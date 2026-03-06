Spis treści: Podaż białka ważniejsza niż liczenie kalorii Przyjemne z pożytecznym, czyli proffee Jak przygotować proteinową kawę w domu?

Podaż białka ważniejsza niż liczenie kalorii

Jeszcze kilka lat temu liczyliśmy głównie kalorie, dziś coraz częściej zwracamy uwagę na odpowiednią podaż białka w diecie. I słusznie, bo to właśnie białko jest podstawowym budulcem naszego organizmu. Odpowiada za wzrost i regenerację mięśni, wspiera odbudowę tkanek, bierze udział w produkcji enzymów, hormonów i przeciwciał, zatem realnie wpływa na odporność oraz prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. Oprócz tego, białko zwiększa uczucie sytości, pomaga stabilizować poziom cukru we krwi i może wspierać kontrolę masy ciała, ponieważ jego trawienie wymaga większego nakładu energii.

Rosnąca świadomość tych korzyści sprawia, że coraz więcej osób dba o to, by w każdym posiłku znalazła się porządna porcja protein. Szukamy więc prostych, wygodnych sposobów na ich przemycenie w codziennym menu. A ponieważ większość z nas rozpoczyna dzień od filiżanki kawy, naturalnym krokiem stało się wzbogacanie jej o różne dodatki - przyprawy, syropy, napoje roślinne, kolagen czy adaptogeny - nie tylko po to, by poprawić smak, ale również by zadziałać prozdrowotnie. A gdyby tak połączyć przyjemne z pożytecznym i zestawić poranną dawkę kofeiny z solidną porcją białka? Proteinowa kawa właśnie zaczęła podbijać serca i podniebienia ludzi na całym świecie.

Przyjemne z pożytecznym, czyli proffee

Połączenie solidnej porcji białka z poranną kawą to doskonały duet na rozpoczęcie dnia 123RF/PICSEL

Tak narodziło się "proffee", czyli protein coffee - napój łączący kawę z odżywką białkową w proszku lub gotowym shake'em proteinowym. Trend zyskał ogromną popularność w mediach społecznościowych jako prosty sposób na zwiększenie podaży białka bez konieczności przygotowywania pełnowymiarowego posiłku. To połączenie jest świetnie przemyślane. Kofeina poprawia koncentrację, redukuje uczucie zmęczenia i delikatnie przyspiesza metabolizm, natomiast białko zapewnia dłuższe uczucie sytości i pomaga uniknąć gwałtownych spadków energii.

Dzięki temu proffee świetnie zdaje egzamin właśnie o poranku jako element śniadania, jego uzupełnienie, a czasem nawet zamiennik. To dobre rozwiązanie dla osób aktywnych fizycznie, dla tych, którzy dbają o sylwetkę, chcą ograniczyć podjadanie lub mają problem z dostarczeniem odpowiedniej ilości białka w ciągu dnia.

Ogromną zaletą proteinowej kawy jest też jej uniwersalność. Można przygotować ją na ciepło, w wersji przypominającej klasyczne latte, na zimno z kostkami lodu, jako kawowy shake zblendowany z mlekiem lub napojem roślinnym, a nawet jako bardziej deserową wersję z dodatkiem kakao czy masła orzechowego.

Jak przygotować proteinową kawę w domu?

Proffee z łatwością przygotujesz samodzielnie w domu 123RF/PICSEL

Przygotowanie proffee w domu nie wymaga specjalnych umiejętności ani sprzętu. Wystarczy zaparzyć filiżankę ulubionej kawy, a w osobnym kubku lub shakerze wymieszać 1 porcję odżywki białkowej (około 20-30 g) z niewielką ilością ciepłego mleka lub wody, aby uzyskać gładką, jednolitą konsystencję bez grudek. Następnie stopniowo należy wlać kawę, cały czas mieszając.

Jeśli chcesz uzyskać bardziej kremowy efekt, możesz użyć spienionego mleka albo zblendować całość przez kilka sekund. W wersji mrożonej wystarczy dodać kilka kostek lodu i ponownie wymieszać. Dla smaku sprawdzi się szczypta cynamonu, wanilia lub odrobina naturalnego słodzika. W kilka minut stworzysz napój, który nie tylko pobudzi, ale także realnie wesprze organizm.

