Chłodne śniadania na upalne dni. Pożywne, bez gotowania, gotowe w kilka minut

InteriaKobieta Redakcja

W upały przyrządzanie posiłków na ciepło bywa utrapieniem. Warto zatem korzystać z przepisów na chłodniki, sałatki czy szybkie śniadania na zimno. Co przygotować o poranku, aby posiłek był sycący, a jednocześnie pożywny i orzeźwiający?

Szklanka z nocną owsianką z warstwami chia, płatkami owsianymi, jogurtem i owocami leśnymi; obok miska z bananem i miętą.
Nocna owsianka latem sprawdzi się idealnie na śniadanie. To prawdziwa skarbnica witamin 123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Gotowanie w czasie upałów. Na co zwrócić uwagę?
  2. Chłodne śniadanie na upały. Przygotujesz je błyskawicznie

Gotowanie w czasie upałów. Na co zwrócić uwagę?

Lato to sezon na wiele smacznych warzyw i owoców, których niecierpliwie wyczekujemy przez wiele miesięcy. To właśnie z nich warto komponować codzienne posiłki, bo nie dość, że są aktualnie dostępne w najzdrowszej i najsmaczniejszej formie, to dodatkowo większość z nich doskonale nawadnia w upały. Gdy temperatury na zewnątrz są uciążliwe, warto także zrezygnować do minimum z używania piekarnika czy kuchenki, gdyż urządzenia te generują dodatkową ilość ciepła i sprawiają, że wnętrza jeszcze bardziej się nagrzewają. Co zatem przygotować na letnie, sycące, smaczne i orzeźwiające śniadanie? Przedstawiamy przepisy, które pokochasz za prostotę przygotowania oraz wyśmienity smak. Te posiłki zrobisz w zaledwie kilka minut.

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Paulina Szymczak
Paulina Szymczak

Chłodne śniadanie na upały. Przygotujesz je błyskawicznie

Niektórzy uwielbiają jeść śniadania wytrawne, a inni przepadają za tymi na słodko. Bez względu na to do której grupy należysz, latem możesz z łatwością przygotować naprawdę wiele wersji odżywczych i smacznych śniadań w zaledwie kilka minut. Uwielbiasz owsianki? Jeśli tak, to w czasie upałów zrezygnuj z tych gotowanych na ciepło. Latem zdecydowanie lepiej sprawdzą się one w wersji nocnej, pozostawione na kilka godzin w lodówce. Dla tych, którzy nie wyobrażają sobie śniadania bez kanapek i solidnej ilości białka, dobrą opcją będzie np. pasta z ugotowanych wieczorem jajek lub wędzonej ryby i twarogu. Opcji jest naprawdę sporo, a proponowane przez nas składniki możesz modyfikować wedle osobistych preferencji smakowych.

  • Nocna owsianka z nasionami chia

Składniki:

  • 1 szklanka napoju roślinnego lub mleka
  • Pół szklanki płatków owsianych błyskawicznych
  • 1 łyżka nasion chia
  • 1 banan
  • Garść borówek, malin lub pokrojowych truskawek
  • 2 łyżeczki syropu klonowego lub miodu
  • Garść posiekanych orzechów

Przygotowanie:

  1. Płatki owsiane przesyp do miski i zalej mlekiem. Dodaj nasiona chia i wszystko razem wymieszaj.
  2. Następnie odstaw do lodówki na całą noc. Rano polej owsiankę miodem, udekoruj plastrami banana i owocami jagodowymi, a także posyp orzechami.
  • Kanapki z pastą rybną

Składniki:

  • 100 g twarogu półtłustego
  • Tuńczyk w sosie własnych - połowa puszki
  • 1 łyżka jogurtu naturalnego lub majonezu
  • Garść posiekanego szczypiorku
  • Sól, pieprz do smaku
  • 2-3 kromki świeżego chleba, najlepiej razowego
  • Kilka plastrów pomidora lub ogórka
  1. Twaróg przełóż do miseczki i rozgnieć widelce, dodaj odrobinę soli oraz pieprzu.
  2. Następnie dodaj odsączonego z zalewy tuńczyka, jogurt i wszystko razem dokładnie wymieszaj.
  3. Kanapki posmaruj pastą rybną, połóż na nie pomidor lub ogórek i na koniec posyp szczypiorkiem.
Grzanki z pastą rybną, udekorowane plasterkami rzodkiewki, koprem i szczypiorkiem, podane na drewnianej desce.
Kanapki z pastą rybną to propozycja na sycące, bogate w białko śniadanie123RF/PICSEL
  • Odżywczy koktajl warzywno-owocowy

Składniki:

  • 1 dojrzały banan
  • 1 kiwi
  • garść świeżego szpinaki
  • 1/2 ogórka
  • 1/2 łodygi selera naciowego (można pominąć)
  • 2 łyżeczki zmielonego siemienia lnianego
  • Pół szklanki kefiru lub jogurtu naturalnego
  • Pół szklanki wody lub soku pomarańczowego

Wszystkie składniki umieść w naczyniu blendera i zmiksuj do uzyskania gładkiej, płynnej konsystencji. W razie potrzeby możesz dosłodzić miodem. Koktajl będzie idealną opcją dla osób, które nie mają o poranku ochoty na obfity posiłek.

Szklanka zielonego smoothie posypanego siemieniem lnianym, otoczona świeżymi liśćmi szpinaku, kawałkiem cytryny, migdałami i fragmentem ananasa.
Do zielonego koktajlu możesz dodać także garść ulubionych orzechów, a także sok z limonki bądź cytryny123RF/PICSEL


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