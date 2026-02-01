Brownie z daktyli i fasoli: Zdrowsze i smaczniejsze niż myślisz

Natalia Jabłońska

Brownie to jeden z najsmaczniejszych i najbardziej lubianych deserów na świecie. Niestety, jest też dość kaloryczny, ale można temu zapobiec. Mamy dla was przepis na pyszne i lekkie brownie z czerwonej fasoli. Jest zdrowsze niż myślicie!

Cztery kawałki ciasta czekoladowego brownie posypane kroplami czekolady leżą na drewnianej desce, obok znajdują się dwa widelce.
Brownie z czerwonej fasoli to doskonały deser, nie tylko dla osób na diecie Alexey Borodin123RF/PICSEL

Czerwona fasola: Zdrowsza niż myślisz

Czerwona fasola to bardzo wartościowy produkt, pełen białka, witamin i mikroelementów. Na czele znajdują się:

  • witaminy z grupy B,
  • żelazo,
  • mangan,
  • miedź,
  • kwas foliowy,
  • fosfor,
  • wapń,
  • potas,
  • bardzo dużo błonnika, w tym frakcje rozpuszczalne, które mogą obniżać cholesterol LDL i kontrolować poziom glukozy,
  • izoflawony.

Izoflawony są bardzo cenne, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. U pań wspomagają organizm w trudnym okresie menopauzy, a u panów wykazują działanie, wspierające profilaktykę powstawania raka prostaty. 

Czerwona fasola zawiera też mnóstwo białka. Jest to wprawdzie białko uboższe w aminokwasy od zwierzęcego, ale i tak bardzo cenne - wegetarianie i weganie powinni sięgać po nie jak najczęściej. Białko z fasoli ma też właściwości zasadotwórcze, dzięki czemu pomaga zachowywać równowagę w organizmie.

Czerwoną fasolę najłatwiej "przemycić" jest do naszego jadłospisu w smacznych i pożywnych deserach. Oto przepis na brownie, które zawsze się udaje!

Brownie z daktyli i fasoli: Sprawdzony przepis na pyszny i zdrowy deser

Składniki:

  • 1 puszka czerwonej fasoli (400 g),
  • 3 czubate łyżki kakao,
  • 1 łyżeczka sody,
  • 2 jajka,
  • 1 banan,
  • 2 łyżeczki oleju kokosowego,
  • 4-5 łyżek ksylitolu,
  • 1 tabliczka gorzkiej czekolady,
  • 150 g daktyli.

Przygotowanie:

1. Zalej daktyle gorącą wodą na ok 20- 30 minut, odcedź je. Obierz fasolę i odsącz z zalewy. Wypłucz ją i odstaw, by przeschła.

2. Wszystkie składniki, włącznie z opłukaną fasolą, ale bez czekolady, umieść w wysokim naczyniu i blenduj do czasu uzyskania jednolitej konsystencji.

3. Masę przelej do formy, wyłożonej papierem do pieczenia i piecz około 45 minut w temperaturze 180 stopni.

4. Rozpuść czekoladę w kąpieli wodnej i polej nią przestudzone ciasto.

Smacznego!

