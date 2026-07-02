Spis treści: Gotowanie w czasie upałów. Na co zwrócić uwagę? Chłodne śniadanie na upały. Przygotujesz je błyskawicznie

Gotowanie w czasie upałów. Na co zwrócić uwagę?

Lato to sezon na wiele smacznych warzyw i owoców, których niecierpliwie wyczekujemy przez wiele miesięcy. To właśnie z nich warto komponować codzienne posiłki, bo nie dość, że są aktualnie dostępne w najzdrowszej i najsmaczniejszej formie, to dodatkowo większość z nich doskonale nawadnia w upały. Gdy temperatury na zewnątrz są uciążliwe, warto także zrezygnować do minimum z używania piekarnika czy kuchenki, gdyż urządzenia te generują dodatkową ilość ciepła i sprawiają, że wnętrza jeszcze bardziej się nagrzewają. Co zatem przygotować na letnie, sycące, smaczne i orzeźwiające śniadanie? Przedstawiamy przepisy, które pokochasz za prostotę przygotowania oraz wyśmienity smak. Te posiłki zrobisz w zaledwie kilka minut.

Chłodne śniadanie na upały. Przygotujesz je błyskawicznie

Niektórzy uwielbiają jeść śniadania wytrawne, a inni przepadają za tymi na słodko. Bez względu na to do której grupy należysz, latem możesz z łatwością przygotować naprawdę wiele wersji odżywczych i smacznych śniadań w zaledwie kilka minut. Uwielbiasz owsianki? Jeśli tak, to w czasie upałów zrezygnuj z tych gotowanych na ciepło. Latem zdecydowanie lepiej sprawdzą się one w wersji nocnej, pozostawione na kilka godzin w lodówce. Dla tych, którzy nie wyobrażają sobie śniadania bez kanapek i solidnej ilości białka, dobrą opcją będzie np. pasta z ugotowanych wieczorem jajek lub wędzonej ryby i twarogu. Opcji jest naprawdę sporo, a proponowane przez nas składniki możesz modyfikować wedle osobistych preferencji smakowych.

Nocna owsianka z nasionami chia

Składniki:

1 szklanka napoju roślinnego lub mleka

Pół szklanki płatków owsianych błyskawicznych

1 łyżka nasion chia

1 banan

Garść borówek, malin lub pokrojowych truskawek

2 łyżeczki syropu klonowego lub miodu

Garść posiekanych orzechów

Przygotowanie:

Płatki owsiane przesyp do miski i zalej mlekiem. Dodaj nasiona chia i wszystko razem wymieszaj. Następnie odstaw do lodówki na całą noc. Rano polej owsiankę miodem, udekoruj plastrami banana i owocami jagodowymi, a także posyp orzechami.

Kanapki z pastą rybną

Składniki:

100 g twarogu półtłustego

Tuńczyk w sosie własnych - połowa puszki

1 łyżka jogurtu naturalnego lub majonezu

Garść posiekanego szczypiorku

Sól, pieprz do smaku

2-3 kromki świeżego chleba, najlepiej razowego

Kilka plastrów pomidora lub ogórka

Twaróg przełóż do miseczki i rozgnieć widelce, dodaj odrobinę soli oraz pieprzu. Następnie dodaj odsączonego z zalewy tuńczyka, jogurt i wszystko razem dokładnie wymieszaj. Kanapki posmaruj pastą rybną, połóż na nie pomidor lub ogórek i na koniec posyp szczypiorkiem.

Kanapki z pastą rybną to propozycja na sycące, bogate w białko śniadanie 123RF/PICSEL

Odżywczy koktajl warzywno-owocowy

Składniki:

1 dojrzały banan

1 kiwi

garść świeżego szpinaki

1/2 ogórka

1/2 łodygi selera naciowego (można pominąć)

2 łyżeczki zmielonego siemienia lnianego

Pół szklanki kefiru lub jogurtu naturalnego

Pół szklanki wody lub soku pomarańczowego

Wszystkie składniki umieść w naczyniu blendera i zmiksuj do uzyskania gładkiej, płynnej konsystencji. W razie potrzeby możesz dosłodzić miodem. Koktajl będzie idealną opcją dla osób, które nie mają o poranku ochoty na obfity posiłek.

Do zielonego koktajlu możesz dodać także garść ulubionych orzechów, a także sok z limonki bądź cytryny 123RF/PICSEL





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