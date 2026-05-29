Spis treści: Sezonowe danie wraca do łask Jak przygotować chłodnik z awokado? Nietypowy dodatek do chłodnika. Dlaczego warto jeść awokado?

Sezonowe danie wraca do łask

Kiedy temperatura za oknem rośnie, wielu kucharzy zaczyna szukać pomysłów na lekkie dania, które przyniosą upragnione orzeźwienie. W tej kategorii zdecydowanie wygrywają chłodniki, triumfalnie powracające na stoły w ciepłe dni.

Nie tylko świetnie smakują podczas upałów. Pozwalają także uniknąć długiego stania przy rozgrzanej kuchence i pracy nad obiadem w pocie czoła. Ogromną zaletą chłodników jest możliwość przyrządzenia ich w różnych wersjach. Od klasycznych warzywnych po bardziej nowoczesne warianty, inspirowane np. kuchnią śródziemnomorską. Szukając niebanalnych specjałów, warto zwrócić uwagę na chłodnik z awokado. Zadowoli nawet najbardziej wybredne podniebienia.

Jak przygotować chłodnik z awokado?

Nie chcesz spędzać w kuchni zbyt wiele czasu, który wolisz poświęcić na aktywności na świeżym powietrzu? Doskonale się składa. Zrobienie chłodnika z awokado nie trwa długo i nie należy do trudnych zadań kulinarnych.

Składniki

2 dojrzałe awokado,

2-3 świeże ogórki,

2 ząbki czosnku,

300 ml jogurtu greckiego,

sok wyciśnięty z połowy limonki,

kilka listków mięty,

sól i pieprz do smaku.

Chłodnik z awokado możesz urozmaicić dodatkiem orzechów lub prażonych pestek dyni 123RF/PICSEL

Sposób przygotowania

Z awokado wydrąż miąższ i przełóż do blendera wraz z obranymi, pokojonymi na kawałki ogórkami. Dodaj jogurt, czosnek, sok z limonki oraz przyprawy. Zmiksuj na gładki krem. Jeśli będzie zbyt gęsty, możesz wlać odrobinę zimnej, przegotowanej lub przefiltrowanej wody. Przed podaniem schładzaj zupę w lodówce przez około godzinę. Na talerzach udekoruj liśćmi mięty.

Nietypowy dodatek do chłodnika. Dlaczego warto jeść awokado?

Awokado od lat uznawane jest za jeden z najzdrowszych owoców na świecie. Stanowi źródło cennych tłuszczów nienasyconych, które wspierają pracę serca i pomagają utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Podanie go w formie smacznej zupy to sprytny sposób na przemycenie wartościowych składników do diety osób, które za smakiem awokado nie przepadają.

Owoc zawiera również błonnik, witaminy z grupy B, witaminę E oraz potas. Dzięki tak bogatemu składowi korzystnie wpływa na wygląd skóry oraz układ nerwowy. Wygląda na to, że chłodnik z awokado to nie tylko kulinarna ciekawostka, ale przede wszystkim wartościowy element jadłospisu.

Marzysz o potrawach, które wyglądają jak z restauracji, a przygotujesz je w domowym zaciszu? Wypróbuj nasze kulinarne porady i przepisy, które odmienią twoją kuchnię. Więcej znajdziesz w naszej KUCHNI

Poznaj przepisy, które łączą smak i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL





"Ewa gotuje": Chłodnik ze szczawiu Polsat