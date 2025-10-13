Budyniowiec Księżniczki Elsy. Ciasto bez pieczenia idealne na październik

Przygotujesz w 30 minut, a później chłodzisz w lodówce. Budyniowiec Królowej Elsy to ciasto, które z pewnością umili jesienne spotkania w gronie rodziny czy znajomych.

Ciasto z masą budyniową to idealna propozycja na jesień
Znudziły ci się dyniowe ciasta czy cynamonki? Jesień to idealny czas, by poeksperymentować z innymi deserami. Budyniowiec Księżniczki Elsy sprawdzi się w tej roli znakomicie. To delikatne ciasto, które przygotujesz bez pieczenia. Składa się dwóch mas - jedna z nich jest budyniowa, zawierająca orzechy, druga kakaowa. Do tego popcorn, herbatniki i mleczna czekolada. Brzmi jak idealny przepis na jesienne popołudnie przy kawie? Goście z pewnością będą zachwyceni i poproszą o przepis.

Kawałek ciasta z czekoladową polewą, orzechami i wyraźnie widocznymi warstwami kremu oraz kruchego spodu, podany na białym talerzu.
Budyń: idealny dodatek do ciast

Budyń to idealny dodatek do ciast. Jest delikatny i nadaje wypiekom charakterystycznego smaku. Co więcej, można go używać nie tylko jako masy, ale również dodatku dekorującego ciasto. Ze względu na aksamitną i kremową konsystencję sprawia, że ciasto jest lekkie i puszyste. 

Budyń pasuje zarówno do tortów, jak i babeczek czy tart. Możemy dodawać do niego aromaty czy owoce, co sprawia, że masa staje się jeszcze bardziej wyrazista. Oprócz tego jest prosty i szybki, dzięki czemu nie tracimy czasu na przygotowanie wymyślnej masy.

Szarlotka zalewana budyniem jest tak pyszna, że znika z blachy w jeden dzień.
Budyniowiec Księżniczki Elsy. Ciasto, które czaruje smakiem

Składniki

  • Składniki na masę budyniową:
  • 3 ½ szk. mleka,
  • 6 łyżek cukru,
  • 2 opakowania budyniu śmietankowego,
  • 100 g orzechów włoskich,
  • 250 g margaryny.
  • Składniki na masę kakaową:
  • 250 g serka mascarpone,
  • 660 ml śmietany 30 proc.,
  • pół szkl. cukru pudru,
  • 4 łyżki kakao,
  • 1 szkl. mleka w proszku.
  • Składniki na polewę:
  • 1 czekolada mleczna,
  • pół szkl. śmietany 30 proc.
  • Składniki dodatkowe:
  • 100 g margaryny,
  • 100 g herbatników kakaowych,
  • 10 g popcornu.
30 min
> 6
Sposób przygotowania:
  1. Herbatniki pokrusz, rozpuść 100 g margaryny, a następnie połącz z ciastkami i ułóż na dnie formy.
  2. Czas na budyń. Trzy szklanki mleka wlej do rondelka i gotuj. W połowie szklanki mleka rozpuść cukier i budyń. Mieszankę wlej do gotującego się mleka i mieszaj tak, by nie powstawały grudki. Idealny budyń powinien mieć gładką i jednolitą konsystencję. Po ugotowaniu ostudź budyń.
  3. Kostkę margaryny ucieraj mikserem i stopniowo dodawaj budyń. Powstałą masę połącz z pokruszonymi orzechami i wyłóż na pokruszone herbatniki.
  4. Śmietanę zmiksuj z serkiem mascarpone, cukrem pudrem, mlekiem w proszku i kakao. Powstałą masę ułóż na masie budyniowej.
  5. Na masie kakaowej ułóż popcorn.
  6. Czekoladę i połowę szklanki śmietany rozpuść, ostudź i polej ciasto.
  7. Włóż do lodówki na dwie godziny. Gotowe!

Najnowsze