Chłodnik z awokado hitem lata. Zaskakuje smakiem i prostotą przygotowania
Wiosną i latem w cenie są przepisy na lekkie, szybkie, a jednocześnie pełne smaku dania. W tym okresie prawdziwy renesans przeżywają chłodniki. Obok klasycznych wersji z botwinki i ogórków coraz większą popularność zdobywają mniej oczywiste propozycje. Jedną z nich jest kremowy chłodnik z awokado. Potrawa delikatna, orzeźwiająca i prosta do przygotowania.
Spis treści:
- Sezonowe danie wraca do łask
- Jak przygotować chłodnik z awokado?
- Nietypowy dodatek do chłodnika. Dlaczego warto jeść awokado?
Sezonowe danie wraca do łask
Kiedy temperatura za oknem rośnie, wielu kucharzy zaczyna szukać pomysłów na lekkie dania, które przyniosą upragnione orzeźwienie. W tej kategorii zdecydowanie wygrywają chłodniki, triumfalnie powracające na stoły w ciepłe dni.
Nie tylko świetnie smakują podczas upałów. Pozwalają także uniknąć długiego stania przy rozgrzanej kuchence i pracy nad obiadem w pocie czoła. Ogromną zaletą chłodników jest możliwość przyrządzenia ich w różnych wersjach. Od klasycznych warzywnych po bardziej nowoczesne warianty, inspirowane np. kuchnią śródziemnomorską. Szukając niebanalnych specjałów, warto zwrócić uwagę na chłodnik z awokado. Zadowoli nawet najbardziej wybredne podniebienia.
Jak przygotować chłodnik z awokado?
Nie chcesz spędzać w kuchni zbyt wiele czasu, który wolisz poświęcić na aktywności na świeżym powietrzu? Doskonale się składa. Zrobienie chłodnika z awokado nie trwa długo i nie należy do trudnych zadań kulinarnych.
Składniki
- 2 dojrzałe awokado,
- 2-3 świeże ogórki,
- 2 ząbki czosnku,
- 300 ml jogurtu greckiego,
- sok wyciśnięty z połowy limonki,
- kilka listków mięty,
- sól i pieprz do smaku.
Sposób przygotowania
- Z awokado wydrąż miąższ i przełóż do blendera wraz z obranymi, pokojonymi na kawałki ogórkami.
- Dodaj jogurt, czosnek, sok z limonki oraz przyprawy. Zmiksuj na gładki krem. Jeśli będzie zbyt gęsty, możesz wlać odrobinę zimnej, przegotowanej lub przefiltrowanej wody.
- Przed podaniem schładzaj zupę w lodówce przez około godzinę. Na talerzach udekoruj liśćmi mięty.
Nietypowy dodatek do chłodnika. Dlaczego warto jeść awokado?
Awokado od lat uznawane jest za jeden z najzdrowszych owoców na świecie. Stanowi źródło cennych tłuszczów nienasyconych, które wspierają pracę serca i pomagają utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Podanie go w formie smacznej zupy to sprytny sposób na przemycenie wartościowych składników do diety osób, które za smakiem awokado nie przepadają.
Owoc zawiera również błonnik, witaminy z grupy B, witaminę E oraz potas. Dzięki tak bogatemu składowi korzystnie wpływa na wygląd skóry oraz układ nerwowy. Wygląda na to, że chłodnik z awokado to nie tylko kulinarna ciekawostka, ale przede wszystkim wartościowy element jadłospisu.
