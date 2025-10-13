Znudziły ci się dyniowe ciasta czy cynamonki? Jesień to idealny czas, by poeksperymentować z innymi deserami. Budyniowiec Księżniczki Elsy sprawdzi się w tej roli znakomicie. To delikatne ciasto, które przygotujesz bez pieczenia. Składa się dwóch mas - jedna z nich jest budyniowa, zawierająca orzechy, druga kakaowa. Do tego popcorn, herbatniki i mleczna czekolada. Brzmi jak idealny przepis na jesienne popołudnie przy kawie? Goście z pewnością będą zachwyceni i poproszą o przepis.

Jesień to czas smakowitych wypieków. Może skusisz się na Budyniowiec Księżniczki Elsy? (zdj. ilustracyjne) OkiDokiBot AI Art Generator 123RF/PICSEL

Budyń: idealny dodatek do ciast

Budyń to idealny dodatek do ciast. Jest delikatny i nadaje wypiekom charakterystycznego smaku. Co więcej, można go używać nie tylko jako masy, ale również dodatku dekorującego ciasto. Ze względu na aksamitną i kremową konsystencję sprawia, że ciasto jest lekkie i puszyste.

Budyń pasuje zarówno do tortów, jak i babeczek czy tart. Możemy dodawać do niego aromaty czy owoce, co sprawia, że masa staje się jeszcze bardziej wyrazista. Oprócz tego jest prosty i szybki, dzięki czemu nie tracimy czasu na przygotowanie wymyślnej masy.

Budyń to idealny dodatek do ciast hannator 123RF/PICSEL

Budyniowiec Księżniczki Elsy. Ciasto, które czaruje smakiem

Składniki Składniki na masę budyniową:

3 ½ szk. mleka,

6 łyżek cukru,

2 opakowania budyniu śmietankowego,

100 g orzechów włoskich,

250 g margaryny.

Składniki na masę kakaową:

250 g serka mascarpone,

660 ml śmietany 30 proc.,

pół szkl. cukru pudru,

4 łyżki kakao,

1 szkl. mleka w proszku.

Składniki na polewę:

1 czekolada mleczna,

pół szkl. śmietany 30 proc.

Składniki dodatkowe:

100 g margaryny,

100 g herbatników kakaowych,

10 g popcornu. 30 min > 6

Sposób przygotowania:

Herbatniki pokrusz, rozpuść 100 g margaryny, a następnie połącz z ciastkami i ułóż na dnie formy. Czas na budyń. Trzy szklanki mleka wlej do rondelka i gotuj. W połowie szklanki mleka rozpuść cukier i budyń. Mieszankę wlej do gotującego się mleka i mieszaj tak, by nie powstawały grudki. Idealny budyń powinien mieć gładką i jednolitą konsystencję. Po ugotowaniu ostudź budyń. Kostkę margaryny ucieraj mikserem i stopniowo dodawaj budyń. Powstałą masę połącz z pokruszonymi orzechami i wyłóż na pokruszone herbatniki. Śmietanę zmiksuj z serkiem mascarpone, cukrem pudrem, mlekiem w proszku i kakao. Powstałą masę ułóż na masie budyniowej. Na masie kakaowej ułóż popcorn. Czekoladę i połowę szklanki śmietany rozpuść, ostudź i polej ciasto. Włóż do lodówki na dwie godziny. Gotowe!

