Białko sprzymierzeńcem sylwetki. Sposób przygotowania ma znaczenie

W menu osób aktywnych i dbających o linię często pojawia się pierś z kurczaka - i nie bez powodu. To źródło dobrze przyswajalnego białka przy stosunkowo niskiej zawartości tłuszczu, dzięki czemu syci na długo i pomaga chronić masę mięśniową podczas redukcji. Odpowiednia ilość białka w diecie sprzyja kontroli apetytu, co ułatwia utrzymanie deficytu kalorycznego bez ciągłego uczucia głodu.

Znaczenie ma jednak sposób przygotowania mięsa. Smażenie w panierce i na dużej ilości tłuszczu znacząco podnosi kaloryczność posiłku, dlatego lepiej wybierać pieczenie, gotowanie na parze lub duszenie. Połączenie chudego mięsa z porcją warzyw i aromatycznych ziół pozwala stworzyć sycące, a jednocześnie lekkie danie.

Fit kurczak z piekarnika. Prosty przepis krok po kroku

Składniki:

duża pierś z kurczaka lub udka (500 g)

czerwona papryka

marchewka

garść pomidorków koktajlowych

czerwona cebula

oliwa z oliwek

zioła prowansalskie, rozmaryn, tymianek

2 ząbki czosnku

sól, pieprz, słodka papryka, przyprawa do kurczaka

Przygotowanie:

Umyj mięso, osusz i oczyść z błon, następnie pokrój na mniejsze kawałki. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek oraz przyprawę do kurczaka i dokładnie wymieszaj, aby mięso równomiernie się pokryło. Warzywa umyj; paprykę, marchew i cebulę pokrój, pomidorki pozostaw w całości. W dużej misce połącz mięso z warzywami, dodaj oliwę i zioła prowansalskie, całość dokładnie wymieszaj. Przełóż składniki do naczynia żaroodpornego, na wierzchu ułóż gałązki rozmarynu i tymianku. Wstaw do nagrzanego piekarnika (ok. 200-220 st. C.) i piecz około 35-40 minut, aż mięso będzie miękkie, a warzywa lekko zarumienione. Po upieczeniu usuń twarde gałązki ziół i podawaj z kaszą, ryżem lub sałatką.

To proste danie dostarcza solidnej porcji białka, błonnika i witamin, a jednocześnie nie obciąża bilansu kalorycznego - to idealne wsparcie w drodze do wiosennej formy.

Co jest ważne podczas diety? Wielu z nas o tym zapomina

Choć to dieta i aktywność fizyczna w największym stopniu decydują o efektach odchudzania, równie ważne jest całościowe podejście do zdrowia. Aby redukcja masy ciała przebiegała bezpiecznie i przynosiła trwałe rezultaty, warto zadbać także o inne elementy stylu życia. Jednym z kluczowych, a często pomijanych czynników, jest sen.

Zdrowy, odpowiednio długi i jakościowy sen to podstawa regeneracji organizmu. Wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, poprawia koncentrację oraz zwiększa odporność na stres. Jego niedobór może natomiast prowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji zdrowotnych, takich jak większa podatność na infekcje, zaburzenia nastroju, problemy z pamięcią czy podwyższone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i zaburzeń hormonalnych.

Specjaliści podkreślają również związek między snem a masą ciała. Zbyt krótki sen może spowalniać metabolizm i sprzyjać przybieraniu na wadze. Badania przeprowadzone przez zespół uczonych z University of Chicago pokazują, że osoby, które śpią dłużej, odczuwają w ciągu dnia mniejszy apetyt i spożywają mniej kalorii. W efekcie łatwiej utrzymać deficyt kaloryczny i skuteczniej dbać o sylwetkę.

