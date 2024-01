Groch wsypujemy do dużej miski, zalewamy wodą i pozostawiamy na ok. 3 godziny lub całą noc do namoczenia. Z szafki kuchennej wyciągamy duży garnek o grubym dnie, a następnie zagotowujemy w nim 3 litry wody, dodajemy odcedzony groch, liście laurowe i ziele angielskie. Ziemniaki obieramy, kroimy w niewielką kostkę i dokładnie opłukujemy pod wodą, by pozbyć się nadmiaru skrobi. Wędzony boczek kroimy w kostkę, kiełbasę w plasterki, a obraną z łupiny cebulę drobno siekamy. Na suchej patelni podsmażamy boczek, a kiedy ładnie się przyrumieni, dodajemy do garnka z grochem. Na tę samą patelnię wrzucamy kiełbasę i podsmażamy na wytopionym tłuszczu, a kiedy będzie chrupiąca, wykładamy na osobny talerz. Do tłuszczu pozostałego po boczku i kiełbasie wrzucamy cebulę, podgrzewamy do zeszklenia i dodajemy do garnka z wywarem. Zupę doprawiamy ząbkami czosnku, solą, pieprzem oraz suszonym majerankiem. Całość dokładnie mieszamy i gotujemy na niewielkim ogniu przez ok. godzinę. Do grochówki dorzucamy pokrojone w kostkę ziemniaki, przykrywamy garnek pokrywką i gotujemy jeszcze przez 15-20 minut. Na samym końcu dodajemy zrumienioną kiełbasę i ostatni raz doprowadzamy do zagotowania. Gotową zupę podajemy na ciepło z kromką chleba żytniego. Smacznego!