Półki uginające się od konfitur, kiszonych warzyw, dżemów, marmolad. Kiedyś w domowej spiżarni znajdowało się sporo zamkniętych w słoikach smakołyków, czekających na jesień i zimę. Trudno się dziwić: przetwory na bazie owoców i warzyw są nie tylko smaczne, ale i zdrowe.

Owoce i warzywa do przetworów. Jakie wybierać?

W zależności od składu, przetwory owocowe i warzywne są źródłem witamin, minerałów i błonnika. Wspierają też odporność, gdy infekcje szczególnie dają się we znaki. Są więc cennym źródłem korzystnych właściwości zwłaszcza w miesiącach, gdy dostęp do świeżych produktów nie jest tak prosty jak latem. Chociaż wiele z nich można po prostu kupić w sklepie, to i tak najlepiej smakują te wykonane samodzielnie.

Jakie owoce i warzywa wybierać do przetworów? Najpierw trzeba się upewnić, że są świeże i mają określony stopień dojrzałości. Należy unikać tych przejrzałych i z przebarwieniami. Dobrze jest zwrócić uwagę na ich sezonowość - najlepiej wybierać te, na które aktualnie jest pora. Takie owoce i warzywa nie dość, że lepiej smakują, to jeszcze są tańsze.

Przetwory przechowuj w spiżarni 123RF/PICSEL

Kalendarz przetworów na początek lata

Na początku lata prym wśród owoców wiodą truskawki. I to na ich bazie warto przygotować dżemy, musy czy konfitury. W tym czasie trwa również sezon na buraki czy rzodkiewkę. Możemy też przygotować przetwory z czereśni, kopru, szpinaku, kalafiora czy nawet kurek. Można się też skusić na przetwory z botwiny czy dojrzalszego szczawiu. To również idealny moment na to, by przygotować ogórki małosolne. Sprawdźcie przepis: Ogórki małosolne lepsze niż u mamy? To możliwe. Oto genialny przepis

Lipiec to najlepszy czas na przygotowanie ogórków kiszonych i konserwowych. Wakacyjny miesiąc to również czas panowania porzeczek i cukinii. Na tym jednak nie koniec, bo przetwory można przygotować również z borówek amerykańskich, jeżyn, jagód, agrestu, pierwszych malin i śliwek, wiśni, papierówek czy fasolki szparagowej. W lipcu gotowa do zawekowania jest m.in. kalarepa.

Nieco później, bo w sierpniu, warto zrobić przetwory z pomidorami w roli głównej. Oprócz tego do dyspozycji mamy śliwki, mirabelki, pierwsze jabłka i gruszki, maliny i wiśnie. Do przetworów polecają się również kabaczki czy patisony.

Jakie przetwory zrobić po wakacjach?

Nadejście września wcale nie oznacza, że należy zakończyć przygodę z przetworami. W tym czasie prym wiodą te przygotowane na bazie grzybów. Miesiąc ten jest również idealny na marynowanie, np. papryki.

Październik i początek jesieni to z kolei czas przetworów z grzybami, jabłkami, gruszkami, aronią czy dynią w roli głównej. Na liście kiszonek warto uwzględnić brukselkę i kapustę.

Szukasz przepisów na wyśmienite przetwory? Sprawdź naszą listę:

