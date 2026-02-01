Brownie z daktyli i fasoli: Zdrowsze i smaczniejsze niż myślisz
Brownie to jeden z najsmaczniejszych i najbardziej lubianych deserów na świecie. Niestety, jest też dość kaloryczny, ale można temu zapobiec. Mamy dla was przepis na pyszne i lekkie brownie z czerwonej fasoli. Jest zdrowsze niż myślicie!
Czerwona fasola: Zdrowsza niż myślisz
Czerwona fasola to bardzo wartościowy produkt, pełen białka, witamin i mikroelementów. Na czele znajdują się:
- witaminy z grupy B,
- żelazo,
- mangan,
- miedź,
- kwas foliowy,
- fosfor,
- wapń,
- potas,
- bardzo dużo błonnika, w tym frakcje rozpuszczalne, które mogą obniżać cholesterol LDL i kontrolować poziom glukozy,
- izoflawony.
Izoflawony są bardzo cenne, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. U pań wspomagają organizm w trudnym okresie menopauzy, a u panów wykazują działanie, wspierające profilaktykę powstawania raka prostaty.
Czerwona fasola zawiera też mnóstwo białka. Jest to wprawdzie białko uboższe w aminokwasy od zwierzęcego, ale i tak bardzo cenne - wegetarianie i weganie powinni sięgać po nie jak najczęściej. Białko z fasoli ma też właściwości zasadotwórcze, dzięki czemu pomaga zachowywać równowagę w organizmie.
Czerwoną fasolę najłatwiej "przemycić" jest do naszego jadłospisu w smacznych i pożywnych deserach. Oto przepis na brownie, które zawsze się udaje!
Brownie z daktyli i fasoli: Sprawdzony przepis na pyszny i zdrowy deser
Składniki:
- 1 puszka czerwonej fasoli (400 g),
- 3 czubate łyżki kakao,
- 1 łyżeczka sody,
- 2 jajka,
- 1 banan,
- 2 łyżeczki oleju kokosowego,
- 4-5 łyżek ksylitolu,
- 1 tabliczka gorzkiej czekolady,
- 150 g daktyli.
Przygotowanie:
1. Zalej daktyle gorącą wodą na ok 20- 30 minut, odcedź je. Obierz fasolę i odsącz z zalewy. Wypłucz ją i odstaw, by przeschła.
2. Wszystkie składniki, włącznie z opłukaną fasolą, ale bez czekolady, umieść w wysokim naczyniu i blenduj do czasu uzyskania jednolitej konsystencji.
3. Masę przelej do formy, wyłożonej papierem do pieczenia i piecz około 45 minut w temperaturze 180 stopni.
4. Rozpuść czekoladę w kąpieli wodnej i polej nią przestudzone ciasto.
Smacznego!
