Chłodne śniadania na upalne dni. Pożywne, bez gotowania, gotowe w kilka minut
W upały przyrządzanie posiłków na ciepło bywa utrapieniem. Warto zatem korzystać z przepisów na chłodniki, sałatki czy szybkie śniadania na zimno. Co przygotować o poranku, aby posiłek był sycący, a jednocześnie pożywny i orzeźwiający?
Spis treści:
- Gotowanie w czasie upałów. Na co zwrócić uwagę?
- Chłodne śniadanie na upały. Przygotujesz je błyskawicznie
Gotowanie w czasie upałów. Na co zwrócić uwagę?
Lato to sezon na wiele smacznych warzyw i owoców, których niecierpliwie wyczekujemy przez wiele miesięcy. To właśnie z nich warto komponować codzienne posiłki, bo nie dość, że są aktualnie dostępne w najzdrowszej i najsmaczniejszej formie, to dodatkowo większość z nich doskonale nawadnia w upały. Gdy temperatury na zewnątrz są uciążliwe, warto także zrezygnować do minimum z używania piekarnika czy kuchenki, gdyż urządzenia te generują dodatkową ilość ciepła i sprawiają, że wnętrza jeszcze bardziej się nagrzewają. Co zatem przygotować na letnie, sycące, smaczne i orzeźwiające śniadanie? Przedstawiamy przepisy, które pokochasz za prostotę przygotowania oraz wyśmienity smak. Te posiłki zrobisz w zaledwie kilka minut.
Chłodne śniadanie na upały. Przygotujesz je błyskawicznie
Niektórzy uwielbiają jeść śniadania wytrawne, a inni przepadają za tymi na słodko. Bez względu na to do której grupy należysz, latem możesz z łatwością przygotować naprawdę wiele wersji odżywczych i smacznych śniadań w zaledwie kilka minut. Uwielbiasz owsianki? Jeśli tak, to w czasie upałów zrezygnuj z tych gotowanych na ciepło. Latem zdecydowanie lepiej sprawdzą się one w wersji nocnej, pozostawione na kilka godzin w lodówce. Dla tych, którzy nie wyobrażają sobie śniadania bez kanapek i solidnej ilości białka, dobrą opcją będzie np. pasta z ugotowanych wieczorem jajek lub wędzonej ryby i twarogu. Opcji jest naprawdę sporo, a proponowane przez nas składniki możesz modyfikować wedle osobistych preferencji smakowych.
- Nocna owsianka z nasionami chia
Składniki:
- 1 szklanka napoju roślinnego lub mleka
- Pół szklanki płatków owsianych błyskawicznych
- 1 łyżka nasion chia
- 1 banan
- Garść borówek, malin lub pokrojowych truskawek
- 2 łyżeczki syropu klonowego lub miodu
- Garść posiekanych orzechów
Przygotowanie:
- Płatki owsiane przesyp do miski i zalej mlekiem. Dodaj nasiona chia i wszystko razem wymieszaj.
- Następnie odstaw do lodówki na całą noc. Rano polej owsiankę miodem, udekoruj plastrami banana i owocami jagodowymi, a także posyp orzechami.
- Kanapki z pastą rybną
Składniki:
- 100 g twarogu półtłustego
- Tuńczyk w sosie własnych - połowa puszki
- 1 łyżka jogurtu naturalnego lub majonezu
- Garść posiekanego szczypiorku
- Sól, pieprz do smaku
- 2-3 kromki świeżego chleba, najlepiej razowego
- Kilka plastrów pomidora lub ogórka
- Twaróg przełóż do miseczki i rozgnieć widelce, dodaj odrobinę soli oraz pieprzu.
- Następnie dodaj odsączonego z zalewy tuńczyka, jogurt i wszystko razem dokładnie wymieszaj.
- Kanapki posmaruj pastą rybną, połóż na nie pomidor lub ogórek i na koniec posyp szczypiorkiem.
- Odżywczy koktajl warzywno-owocowy
Składniki:
- 1 dojrzały banan
- 1 kiwi
- garść świeżego szpinaki
- 1/2 ogórka
- 1/2 łodygi selera naciowego (można pominąć)
- 2 łyżeczki zmielonego siemienia lnianego
- Pół szklanki kefiru lub jogurtu naturalnego
- Pół szklanki wody lub soku pomarańczowego
Wszystkie składniki umieść w naczyniu blendera i zmiksuj do uzyskania gładkiej, płynnej konsystencji. W razie potrzeby możesz dosłodzić miodem. Koktajl będzie idealną opcją dla osób, które nie mają o poranku ochoty na obfity posiłek.