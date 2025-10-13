Budyniowiec Księżniczki Elsy. Ciasto bez pieczenia idealne na październik
Przygotujesz w 30 minut, a później chłodzisz w lodówce. Budyniowiec Królowej Elsy to ciasto, które z pewnością umili jesienne spotkania w gronie rodziny czy znajomych.
Znudziły ci się dyniowe ciasta czy cynamonki? Jesień to idealny czas, by poeksperymentować z innymi deserami. Budyniowiec Księżniczki Elsy sprawdzi się w tej roli znakomicie. To delikatne ciasto, które przygotujesz bez pieczenia. Składa się dwóch mas - jedna z nich jest budyniowa, zawierająca orzechy, druga kakaowa. Do tego popcorn, herbatniki i mleczna czekolada. Brzmi jak idealny przepis na jesienne popołudnie przy kawie? Goście z pewnością będą zachwyceni i poproszą o przepis.
Budyń: idealny dodatek do ciast
Budyń to idealny dodatek do ciast. Jest delikatny i nadaje wypiekom charakterystycznego smaku. Co więcej, można go używać nie tylko jako masy, ale również dodatku dekorującego ciasto. Ze względu na aksamitną i kremową konsystencję sprawia, że ciasto jest lekkie i puszyste.
Budyń pasuje zarówno do tortów, jak i babeczek czy tart. Możemy dodawać do niego aromaty czy owoce, co sprawia, że masa staje się jeszcze bardziej wyrazista. Oprócz tego jest prosty i szybki, dzięki czemu nie tracimy czasu na przygotowanie wymyślnej masy.
Budyniowiec Księżniczki Elsy. Ciasto, które czaruje smakiem
Składniki
- Składniki na masę budyniową:
- 3 ½ szk. mleka,
- 6 łyżek cukru,
- 2 opakowania budyniu śmietankowego,
- 100 g orzechów włoskich,
- 250 g margaryny.
- Składniki na masę kakaową:
- 250 g serka mascarpone,
- 660 ml śmietany 30 proc.,
- pół szkl. cukru pudru,
- 4 łyżki kakao,
- 1 szkl. mleka w proszku.
- Składniki na polewę:
- 1 czekolada mleczna,
- pół szkl. śmietany 30 proc.
- Składniki dodatkowe:
- 100 g margaryny,
- 100 g herbatników kakaowych,
- 10 g popcornu.
- Herbatniki pokrusz, rozpuść 100 g margaryny, a następnie połącz z ciastkami i ułóż na dnie formy.
- Czas na budyń. Trzy szklanki mleka wlej do rondelka i gotuj. W połowie szklanki mleka rozpuść cukier i budyń. Mieszankę wlej do gotującego się mleka i mieszaj tak, by nie powstawały grudki. Idealny budyń powinien mieć gładką i jednolitą konsystencję. Po ugotowaniu ostudź budyń.
- Kostkę margaryny ucieraj mikserem i stopniowo dodawaj budyń. Powstałą masę połącz z pokruszonymi orzechami i wyłóż na pokruszone herbatniki.
- Śmietanę zmiksuj z serkiem mascarpone, cukrem pudrem, mlekiem w proszku i kakao. Powstałą masę ułóż na masie budyniowej.
- Na masie kakaowej ułóż popcorn.
- Czekoladę i połowę szklanki śmietany rozpuść, ostudź i polej ciasto.
- Włóż do lodówki na dwie godziny. Gotowe!