybciej zmiękły).
  8. Dodaj łodygi botwinki, a po 2 minutach także liście.
  9. Duś wszystko razem jeszcze kilka minut.
  10. Wlej śmietankę, wymieszaj i gotuj na małym ogniu ok. 3-5 minut, aż sos lekko zgęstnieje.
  11. Dodaj ser (pokruszoną fetę lub starty parmezan), dopraw solą, pieprzem i gałką muszkatołową.
  12. Na koniec dodaj kilka kropli soku z cytryny - podbije smak i przełamie słodycz buraczków.
  13. Wymieszaj sos z ugotowanym makaronem (najlepiej al dente).

